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Simples Nacional pode abrir até 1,42 milhão de vagas e acrescentar R$ 24,6 bilhões à arrecadação

Estudo da PUC-RS estima impacto da correção das faixas tributárias, sem reajuste desde 2018, e aponta potencial de benefício para 6,2 milhões de empresas

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 04:28

Fila quilométrica em feira de emprego em Salvador
Correção da tabela do Simples Nacional pode liberar mais de 1,4 milhão de empregos formais Crédito: Yan Inácio/CORREIO

A atualização das faixas de faturamento do Simples Nacional, congeladas desde 2018, poderia resultar na criação de até 1,42 milhão de empregos com carteira assinada no país e elevar em até R$ 24,6 bilhões por ano a arrecadação de impostos diretos e indiretos. A estimativa consta de estudo do economista Gustavo Inácio de Moraes, da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), realizado em parceria com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha-RS). A pesquisa, divulgada pela Fenacon, projeta a criação de 798 mil a 1,42 milhão de vagas, conforme o cenário considerado.

Simples Nacional pode gerar 1,4 milhão de empregos; veja o que pode mudar

Correção do Simples Nacional pode abrir até 1,42 milhão de vagas com carteira assinada, segundo pesquisa da PUC-RS em parceria com o Sindha-RS. O estudo também estima impacto de R$ 24,6 bilhões na arrecadação pública. por Patrícia Cruz/Sebrae
Mais de 6,2 milhões de micro e pequenas empresas podem ser beneficiadas pela atualização da tabela do Simples Nacional. As faixas de faturamento estão sem reajuste desde 2018, segundo o estudo. por REPRODUÇÃO
A tabela do Simples Nacional está congelada há oito anos, período em que a inflação elevou os custos de operação dos pequenos negócios. A defasagem pode limitar a expansão das empresas e a contratação de funcionários. por REprodução
Mais de 23 milhões de negócios optam pelo Simples Nacional, regime tributário criado para simplificar o pagamento de impostos de micro e pequenas empresas. A atualização das faixas pode ampliar a capacidade de crescimento desses empreendimentos. por Divulgação
Mercadinhos, lojas de roupas e bares estão entre os negócios pressionados pela defasagem tributária. Com os custos de insumos em alta, empreendedores podem limitar as vendas para evitar o aumento da carga tributária ao ultrapassar os limites de faturamento. por Sora Maia
Comércio e serviços estão entre os setores que podem concentrar os ganhos da correção do Simples Nacional. Alimentação fora do lar, salões de beleza e pet shops têm mais de 60% dos trabalhadores em empresas enquadradas no regime atual, segundo a pesquisa. por Arisson Marinho/CORREIO
Trabalhadores de 30 a 39 anos com ensino médio completo devem concentrar parte das novas vagas projetadas. A estimativa integra o estudo sobre os efeitos da atualização das faixas de faturamento do Simples Nacional. por Divulgação/José Paulo Lacerda/CNI
A ampliação do limite de faturamento do MEI reacendeu o debate sobre o Simples Nacional. O PLP 186/2026 prevê elevar o teto anual do microempreendedor individual de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. por Agência Brasil
O Ministério do Empreendedorismo quer avançar nos estudos sobre a correção do Simples Nacional até o fim de 2026. O ministro Paulo Pereira afirmou ao DC News que a proposta depende de uma avaliação responsável dos efeitos fiscais. por Divulgação
A atualização da tabela pode exigir renúncia fiscal inicial de R$ 71 bilhões a R$ 88 bilhões, segundo as estimativas citadas na pesquisa. Os pesquisadores projetam que os efeitos econômicos da medida compensem esse custo em três anos e meio. por Reprodução
A formalização de trabalhadores e o aumento do consumo estão entre os efeitos esperados da correção do Simples Nacional. A pesquisa estima que a ampliação da atividade econômica pode elevar a arrecadação pública ao longo do tempo. por REPRODUÇÃO
A correção das faixas do Simples Nacional depende de aprovação de um projeto de lei complementar. Empresários defendem a atualização dos limites de faturamento para acompanhar a realidade econômica e reduzir as barreiras ao crescimento dos pequenos negócios. por (Banco de imagem/Freepik)
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Correção do Simples Nacional pode abrir até 1,42 milhão de vagas com carteira assinada, segundo pesquisa da PUC-RS em parceria com o Sindha-RS. O estudo também estima impacto de R$ 24,6 bilhões na arrecadação pública. por Patrícia Cruz/Sebrae

O levantamento aponta que a atualização dos limites de faturamento poderia ampliar a atividade econômica, estimular contratações e aumentar a arrecadação pública. A defasagem das faixas desde 2018 é o ponto central do debate sobre a revisão do regime tributário, que reúne microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.

Tabela congelada desde 2018 limita expansão dos negócios

Mais de 23 milhões de empresas eram optantes pelo Simples Nacional ao fim de 2024, segundo dados citados no estudo. O regime respondia por cerca de 13,4 milhões de empregos formais, aproximadamente 29% do total do país.

Correção pode abrir espaço para até 1,42 milhão de novos empregos e elevar a massa salarial em R$ 42,1 bilhões, indica estudo que compara cenários econômicos.
Correção pode abrir espaço para até 1,42 milhão de novos empregos e elevar a massa salarial em R$ 42,1 bilhões, indica estudo que compara cenários econômicos Crédito: Ilustração, IA

A pesquisa coordenada pelo economista Gustavo Inácio de Moraes analisa os efeitos que a atualização dos limites de faturamento poderia produzir sobre o emprego, a massa salarial, os lucros empresariais e a arrecadação pública.

Custos e limites de faturamento desafiam pequenos negócios

A defasagem dos limites pode influenciar as decisões de empresas que se aproximam do teto de faturamento de sua faixa. Ao ultrapassar os limites de enquadramento, o negócio precisa avaliar as condições tributárias aplicáveis. A pesquisa considera que a atualização poderia ampliar a capacidade de investimento das empresas e favorecer sua competitividade.

A inflação acumulada no período também alterou o valor real dos limites de faturamento. Com isso, empresas podem ultrapassar as faixas de enquadramento sem que esse aumento nominal represente crescimento equivalente de sua capacidade econômica.

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Comércio e serviços podem concentrar novos empregos

Os setores de comércio e serviços estão entre os que podem se beneficiar da atualização. Segundo dados citados no estudo, atividades como alimentação, serviços pessoais e serviços veterinários concentram mais de 60% dos empregos em empresas enquadradas no Simples Nacional.

O levantamento estima que os novos postos de trabalho se concentrariam principalmente entre pessoas de 30 a 39 anos com ensino médio completo.

Mudança no teto do MEI mantém debate sobre o Simples

A aprovação do PLP 186/2026, que amplia os limites de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI), recolocou o tema na agenda econômica. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e encaminhado à sanção presidencial em 16 de outubro de 2026.

O texto prevê elevar o limite anual de faturamento do MEI dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. A medida trata especificamente do enquadramento do MEI e não representa, por si só, a atualização das demais faixas do Simples Nacional.

A revisão dos limites para microempresas e empresas de pequeno porte segue em discussão. Em entrevista ao Diário do Comércio, o ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, afirmou que a atualização pode avançar até o fim de 2026.

A Câmara é muito sensível a essa demanda. Tanto o aumento do limite do MEI quanto o do Simples Nacional são medidas meritórias. Acho que podemos avançar ainda este ano, desde que seja com um olhar responsável do ponto de vista fiscal, que possa melhorar esse ambiente. Não dá para cravar uma data, mas, agora que resolvemos a questão do MEI, nosso foco será o Simples Nacional

Paulo Pereira

Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Estudo estima compensação da renúncia fiscal em três anos e meio

A recomposição das faixas provocaria uma redução inicial estimada na arrecadação de R$ 71 bilhões no cenário de correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e de R$ 88 bilhões no cenário baseado no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI).

Segundo os pesquisadores, a expansão da atividade econômica poderia compensar a perda de arrecadação em aproximadamente três anos e meio. A estimativa considera efeitos como o aumento das relações comerciais entre empresas, a contratação de trabalhadores e o estímulo ao consumo.

O resultado, porém, depende das premissas e dos cenários considerados no estudo. A compensação da renúncia fiscal é uma projeção dos pesquisadores, e não uma garantia de retorno nesse prazo.

Próximos passos para a atualização das faixas

A revisão dos limites de faturamento das microempresas e empresas de pequeno porte depende de medidas legislativas específicas. Embora a atualização do teto do MEI tenha sido aprovada pelo Congresso e encaminhada à sanção presidencial, a correção das demais faixas do Simples Nacional continua em discussão.

A eventual mudança dependerá do avanço das propostas necessárias para atualizar os limites de faturamento do regime. A expectativa de representantes do setor empresarial é que o debate avance nos próximos meses, com a definição de regras compatíveis com a realidade econômica dos pequenos negócios.

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Emprego Vagas Pesquisa Empresas

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