Simples Nacional pode abrir até 1,42 milhão de vagas e acrescentar R$ 24,6 bilhões à arrecadação

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 04:28
A atualização das faixas de faturamento do Simples Nacional, congeladas desde 2018, poderia resultar na criação de até 1,42 milhão de empregos com carteira assinada no país e elevar em até R$ 24,6 bilhões por ano a arrecadação de impostos diretos e indiretos. A estimativa consta de estudo do economista Gustavo Inácio de Moraes, da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), realizado em parceria com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha-RS). A pesquisa, divulgada pela Fenacon, projeta a criação de 798 mil a 1,42 milhão de vagas, conforme o cenário considerado.
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O levantamento aponta que a atualização dos limites de faturamento poderia ampliar a atividade econômica, estimular contratações e aumentar a arrecadação pública. A defasagem das faixas desde 2018 é o ponto central do debate sobre a revisão do regime tributário, que reúne microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte.
Mais de 23 milhões de empresas eram optantes pelo Simples Nacional ao fim de 2024, segundo dados citados no estudo. O regime respondia por cerca de 13,4 milhões de empregos formais, aproximadamente 29% do total do país.
A pesquisa coordenada pelo economista Gustavo Inácio de Moraes analisa os efeitos que a atualização dos limites de faturamento poderia produzir sobre o emprego, a massa salarial, os lucros empresariais e a arrecadação pública.
A defasagem dos limites pode influenciar as decisões de empresas que se aproximam do teto de faturamento de sua faixa. Ao ultrapassar os limites de enquadramento, o negócio precisa avaliar as condições tributárias aplicáveis. A pesquisa considera que a atualização poderia ampliar a capacidade de investimento das empresas e favorecer sua competitividade.
A inflação acumulada no período também alterou o valor real dos limites de faturamento. Com isso, empresas podem ultrapassar as faixas de enquadramento sem que esse aumento nominal represente crescimento equivalente de sua capacidade econômica.
Os setores de comércio e serviços estão entre os que podem se beneficiar da atualização. Segundo dados citados no estudo, atividades como alimentação, serviços pessoais e serviços veterinários concentram mais de 60% dos empregos em empresas enquadradas no Simples Nacional.
O levantamento estima que os novos postos de trabalho se concentrariam principalmente entre pessoas de 30 a 39 anos com ensino médio completo.
A aprovação do PLP 186/2026, que amplia os limites de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI), recolocou o tema na agenda econômica. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e encaminhado à sanção presidencial em 16 de outubro de 2026.
O texto prevê elevar o limite anual de faturamento do MEI dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. A medida trata especificamente do enquadramento do MEI e não representa, por si só, a atualização das demais faixas do Simples Nacional.
A revisão dos limites para microempresas e empresas de pequeno porte segue em discussão. Em entrevista ao Diário do Comércio, o ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, afirmou que a atualização pode avançar até o fim de 2026.
Paulo PereiraMinistro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
A recomposição das faixas provocaria uma redução inicial estimada na arrecadação de R$ 71 bilhões no cenário de correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e de R$ 88 bilhões no cenário baseado no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI).
Segundo os pesquisadores, a expansão da atividade econômica poderia compensar a perda de arrecadação em aproximadamente três anos e meio. A estimativa considera efeitos como o aumento das relações comerciais entre empresas, a contratação de trabalhadores e o estímulo ao consumo.
O resultado, porém, depende das premissas e dos cenários considerados no estudo. A compensação da renúncia fiscal é uma projeção dos pesquisadores, e não uma garantia de retorno nesse prazo.
A revisão dos limites de faturamento das microempresas e empresas de pequeno porte depende de medidas legislativas específicas. Embora a atualização do teto do MEI tenha sido aprovada pelo Congresso e encaminhada à sanção presidencial, a correção das demais faixas do Simples Nacional continua em discussão.
A eventual mudança dependerá do avanço das propostas necessárias para atualizar os limites de faturamento do regime. A expectativa de representantes do setor empresarial é que o debate avance nos próximos meses, com a definição de regras compatíveis com a realidade econômica dos pequenos negócios.