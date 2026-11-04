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STF derruba lei que permitia aos pais tirar filhos de aulas sobre gênero e diversidade no Maranhão

Decisão unânime vale para escolas públicas e privadas; ministros ressaltam necessidade de conteúdos adequados à idade dos estudantes

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 19:39

Mensalidades de escolas particulares podem ter reajuste de até 18% após mudanças na legislação
Mensalidades de escolas particulares podem ter reajuste de até 18% após mudanças na legislação Crédito: Shutterstock

É inconstitucional a lei do Maranhão que autorizava os pais a proibir a participação de filhos em aulas sobre gênero e diversidade em escolas públicas e privadas. O entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7883, em sessão virtual encerrada em 23 de outubro. Com a decisão, deixa de valer no Maranhão o direito de veto individual previsto na lei para essas atividades pedagógicas.

Decisão do Supremo sobre educação e veto familiar

Fachada da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, local do julgamento da ADI 7883. por CONGRESSO EM FOCO
Plenário do Supremo Tribunal Federal durante sessão de análise de ações constitucionais. por Divulgação/Victor Piemonte/STF
Estudantes e professores em sala de aula de instituição da rede de ensino básico. por (Banco de imagem)
Professores em reunião de planejamento pedagógico para aplicação de diretrizes curriculares. por (Banco de imagem)
O ministro Gilmar Mendes atuou como relator da ADI 7883 e destacou a necessidade de manter a jurisprudência uniforme do STF sobre a competência privativa da União em diretrizes educacionais. por Luiz Silveira/STF
Plenário virtual do STF em exibição durante a votação das ações de inconstitucionalidade. por Bruno Moura/STF
Plenário do Supremo Tribunal Federal iluminado para as sessões de julgamento de ações constitucionais. por Tom Molina, STF
Famílias e educadores em conversa durante reunião de acompanhamento escolar. por Shutterstock
Alunos em atividade didática coletiva no ambiente escolar do ensino fundamental. por Shutterstock
Crianças e adolescentes participando ativamente de apresentação de projeto pedagógico. por Imagem gerada pela IA
Alunos concentrados durante a realização de atividades em sala de aula. por Divulgação
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Fachada da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, local do julgamento da ADI 7883. por CONGRESSO EM FOCO

A ação foi levada à Corte pela Aliança Nacional LGBTI+, pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (Abrafh) e pelo Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (Fonatrans). As entidades argumentaram que a norma violava o livre exercício do magistério e os direitos constitucionais de aprendizagem e de liberdade de expressão nas salas de aula.

O papel da escola e os limites das famílias

A decisão do STF traz para o centro do debate uma dúvida frequente entre a comunidade escolar e os responsáveis sobre qual é a fronteira entre o direito dos pais de orientar os filhos e a autonomia das escolas. O tribunal reafirmou que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e que leis estaduais não podem estabelecer restrições a conteúdos pedagógicos em desacordo com essas normas.

Apesar da repercussão do caso, o julgamento não cria uma nova disciplina obrigatória sobre gênero, nem proíbe as famílias de acompanhar o cotidiano escolar. O que a Corte invalidou foi a prerrogativa legal de veto individual sobre conteúdos do plano pedagógico das instituições. O entendimento também serve de referência para a análise de normas semelhantes em outros estados e municípios.

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Adequação à faixa etária

No julgamento, o relator, ministro Gilmar Mendes, citou a necessidade de manter a jurisprudência uniforme da Corte, lembrando a anulação de lei similar do Espírito Santo (ADI 7847). Cristiano Zanin, com a concordância de Gilmar Mendes e Flávio Dino, defendeu que os conteúdos relacionados a gênero, identidade e orientação sexual sejam adequados às diferentes faixas etárias, níveis de ensino e estágios do desenvolvimento físico, emocional e intelectual dos estudantes. Nunes Marques, por sua vez, ressaltou que a derrubada da lei não representa uma "carta branca" para o acesso irrestrito de crianças a discussões complexas.

Para as equipes pedagógicas e conselhos escolares, o momento reforça a importância do diálogo contínuo. A escola permanece como um espaço de formação plural voltado ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), assegurando a convivência democrática sem retirar das famílias o direito de acompanhar de perto a evolução de seus filhos.

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