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Simples Nacional pode abrir até 1,42 milhão de vagas e acrescentar R$ 24,6 bilhões à arrecadação

Estudo da PUC-RS estima impacto da correção das faixas tributárias, sem reajuste desde 2018, e aponta potencial de benefício para 6,2 milhões de empresas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 04:28

Correção da tabela do Simples Nacional pode liberar mais de 1,4 milhão de empregos formais Crédito: Yan Inácio/CORREIO

A atualização das faixas de faturamento do Simples Nacional, congeladas desde 2018, poderia resultar na criação de até 1,42 milhão de empregos com carteira assinada no país e elevar em até R$ 24,6 bilhões por ano a arrecadação de impostos diretos e indiretos. A estimativa consta de estudo do economista Gustavo Inácio de Moraes, da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), realizado em parceria com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha-RS). A pesquisa, divulgada pela Fenacon, projeta a criação de 798 mil a 1,42 milhão de vagas, conforme o cenário considerado.

Simples Nacional pode gerar 1,4 milhão de empregos; veja o que pode mudar 1 de 12

O levantamento aponta que a atualização dos limites de faturamento poderia ampliar a atividade econômica, estimular contratações e aumentar a arrecadação pública. A defasagem das faixas desde 2018 é o ponto central do debate sobre a revisão do regime tributário, que reúne microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.

Tabela congelada desde 2018 limita expansão dos negócios

Mais de 23 milhões de empresas eram optantes pelo Simples Nacional ao fim de 2024, segundo dados citados no estudo. O regime respondia por cerca de 13,4 milhões de empregos formais, aproximadamente 29% do total do país.

Correção pode abrir espaço para até 1,42 milhão de novos empregos e elevar a massa salarial em R$ 42,1 bilhões, indica estudo que compara cenários econômicos Crédito: Ilustração, IA

A pesquisa coordenada pelo economista Gustavo Inácio de Moraes analisa os efeitos que a atualização dos limites de faturamento poderia produzir sobre o emprego, a massa salarial, os lucros empresariais e a arrecadação pública.

Custos e limites de faturamento desafiam pequenos negócios

A defasagem dos limites pode influenciar as decisões de empresas que se aproximam do teto de faturamento de sua faixa. Ao ultrapassar os limites de enquadramento, o negócio precisa avaliar as condições tributárias aplicáveis. A pesquisa considera que a atualização poderia ampliar a capacidade de investimento das empresas e favorecer sua competitividade.

A inflação acumulada no período também alterou o valor real dos limites de faturamento. Com isso, empresas podem ultrapassar as faixas de enquadramento sem que esse aumento nominal represente crescimento equivalente de sua capacidade econômica.

Comércio e serviços podem concentrar novos empregos

Os setores de comércio e serviços estão entre os que podem se beneficiar da atualização. Segundo dados citados no estudo, atividades como alimentação, serviços pessoais e serviços veterinários concentram mais de 60% dos empregos em empresas enquadradas no Simples Nacional.

O levantamento estima que os novos postos de trabalho se concentrariam principalmente entre pessoas de 30 a 39 anos com ensino médio completo.

Mudança no teto do MEI mantém debate sobre o Simples

A aprovação do PLP 186/2026, que amplia os limites de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI), recolocou o tema na agenda econômica. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e encaminhado à sanção presidencial em 16 de outubro de 2026.

O texto prevê elevar o limite anual de faturamento do MEI dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. A medida trata especificamente do enquadramento do MEI e não representa, por si só, a atualização das demais faixas do Simples Nacional.

A revisão dos limites para microempresas e empresas de pequeno porte segue em discussão. Em entrevista ao Diário do Comércio, o ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, afirmou que a atualização pode avançar até o fim de 2026.

A Câmara é muito sensível a essa demanda. Tanto o aumento do limite do MEI quanto o do Simples Nacional são medidas meritórias. Acho que podemos avançar ainda este ano, desde que seja com um olhar responsável do ponto de vista fiscal, que possa melhorar esse ambiente. Não dá para cravar uma data, mas, agora que resolvemos a questão do MEI, nosso foco será o Simples Nacional Paulo Pereira Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Estudo estima compensação da renúncia fiscal em três anos e meio

A recomposição das faixas provocaria uma redução inicial estimada na arrecadação de R$ 71 bilhões no cenário de correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e de R$ 88 bilhões no cenário baseado no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI).

Segundo os pesquisadores, a expansão da atividade econômica poderia compensar a perda de arrecadação em aproximadamente três anos e meio. A estimativa considera efeitos como o aumento das relações comerciais entre empresas, a contratação de trabalhadores e o estímulo ao consumo.

O resultado, porém, depende das premissas e dos cenários considerados no estudo. A compensação da renúncia fiscal é uma projeção dos pesquisadores, e não uma garantia de retorno nesse prazo.

Próximos passos para a atualização das faixas

A revisão dos limites de faturamento das microempresas e empresas de pequeno porte depende de medidas legislativas específicas. Embora a atualização do teto do MEI tenha sido aprovada pelo Congresso e encaminhada à sanção presidencial, a correção das demais faixas do Simples Nacional continua em discussão.

