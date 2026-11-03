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Shopee, Mercado Livre e Magalu antecipam Black Friday 2026 com R$ 125 milhões em cupons

Grandes e-commerces antecipam liquidações da Black Friday 2026 com frete grátis e parcelamento facilitado

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 17:43

Black Friday
Black Friday Crédito: Shutterstock

A liberação de R$ 125 milhões em cupons de desconto antecipa a temporada da Black Friday 2026 com liquidações em 37 milhões de produtos no e-commerce. Inspirada no evento comercial do dia 11 de novembro (11/11), data tradicional do comércio asiático, a operação das grandes plataformas virtuais propõe garantir benefícios imediatos como frete e parcelamento facilitado para os consumidores que planejam renovar a casa ou trocar de aparelho antes do fim do mês.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
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1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

O frete grátis e o parcelamento estendido lideram o pacote de benefícios liberado pelos gigantes do varejo digital. Em vez de concentrar todas as fichas na última sexta-feira de novembro, a disputa pela sua preferência começou já começou. A Shopee foca na enxurrada de cupons rápidos, o Mercado Livre aposta no crédito facilitado a perder de vista e o Magalu privilegia os clientes do seu clube VIP.

Liquidação do 11/11 antecipa descontos da Black Friday 2026

A antecipação de compras em novembro consolidou o festival oriental como evento definitivo no Brasil. O movimento do 11/11 atua como termômetro de estoque para gigantes como Samsung, Amazon, Brastemp, Americanas e Tramontina, que entram na onda com transmissões ao vivo e liquidações próprias.

Leia mais

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O cronograma das liquidações organiza a corrida do consumidor até a data oficial:

Shopee: mantém ofertas e vantagens ativas até o dia 12 de novembro.

Magalu: reserva os dias 7 e 8 de novembro para ofertas exclusivas do programa Cliente Ouro

Mercado Livre: conecta as ações do 11/11 diretamente à programação da Black Friday.

Black Friday oficial: acontece no dia 27 de novembro de 2026.

Cupons Shopee libera frete grátis e desconto no Pix na largada

O valor de R$ 25 milhões em cupons Shopee abrem a campanha "11.11 – A Maior Liquida do Ano", o que reduz o valor mínimo de compra para isenção da taxa de entrega e corta até metade do preço em itens selecionados.

Destaques da plataforma:

Frete grátis: aplica-se a pedidos a partir de R$ 10 em mais de 30 categorias.

Teto de desconto: garante abatimentos diretos de até R$ 100 no carrinho.

Semana do Pix: ativa checkout instantâneo em parceria com o Nubank neste 11 de novembro.

Chinês mostrou dia de compras

Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução
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Youtuber viraliza após mostrar compras com um dia de salário por Reprodução

Mercado Livre facilita compras em até 24 vezes sem juros

Mais de R$ 100 milhões em cupons sustentam as ofertas Mercado Livre, cobrindo um catálogo de 37 milhões de anúncios promocionais. A integração com o Mercado Pago triplicou o volume de produtos com mais de 70% de desconto frente ao ano passado.

Destaques da plataforma:

Pagamento facilitado: divide compras em até 24 vezes sem juros no cartão Mercado Pago a partir do dia 11.

Variedade de estoque: cobre opções completas em tecnologia, eletrodomésticos e moda.

Entrega rápida: mantém a malha logística com envios expressos para a Bahia e todo o país.

Magalu prioriza ofertas no aplicativo e vantagens para Cliente Ouro

Os abatimentos exclusivos no aplicativo concentram a força das promoções Magalu nesta temporada. A rede estruturou uma escalada progressiva de descontos 11/11 para preparar sua operação logarítmica rumo à tradicional "Black das Blacks".

Destaques da plataforma:

Acesso antecipado: libera ofertas exclusivas nos dias 7 e 8 de novembro para inscritos no Cliente Ouro.

Hub dinâmico: atualiza a página de ofertas relâmpago a cada hora no aplicativo.

Retirada na loja: permite comprar online e pegar o produto sem custo na filial mais próxima.

Dicas práticas para garantir os melhores descontos em 11/11

Acompanhe o histórico de preços: adicione os itens desejados no carrinho com antecedência para confirmar a veracidade do desconto na virada do lote.

Resgate os cupons na abertura do dia: abra os aplicativos às 00h do dia 11 para garantir os saldos liberados pela Shopee e Mercado Livre.

Fique atento aos lotes relâmpago: monitore as janelas das 00h, 10h, 12h e 18h, quando as plataformas soltam cupons extras de frete grátis e parcelamento especial com até 50% OFF.

Finalize a compra imediatamente: garanta a aplicação do cupom assim que resgatá-lo, pois a validade das promoções costuma ser limitada pelo estoque global de usos do cupom, e não apenas pela quantidade resgatada na sua conta.

Black Friday antecipada

A temporada de descontos do 11/11 antecipa a Black Friday 2026 e reúne ofertas em milhões de produtos no comércio eletrônico. por Imagem: My Ocean Production | Shutterstock
Cupons de desconto reduzem o valor das compras online e ampliam as opções de economia para consumidores durante as liquidações de novembro por Reprodução/Shutterstock
Frete grátis e parcelamento facilitado estão entre os principais atrativos das plataformas de e-commerce para conquistar compradores antes da Black Friday por Reprodução / Agência Brasil
A Shopee concentra a campanha do 11/11 em cupons promocionais, descontos no carrinho e condições especiais de entrega por Imagem: maxbelchenko | Shutterstock
O aplicativo do Magalu reúne promoções e ofertas exclusivas para integrantes do programa Cliente Ouro durante a liquidação do 11/11 por Imagem: Kite_rin | Shutterstock
Compras de eletrodomésticos, celulares e itens para casa entram na disputa por descontos durante a antecipação da Black Friday 2026 por Imagem: maxbelchenko | Shutterstock
Comparar o histórico de preços ajuda o consumidor a identificar reduções reais e evitar falsas promoções nas compras pela internet por Imagem: ADragan | Shutterstock
Cupons promocionais com validade limitada exigem atenção aos prazos e às condições de uso para garantir o desconto no carrinho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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A temporada de descontos do 11/11 antecipa a Black Friday 2026 e reúne ofertas em milhões de produtos no comércio eletrônico. por Imagem: My Ocean Production | Shutterstock

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Shopee Desconto Compras Black Friday Mercado Livre Black Friday Antecipada

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