QUANDO A ROTINA SUFOCA

Servidores públicos com autismo conquistam jornada reduzida sem perda salarial e novas regras para aposentadoria

Decisão amplia a proteção de direitos, garante redução da carga horária e reforça a permanência de pessoas com autismo em concursos e no serviço público

Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:00

Nova regra protege a saúde de servidores com autismo e assegura remuneração integral. Crédito: Ilustração, IA

Servidores públicos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) conquistaram o direito à redução de até 50% da jornada de trabalho sem corte no salário. A medida, válida em todo o território nacional, reconhece o autismo como deficiência para fins funcionais. O objetivo é proteger a saúde do trabalhador e evitar a exaustão no serviço público.

Os novos direitos dos servidores públicos com autismo 1 de 6

O peso da rotina nas repartições

Profissionais autistas enfrentam barreiras diárias em ambientes de trabalho muitas vezes inadequados. A sobrecarga sensorial gera desgaste físico e mental profundo ao longo dos anos. Por muito tempo, esses servidores não tinham respaldo legal para ajustar o ritmo de expediente. Agora, a lei passa a enxergar as necessidades reais de quem atua no serviço público.

Como funciona a redução de jornada

A diminuição pode chegar a metade da carga horária semanal, conforme a necessidade. O principal ponto é que a remuneração permanece integral, sem descontos no final do mês. Para conseguir o benefício, o trabalhador precisa passar por avaliação em junta médica oficial. O laudo serve para comprovar que a flexibilização é necessária para preservar a saúde do servidor.

O reflexo na aposentadoria e nos direitos

O reconhecimento do autismo abre portas para regras específicas de aposentadoria voltadas à pessoa com deficiência. O tempo de contribuição previdenciária continua valendo normalmente com a jornada reduzida. Além disso, servidores nessa condição podem ter direito ao abono de permanência e à pensão por morte. Nenhum desses benefícios, no entanto, é concedido de forma automática pelos órgãos públicos.

Regras mais claras para concursos públicos