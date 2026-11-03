Shopee, Mercado Livre e Magalu antecipam Black Friday 2026 com R$ 125 milhões em cupons

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:43
A liberação de R$ 125 milhões em cupons de desconto antecipa a temporada da Black Friday 2026 com liquidações em 37 milhões de produtos no e-commerce. Inspirada no evento comercial do dia 11 de novembro (11/11), data tradicional do comércio asiático, a operação das grandes plataformas virtuais propõe garantir benefícios imediatos como frete e parcelamento facilitado para os consumidores que planejam renovar a casa ou trocar de aparelho antes do fim do mês.
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O frete grátis e o parcelamento estendido lideram o pacote de benefícios liberado pelos gigantes do varejo digital. Em vez de concentrar todas as fichas na última sexta-feira de novembro, a disputa pela sua preferência começou já começou. A Shopee foca na enxurrada de cupons rápidos, o Mercado Livre aposta no crédito facilitado a perder de vista e o Magalu privilegia os clientes do seu clube VIP.
A antecipação de compras em novembro consolidou o festival oriental como evento definitivo no Brasil. O movimento do 11/11 atua como termômetro de estoque para gigantes como Samsung, Amazon, Brastemp, Americanas e Tramontina, que entram na onda com transmissões ao vivo e liquidações próprias.
O cronograma das liquidações organiza a corrida do consumidor até a data oficial:
Shopee: mantém ofertas e vantagens ativas até o dia 12 de novembro.
Magalu: reserva os dias 7 e 8 de novembro para ofertas exclusivas do programa Cliente Ouro
Mercado Livre: conecta as ações do 11/11 diretamente à programação da Black Friday.
Black Friday oficial: acontece no dia 27 de novembro de 2026.
O valor de R$ 25 milhões em cupons Shopee abrem a campanha "11.11 – A Maior Liquida do Ano", o que reduz o valor mínimo de compra para isenção da taxa de entrega e corta até metade do preço em itens selecionados.
Destaques da plataforma:
Frete grátis: aplica-se a pedidos a partir de R$ 10 em mais de 30 categorias.
Teto de desconto: garante abatimentos diretos de até R$ 100 no carrinho.
Semana do Pix: ativa checkout instantâneo em parceria com o Nubank neste 11 de novembro.
Chinês mostrou dia de compras
Mais de R$ 100 milhões em cupons sustentam as ofertas Mercado Livre, cobrindo um catálogo de 37 milhões de anúncios promocionais. A integração com o Mercado Pago triplicou o volume de produtos com mais de 70% de desconto frente ao ano passado.
Destaques da plataforma:
Pagamento facilitado: divide compras em até 24 vezes sem juros no cartão Mercado Pago a partir do dia 11.
Variedade de estoque: cobre opções completas em tecnologia, eletrodomésticos e moda.
Entrega rápida: mantém a malha logística com envios expressos para a Bahia e todo o país.
Os abatimentos exclusivos no aplicativo concentram a força das promoções Magalu nesta temporada. A rede estruturou uma escalada progressiva de descontos 11/11 para preparar sua operação logarítmica rumo à tradicional "Black das Blacks".
Destaques da plataforma:
Acesso antecipado: libera ofertas exclusivas nos dias 7 e 8 de novembro para inscritos no Cliente Ouro.
Hub dinâmico: atualiza a página de ofertas relâmpago a cada hora no aplicativo.
Retirada na loja: permite comprar online e pegar o produto sem custo na filial mais próxima.
Acompanhe o histórico de preços: adicione os itens desejados no carrinho com antecedência para confirmar a veracidade do desconto na virada do lote.
Resgate os cupons na abertura do dia: abra os aplicativos às 00h do dia 11 para garantir os saldos liberados pela Shopee e Mercado Livre.
Fique atento aos lotes relâmpago: monitore as janelas das 00h, 10h, 12h e 18h, quando as plataformas soltam cupons extras de frete grátis e parcelamento especial com até 50% OFF.
Finalize a compra imediatamente: garanta a aplicação do cupom assim que resgatá-lo, pois a validade das promoções costuma ser limitada pelo estoque global de usos do cupom, e não apenas pela quantidade resgatada na sua conta.
Black Friday antecipada