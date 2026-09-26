Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidores públicos com autismo conquistam jornada reduzida sem perda salarial e novas regras para aposentadoria

Decisão amplia a proteção de direitos, garante redução da carga horária e reforça a permanência de pessoas com autismo em concursos e no serviço público

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:00

Servidor público
Nova regra protege a saúde de servidores com autismo e assegura remuneração integral. Crédito: Ilustração, IA

Servidores públicos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) conquistaram o direito à redução de até 50% da jornada de trabalho sem corte no salário. A medida, válida em todo o território nacional, reconhece o autismo como deficiência para fins funcionais. O objetivo é proteger a saúde do trabalhador e evitar a exaustão no serviço público.

Os novos direitos dos servidores públicos com autismo

Nova regra garante redução de até 50% na jornada de trabalho para servidores autistas em todo o país. por Shutterstock
A flexibilização da carga horária é feita sem nenhum corte no salário do trabalhador. por Ilustração/Simbolo Autismo
 Ajuste de rotina visa combater a sobrecarga sensorial e o desgaste mental nas repartições.  por
Para obter o benefício, o servidor deve passar por uma avaliação em junta médica oficial. por
 O laudo pericial comprova a real necessidade de flexibilização para preservar a saúde do profissional. por
Reconhecimento do autismo assegura a aplicação de regras específicas de aposentadoria para PCD. por Divulgação
1 de 6
Nova regra garante redução de até 50% na jornada de trabalho para servidores autistas em todo o país. por Shutterstock

O peso da rotina nas repartições

Profissionais autistas enfrentam barreiras diárias em ambientes de trabalho muitas vezes inadequados. A sobrecarga sensorial gera desgaste físico e mental profundo ao longo dos anos. Por muito tempo, esses servidores não tinham respaldo legal para ajustar o ritmo de expediente. Agora, a lei passa a enxergar as necessidades reais de quem atua no serviço público.

Como funciona a redução de jornada

A diminuição pode chegar a metade da carga horária semanal, conforme a necessidade. O principal ponto é que a remuneração permanece integral, sem descontos no final do mês. Para conseguir o benefício, o trabalhador precisa passar por avaliação em junta médica oficial. O laudo serve para comprovar que a flexibilização é necessária para preservar a saúde do servidor.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Autismo: por que espaços de lazer ainda são um desafio para crianças com TEA

Inteligência Artificial já está sendo utilizada no apoio ao diagnóstico e ao tratamento do autismo

Shoppings de Salvador podem ganhar sala especial para pessoas com autismo; saiba mais

O reflexo na aposentadoria e nos direitos

O reconhecimento do autismo abre portas para regras específicas de aposentadoria voltadas à pessoa com deficiência. O tempo de contribuição previdenciária continua valendo normalmente com a jornada reduzida. Além disso, servidores nessa condição podem ter direito ao abono de permanência e à pensão por morte. Nenhum desses benefícios, no entanto, é concedido de forma automática pelos órgãos públicos.

Regras mais claras para concursos públicos

O entendimento jurídico também protege candidatos autistas durante os processos de seleção. O exame admissional não pode eliminar o candidato apenas com base no diagnóstico do transtorno. Existe uma diferença clara entre a avaliação biopsicossocial das cotas e a aptidão para o cargo. A medida impede que preconceitos barrem a entrada de novos profissionais no serviço público.

Tags:

Autismo Servidor Público

Mais recentes

Imagem - STF decide que toda maternidade tem o mesmo peso perante a lei

STF decide que toda maternidade tem o mesmo peso perante a lei
Imagem - Governo cria 3ª fase do Desenrola com compra de dívidas pela União

Governo cria 3ª fase do Desenrola com compra de dívidas pela União
Imagem - Vale-alimentação e vale-refeição poderão ser usados em qualquer maquininha a partir de novembro; entenda o que muda para trabalhadores e comércio

Vale-alimentação e vale-refeição poderão ser usados em qualquer maquininha a partir de novembro; entenda o que muda para trabalhadores e comércio