VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Seu Imposto de Renda pode financiar ações contra a violência à mulher

Projeto em tramitação na Câmara prevê incentivo fiscal para doações ao Fundo Nacional de Segurança Pública destinadas a programas de proteção e prevenção

Matheus Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 05:00

O montante arrecadado terá destinação vinculada ao financiamento de iniciativas e políticas de segurança focadas na proteção feminina Crédito: Divulgação

Uma nova proposta em discussão no Congresso Nacional quer permitir que o contribuinte escolha destinar parte do seu Imposto de Renda para combater a violência contra a mulher. Trata-se do Projeto de Lei 3138/26, que concede isenção fiscal para pessoas físicas e jurídicas que fizerem doações em dinheiro ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Os recursos obtidos por meio desse incentivo serão direcionados exclusivamente para custear programas de apoio, prevenção e enfrentamento à violência de gênero em todo o país.

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Inspiração em incentivos sociais que já funcionam no Brasil

O idealizador do projeto, deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), destacou que o sistema de direcionamento de impostos já é um sucesso consolidado no apoio a crianças, adolescentes e idosos. A meta é aproveitar a mesma estrutura para criar uma fonte contínua de recursos voltada ao combate à violência doméstica e familiar.

"O que se busca é viabilizar, em favor da proteção das mulheres, instrumento cuja utilidade já foi reconhecida pelo legislador em outras áreas marcadas por especial sensibilidade social", destacou.

O texto modifica a Lei do Imposto de Renda e a lei que regula o Fundo Nacional de Segurança Pública para garantir o repasse dos valores.

Limites e regras para conseguir o benefício fiscal

A dedução do imposto funcionará por um período temporário de cinco anos a partir da promulgação da lei. O cidadão que fizer a declaração completa do Imposto de Renda poderá abater até 3% do imposto devido, desde que envie a prestação de contas dentro do prazo.

Quem usa o modelo simplificado não terá direito ao desconto. Já para o setor empresarial, o abatimento é limitado a 1% do imposto devido por período e se aplica apenas às companhias tributadas pelo Lucro Real.

Caminho da proposta na Câmara e no Senado

A matéria tramita de forma conclusiva nas comissões da Câmara dos Deputados. O texto precisa ser apreciado pela Comissão de Segurança Pública, pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça.