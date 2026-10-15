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Seu Imposto de Renda pode financiar ações contra a violência à mulher

Projeto em tramitação na Câmara prevê incentivo fiscal para doações ao Fundo Nacional de Segurança Pública destinadas a programas de proteção e prevenção

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 05:00

Imposto de Renda
O montante arrecadado terá destinação vinculada ao financiamento de iniciativas e políticas de segurança focadas na proteção feminina Crédito: Divulgação

Uma nova proposta em discussão no Congresso Nacional quer permitir que o contribuinte escolha destinar parte do seu Imposto de Renda para combater a violência contra a mulher. Trata-se do Projeto de Lei 3138/26, que concede isenção fiscal para pessoas físicas e jurídicas que fizerem doações em dinheiro ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Os recursos obtidos por meio desse incentivo serão direcionados exclusivamente para custear programas de apoio, prevenção e enfrentamento à violência de gênero em todo o país.

Violência contra a mulher

[Edicase]A violência patrimonial contra mulheres deve ser combatida (Imagem: olesia_g | Shutterstock) por Imagem: olesia_g | Shutterstock
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Fóruns anônimos na internet reforçam violência contra a mulher por MArcello Casal Jr. /Agência Brasil
Indianas fazem protesto em frente ao Escritòrio das Nações Unidas pela extinção da violência contra mulheres. por NOAH SEELAM/AFP
Indianas fazem protesto em frente ao Escritòrio das Nações Unidas pela extinção da violência contra mulheres. por NOAH SEELAM/AFP
Marcha contra a violência sobre as mulheres no Rio de Janeiro. por LEO CORREA/AFP
Marcha contra a violência sobre as mulheres no Rio de Janeiro. por LEO CORREA/AFP
Mulheres sírias participam de um passeio ciclístico em apoio a campanha sobre a violência contra a mulher em Damasco. por LOUAI BESHARA/AFP
Marcha contra a violência sobre as mulheres no Rio de Janeiro. por LEO CORREA/AFP
Marcha contra a violência sobre as mulheres no Rio de Janeiro. por LEO CORREA/AFP
Marcha do Dia Internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, em Santiago. por MARTIN BERNETTI / AFP
Mulheres israelenses enfrentam a polícia durante uma manifestação contra a violência doméstica na cidade costeira mediterrânica de Tel Aviv. por JACK GUEZ / AFP
Marcha pela igualdade de género e contra a violência sobre as mulheres, marcam o dia internacional da mulher em Podgorica, Montenegro. por SAVO PRELEVIC / AFP
Mulheres indianas protestam contra a violência doméstica, ataques sexuais e discriminação no trabalho em Nova Deli. por PRAKASH SINGH / AFP
As mulheres de Madri declararam greve com o slogan: "Greve geral contra a violência machista, patriarcal, a justiça franquista e a opressão capitalista". por PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Indianas fazem protesto em frente ao Escritòrio das Nações Unidas pela extinção da violência contra mulheres. por NOAH SEELAM/AFP
Manifestação contra a violência sobre mulheres e crianças, em Narathiwat. por MADAREE TOHLALA / AFP
Dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres em San Salvador. por MARVIN RECINOS / AFP
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[Edicase]A violência patrimonial contra mulheres deve ser combatida (Imagem: olesia_g | Shutterstock) por Imagem: olesia_g | Shutterstock

Inspiração em incentivos sociais que já funcionam no Brasil

O idealizador do projeto, deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), destacou que o sistema de direcionamento de impostos já é um sucesso consolidado no apoio a crianças, adolescentes e idosos. A meta é aproveitar a mesma estrutura para criar uma fonte contínua de recursos voltada ao combate à violência doméstica e familiar.

"O que se busca é viabilizar, em favor da proteção das mulheres, instrumento cuja utilidade já foi reconhecida pelo legislador em outras áreas marcadas por especial sensibilidade social", destacou.

O texto modifica a Lei do Imposto de Renda e a lei que regula o Fundo Nacional de Segurança Pública para garantir o repasse dos valores.

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Limites e regras para conseguir o benefício fiscal

A dedução do imposto funcionará por um período temporário de cinco anos a partir da promulgação da lei. O cidadão que fizer a declaração completa do Imposto de Renda poderá abater até 3% do imposto devido, desde que envie a prestação de contas dentro do prazo.

Quem usa o modelo simplificado não terá direito ao desconto. Já para o setor empresarial, o abatimento é limitado a 1% do imposto devido por período e se aplica apenas às companhias tributadas pelo Lucro Real.

Caminho da proposta na Câmara e no Senado

A matéria tramita de forma conclusiva nas comissões da Câmara dos Deputados. O texto precisa ser apreciado pela Comissão de Segurança Pública, pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça.

Se aprovado nessas instâncias, o projeto segue para análise dos senadores e precisa de aprovação em ambas as Casas legislativas para entrar em vigor.

Tags:

Brasil Economia Imposto de Renda Direitos Violência Contra A Mulher Projeto de lei Politica

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