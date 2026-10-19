Sétima parcela do Pé-de-Meia começa a ser paga hoje e reforça a renda de milhares de famílias

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Juliana Rodrigues
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:56
A partir desta segunda-feira (19), milhares de estudantes do ensino médio público em todo o país começam a receber a sétima parcela do Pé-de-Meia. O depósito de R$ 200, realizado pela Caixa Econômica Federal, vai muito além de um auxílio financeiro, pois representa para a juventude a garantia de continuar estudando sem precisar abandonar a sala de aula para trabalhar.
Pé-de-Meia libera sétima parcela para estudantes do ensino médio
Segundo o Ministério da Educação, o objetivo do benefício é garantir as condições mínimas para que o jovem permaneça na escola, ajudando a custear despesas do dia a dia associadas à rotina escolar.
A falta de renda e os custos de deslocamento estão entre os principais motivos do abandono escolar no país. Por isso, o repasse mensal funciona como um auxílio direto para as famílias cadastradas no CadÚnico.
Têm direito ao valor os estudantes do ensino médio regular (que recebem R$ 200) e da Educação de Jovens e Adultos, a EJA (com parcela de R$ 225).
Para garantir o dinheiro na conta, o aluno precisa estar com o CPF regularizado e ter mantido a frequência escolar mínima de 80% no mês anterior.
Antes de ir a qualquer agência ou tentar o saque, a recomendação é checar a elegibilidade, o histórico de pagamentos e a liberação da parcela diretamente pelo aplicativo oficial Jornada do Estudante, disponibilizado pelo Ministério da Educação.
O pagamento segue o mês de nascimento do estudante para evitar sobrecarga nas agências e nos aplicativos bancários:
19 de outubro (segunda): Nascidos em janeiro e fevereiro
20 de outubro (terça): Nascidos em março e abril
21 de outubro (quarta): Nascidos em maio e junho
22 de outubro (quinta): Nascidos em julho e agosto
23 de outubro (sexta): Nascidos em setembro e outubro
26 de outubro (segunda): Nascidos em novembro e dezembro
Os estudantes que têm menos de 18 anos não conseguem movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem de forma imediata.
Para liberar o uso da conta poupança digital, o responsável legal precisa realizar a autorização prévia diretamente pelo aplicativo do banco ou em uma agência física.
Além do valor mensal, o programa deposita R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído com aprovação.
Esse dinheiro fica guardado em uma poupança e só pode ser sacado após a formatura, garantindo um suporte financeiro importante para quando o jovem terminar a educação básica.
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