INCENTIVO À EDUCAÇÃO

Sétima parcela do Pé-de-Meia começa a ser paga hoje e reforça a renda de milhares de famílias

Incentivo do governo federal combate o abandono escolar e garante apoio financeiro para estudantes da rede pública continuarem os estudos

Juliana Rodrigues

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:56

Governo Federal inicia pagamento da sétima parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira Crédito: Consed, Divulgação

A partir desta segunda-feira (19), milhares de estudantes do ensino médio público em todo o país começam a receber a sétima parcela do Pé-de-Meia. O depósito de R$ 200, realizado pela Caixa Econômica Federal, vai muito além de um auxílio financeiro, pois representa para a juventude a garantia de continuar estudando sem precisar abandonar a sala de aula para trabalhar.

Pé-de-Meia libera sétima parcela para estudantes do ensino médio 1 de 11

Apoio financeiro contra a evasão escolar

Segundo o Ministério da Educação, o objetivo do benefício é garantir as condições mínimas para que o jovem permaneça na escola, ajudando a custear despesas do dia a dia associadas à rotina escolar.

A falta de renda e os custos de deslocamento estão entre os principais motivos do abandono escolar no país. Por isso, o repasse mensal funciona como um auxílio direto para as famílias cadastradas no CadÚnico.

Quem recebe a nova rodada do benefício

Têm direito ao valor os estudantes do ensino médio regular (que recebem R$ 200) e da Educação de Jovens e Adultos, a EJA (com parcela de R$ 225).

Para garantir o dinheiro na conta, o aluno precisa estar com o CPF regularizado e ter mantido a frequência escolar mínima de 80% no mês anterior.

Como verificar se foi contemplado

Antes de ir a qualquer agência ou tentar o saque, a recomendação é checar a elegibilidade, o histórico de pagamentos e a liberação da parcela diretamente pelo aplicativo oficial Jornada do Estudante, disponibilizado pelo Ministério da Educação.

Calendário de liberação da 7ª parcela

O pagamento segue o mês de nascimento do estudante para evitar sobrecarga nas agências e nos aplicativos bancários:

19 de outubro (segunda): Nascidos em janeiro e fevereiro

20 de outubro (terça): Nascidos em março e abril

21 de outubro (quarta): Nascidos em maio e junho

22 de outubro (quinta): Nascidos em julho e agosto

23 de outubro (sexta): Nascidos em setembro e outubro

26 de outubro (segunda): Nascidos em novembro e dezembro

Atenção para menores de idade: Regra de movimentação

Os estudantes que têm menos de 18 anos não conseguem movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem de forma imediata.

Para liberar o uso da conta poupança digital, o responsável legal precisa realizar a autorização prévia diretamente pelo aplicativo do banco ou em uma agência física.

Um futuro garantido após a formatura

Além do valor mensal, o programa deposita R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído com aprovação.

Esse dinheiro fica guardado em uma poupança e só pode ser sacado após a formatura, garantindo um suporte financeiro importante para quando o jovem terminar a educação básica.