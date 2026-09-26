MÃE É MÃE

STF decide que toda maternidade tem o mesmo peso perante a lei

STF unifica licença-maternidade e garante o mesmo tempo de afastamento para todas as mães

Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

STF unifica licença-maternidade de 120 dias para mães biológicas, adotantes, servidoras e militares. Crédito: Made with Google AI

O Supremo Tribunal Federal definiu que toda mãe tem direito a 120 dias de licença, seja por gravidez ou por adoção. A regra vale para trabalhadoras de empresas privadas, servidoras públicas e militares.

Adoção 1 de 5

O tempo extra de 60 dias continua dependendo das regras de cada órgão ou empresa, como a adesão ao Programa Empresa Cidadã. A contagem da licença começa no nono mês de gestação, no parto ou na chegada da criança por adoção. Se houver internação após o nascimento, o prazo passa a valer apenas quando a mãe ou o bebê receber alta, valendo a data que acontecer por último.

O fim das regras injustas

A Justiça derrubou leis antigas que excluiam as mães trabalhadoras do setor público e militar. Enquanto quem trabalha na iniciativa privada já tinha regras mais equilibradas, servidoras públicas e militares que adotavam crianças enfrentavam prazos muito curtos, que chegavam a ser de apenas 30 dias.

A mudança aconteceu após um pedido da Procuradoria-Geral da República para acabar com essas desigualdades entre diferentes carreiras e garantir os mesmos direitos para todas as famílias.

O foco na criança

Para os ministros do STF, a licença não serve apenas para a mãe se recuperar depois do parto, mas sim para garantir o desenvolvimento saudável da criança e a adaptação segura ao novo lar.

Durante o julgamento, a Corte destacou que a necessidade de cuidado e carinho de uma criança é exatamente a mesma, não importando se a mãe trabalha em uma empresa privada, em um cargo público ou nas Forças Armadas.

Como fica a partir de agora ?

O tribunal também analisou a possibilidade de dividir os dias de licença entre os familiares, mas decidiu que isso só pode acontecer se o Congresso criar uma nova lei específica para autorizar a divisão.