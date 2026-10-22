IMÓVEL SEM IMPOSTO?

STF garante imunidade de ITBI na transferência de imóveis para holdings e empresas imobiliárias

Decisão vale para integralização de capital social, mas mantém limites e não garante restituição automática de valores pagos anteriormente

Matheus Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21:23

Decisão do STF garante isenção do ITBI para quem coloca imóvel no nome da empresa Crédito: Reprodução

Por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a transferência de imóveis de pessoas físicas para pessoas jurídicas como forma de integralização de capital social é imune à cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), mesmo quando a empresa atua na compra, venda ou locação de imóveis.

O julgamento em plenário virtual fixou tese de repercussão geral, encerrando uma disputa judicial que afetava tanto o setor imobiliário quanto as famílias que estruturam holdings patrimoniais para facilitar a partilha sucessória e evitar tributação mais altas aplicadas a pessoas físicas.

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A diferença prática nas transações e o efeito nas holdings

O advogado Pedro Maciel, especialista em Direito Imobiliário e sócio da Advocacia Maciel, esclarece que a decisão reconhece a diferença fundamental de propósito entre as operações. Enquanto a venda tradicional é uma transferência onerosa sujeita ao ITBI municipal (que varia entre 2% e 3%), a integralização é um ato societário em que o imóvel é entregue para formar o capital da empresa, recebendo o sócio quotas ou ações em troca.

Maciel aponta que o entendimento do STF servirá como catalisador para a criação de holdings familiares e para a organização de projetos de incorporação imobiliária no país.

“Essa decisão, sem dúvida, pode estimular a criação de holdings patrimoniais. É importante observar, contudo, que a decisão de organização de uma empresa para administração patrimonial não passa exclusivamente pela análise do ITBI incidente na integralização do imóvel. Até porque essa decisão do STF reconhece um direito em favor do contribuinte, que é: não haverá incidência do ITBI na integralização de capital com imóvel para qualquer tipo de empresa”.

Quem pode pedir o dinheiro de volta e os cuidados com o valor do imóvel

O advogado tributarista Guilherme Peloso Araujo, sócio do Carvalho Borges Araujo Advogados, enfatiza que a imunidade vale para qualquer tipo de empresa, mas alerta para o limite do benefício. Segundo a jurisprudência do STF, a isenção do ITBI alcança apenas o valor do imóvel efetivamente declarado para o capital social. Se o valor de mercado apurado pelo município for superior à quantia integralizada, a prefeitura pode cobrar o imposto sobre a diferença.

“O STF já decidiu que a imunidade garante a não tributação até o valor declarado para o imóvel, portanto, até o valor de Imposto de Renda, cabendo ao município a possibilidade de cobrar o imposto sobre o valor excedente”, destaca Peloso.

Para quem pagou o ITBI indevidamente sobre integralizações em empresas imobiliárias nos últimos cinco anos, Peloso orienta requerer a restituição dos valores cobrados pelas prefeituras, processo que dependerá de pedido judicial caso o município não adeque sua legislação local.

“Esse julgamento pode vir a provocar uma mudança estrutural relevante no mercado imobiliário brasileiro, com o aumento das holdings patrimoniais e familiares, aumento das ações de restituição do ITBI pago no limite de 5 anos retroativos da decisão e criação de um facilitador para operações de incorporações imobiliárias”.

Como votaram os ministros no julgamento do Supremo

O relator do caso, ministro Edson Fachin, argumentou em seu voto que a imunidade tributária é um instrumento legítimo estabelecido pela Constituição para garantir a liberdade econômica e o acesso à moradia.

Seu posicionamento foi seguido por oito integrantes da Corte; Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

Em contrapartida, o ministro Gilmar Mendes, acompanhado por Flávio Dino, abriu divergência sustentando que a imunidade não deveria ser irrestrita e que empresas imobiliárias deveriam recolher o tributo aos cofres municipais para evitar perdas de arrecadação nas prefeituras.