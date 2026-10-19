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Sétima parcela do Pé-de-Meia começa a ser paga hoje e reforça a renda de milhares de famílias

Incentivo do governo federal combate o abandono escolar e garante apoio financeiro para estudantes da rede pública continuarem os estudos

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:56

PÉ DE MEIA
Governo Federal inicia pagamento da sétima parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira Crédito: Consed, Divulgação

A partir desta segunda-feira (19), milhares de estudantes do ensino médio público em todo o país começam a receber a sétima parcela do Pé-de-Meia. O depósito de R$ 200, realizado pela Caixa Econômica Federal, vai muito além de um auxílio financeiro, pois representa para a juventude a garantia de continuar estudando sem precisar abandonar a sala de aula para trabalhar.

Pé-de-Meia libera sétima parcela para estudantes do ensino médio

Ministério da Educação inicia o pagamento da sétima parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Incentivo financeiro do governo federal ajuda a combater a evasão escolar no ensino médio por Crédito: Ilustração, IA
Repasse mensal garante suporte financeiro para famílias cadastradas no CadÚnico por Foto: MEC/Divulgação
Programa alivia custos de transporte e materiais diários para estudantes da rede pública por Joel Rodrigues/Agência Brasil
Estudantes do ensino médio regular recebem parcela mensal de R$ 200 no Caixa Tem por MEC/Divulgação
Alunos da Educação de Jovens e Adultos têm direito ao repasse de R$ 225 nesta etapa por Shutterstock
Liberação do benefício exige frequência escolar mínima de 80% nas aulas do mês anterior por Consed, Divulgação
Estudante precisa estar com o CPF totalmente regularizado para receber o depósito bancário por Secom/CAV
Pagamento da sétima parcela segue o mês de nascimento do aluno até o dia 26 de outubro por Divulgação
Nascidos em janeiro e fevereiro têm o dinheiro liberado na conta nesta segunda-feira por Divulgação
Estudantes aprovados ao fim do ano letivo garantem bônus de R$ 1.000 para saque após a formatura por Shutterstock
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Ministério da Educação inicia o pagamento da sétima parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apoio financeiro contra a evasão escolar

Segundo o Ministério da Educação, o objetivo do benefício é garantir as condições mínimas para que o jovem permaneça na escola, ajudando a custear despesas do dia a dia associadas à rotina escolar.

A falta de renda e os custos de deslocamento estão entre os principais motivos do abandono escolar no país. Por isso, o repasse mensal funciona como um auxílio direto para as famílias cadastradas no CadÚnico.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Quem recebe a nova rodada do benefício

Têm direito ao valor os estudantes do ensino médio regular (que recebem R$ 200) e da Educação de Jovens e Adultos, a EJA (com parcela de R$ 225).

Para garantir o dinheiro na conta, o aluno precisa estar com o CPF regularizado e ter mantido a frequência escolar mínima de 80% no mês anterior.

Como verificar se foi contemplado

Antes de ir a qualquer agência ou tentar o saque, a recomendação é checar a elegibilidade, o histórico de pagamentos e a liberação da parcela diretamente pelo aplicativo oficial Jornada do Estudante, disponibilizado pelo Ministério da Educação.

Calendário de liberação da 7ª parcela

O pagamento segue o mês de nascimento do estudante para evitar sobrecarga nas agências e nos aplicativos bancários:

19 de outubro (segunda): Nascidos em janeiro e fevereiro

20 de outubro (terça): Nascidos em março e abril

21 de outubro (quarta): Nascidos em maio e junho

22 de outubro (quinta): Nascidos em julho e agosto

23 de outubro (sexta): Nascidos em setembro e outubro

26 de outubro (segunda): Nascidos em novembro e dezembro

Atenção para menores de idade: Regra de movimentação

Os estudantes que têm menos de 18 anos não conseguem movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem de forma imediata.

Para liberar o uso da conta poupança digital, o responsável legal precisa realizar a autorização prévia diretamente pelo aplicativo do banco ou em uma agência física.

Um futuro garantido após a formatura

Além do valor mensal, o programa deposita R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído com aprovação.

Esse dinheiro fica guardado em uma poupança e só pode ser sacado após a formatura, garantindo um suporte financeiro importante para quando o jovem terminar a educação básica.

Pé-de-Meia bloqueado? Veja as regras de liberação e como sacar o saldo

O saldo do seu Pé-de-Meia está bloqueado no aplicativo? Entenda os motivos técnicos do travamento. por Foto: MEC/Divulgação
O bloqueio ocorre por falta de autorização, erro nos dados escolares, pendência no CadÚnico ou baixa frequência. por Joel Rodrigues/Agência Brasil
O valor é depositado exclusivamente em uma conta poupança digital automática, e não na conta corrente padrão. por Shutterstock
Para transferir ou sacar, o estudante precisa acessar especificamente a aba da poupança digital no app Caixa Tem. por Secom/CAV
Menores de 18 anos que moram com os pais têm liberação rápida clicando em "Autorizar movimentação" no Caixa Tem. por Divulgação
O aplicativo não valida o vínculo de avós e tios; nesses casos, a liberação exige ida presencial à Caixa. por Otávio Santos/Divulgação
Para destravar o saldo na agência bancária, o tutor legal alternativo deve obrigatoriamente levar o termo de guarda. por Otávio Santos/Secom PMS
Uma única letra errada na matrícula escolar trava o benefício; as informações da escola devem espelhar a Receita Federal. por Divulgação
Se o bloqueio for por estouro no limite de renda, a atualização no CRAS não dá direito a receber parcelas retroativas. por Douglas Lopes/Divulgação
Descubra o motivo exato pelo app Jornada Estudante (MEC) ou ligue 121 (MDS) antes de enfrentar filas presenciais. por Divulgação
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O saldo do seu Pé-de-Meia está bloqueado no aplicativo? Entenda os motivos técnicos do travamento. por Foto: MEC/Divulgação

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Dinheiro Governo Federal Benefício Estudantes

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