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STF decide que toda maternidade tem o mesmo peso perante a lei

STF unifica licença-maternidade e garante o mesmo tempo de afastamento para todas as mães

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

A maternidade impõe uma série de desafios que tornam a conciliação com a jornada de trabalho
STF unifica licença-maternidade de 120 dias para mães biológicas, adotantes, servidoras e militares. Crédito: Made with Google AI

O Supremo Tribunal Federal definiu que toda mãe tem direito a 120 dias de licença, seja por gravidez ou por adoção. A regra vale para trabalhadoras de empresas privadas, servidoras públicas e militares.

Adoção

Laços de sangue explicam a biologia; laços de afeto constroem uma família. por Foto:Tomaz Silva/Agência Brasil
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A adoção é uma forma de aceitar o outro e se colocar no lugar dele (Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock) por
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Laços de sangue explicam a biologia; laços de afeto constroem uma família. por Foto:Tomaz Silva/Agência Brasil

O tempo extra de 60 dias continua dependendo das regras de cada órgão ou empresa, como a adesão ao Programa Empresa Cidadã. A contagem da licença começa no nono mês de gestação, no parto ou na chegada da criança por adoção. Se houver internação após o nascimento, o prazo passa a valer apenas quando a mãe ou o bebê receber alta, valendo a data que acontecer por último.

O fim das regras injustas

A Justiça derrubou leis antigas que excluiam as mães trabalhadoras do setor público e militar. Enquanto quem trabalha na iniciativa privada já tinha regras mais equilibradas, servidoras públicas e militares que adotavam crianças enfrentavam prazos muito curtos, que chegavam a ser de apenas 30 dias.

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A mudança aconteceu após um pedido da Procuradoria-Geral da República para acabar com essas desigualdades entre diferentes carreiras e garantir os mesmos direitos para todas as famílias.

O foco na criança

Para os ministros do STF, a licença não serve apenas para a mãe se recuperar depois do parto, mas sim para garantir o desenvolvimento saudável da criança e a adaptação segura ao novo lar.

Durante o julgamento, a Corte destacou que a necessidade de cuidado e carinho de uma criança é exatamente a mesma, não importando se a mãe trabalha em uma empresa privada, em um cargo público ou nas Forças Armadas.

Como fica a partir de agora ?

O tribunal também analisou a possibilidade de dividir os dias de licença entre os familiares, mas decidiu que isso só pode acontecer se o Congresso criar uma nova lei específica para autorizar a divisão.

Como o julgamento foi concluído na quarta-feira (23), a decisão vale de imediato. Mães que estão com a licença em andamento já têm direito aos novos prazos, mas a medida não vale para quem já terminou o período de afastamento no passado.

Tags:

Trabalhadores Maternidade Adoção Leis Mães

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