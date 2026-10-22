Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

STF garante imunidade de ITBI na transferência de imóveis para holdings e empresas imobiliárias

Decisão vale para integralização de capital social, mas mantém limites e não garante restituição automática de valores pagos anteriormente

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 21:23

Doação de imóveis em vida
Decisão do STF garante isenção do ITBI para quem coloca imóvel no nome da empresa Crédito: Reprodução

Por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a transferência de imóveis de pessoas físicas para pessoas jurídicas como forma de integralização de capital social é imune à cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), mesmo quando a empresa atua na compra, venda ou locação de imóveis.

O julgamento em plenário virtual fixou tese de repercussão geral, encerrando uma disputa judicial que afetava tanto o setor imobiliário quanto as famílias que estruturam holdings patrimoniais para facilitar a partilha sucessória e evitar tributação mais altas aplicadas a pessoas físicas.

Confira algumas opções dos imóveis que vão a leilão na Bahia

Apartamento com 63,48 m2 de área total e 40,53 m2 de área privativa Avaliação: R$ 200.000,00 Valor de venda: R$ 120.882,70 Endereço: Rua do Uruguay, nº 210, apto 302, Bloco 14, Porto dos Mares, mod 1 URUGUAI - SALVADOR/BA. por Divulgação
Apartamento com 84,74 m2 de área total e 40,53 m2 de área privativa, com 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 174.000,00 Valor de venda: R$ 103.111,46 Endereço: Rua Encontro das Árvores, nº 365, apto 204, Bloco 11, Villaggio di Napoli, Itapuã, Salvador-Ba por Divulgação
Apartamento com 41,89 m2 de área privativa, 2 quartos,  área de serviço, banheiro, sala e cozinha.  Avaliação: R$ 140 mil Valor de venda: R$ 78.224,72 Endereço: Avenida Aliomar Baleeiro, nº 7835, apto. 604, bloco 01, Colina das Flores, Nova Brasília, Salvador/Ba por Divulgação
Apartamento com 40,53 m² de área privativa, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 136.000,00 Valor de venda: R$ 78.781,14 Endereço: Rua Viver Areia Branca, 65, apto 004, bloco 13, Condomínio Jardim de Alah, Areia Branca, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 39,59 m² de área privativa e 64,47 m² de área total, 2 quartos, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 170.000,00 Valor de venda: R$ 100.741,08 Endereço: Rua Pasquale Gatto, 494, apto. 607, bloco 03, Reserva Piatã, Piatã, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 51,56 m² de área privativa, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 132 mil Valor de venda: R$ 79.765,34 Endereço: Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, S/N, apto. 204, bloco d, Conjunto Flaviano Guimarães, Engenho Velho de Brotas, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 43,68 m² de área privativa e 48,91 m² de área total, 2 quartos, varanda, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 193.000,00 Valor de venda (1º leilão): R$ 193 mil Valor de venda (2º leilão): R$ 115.800 Endereço: Rua Vereador Zezeu Ribeiro, 1389, apto. 102, bloco 07, Duo Reserva Paturi, Fazenda Grande II, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 40,53 m² de área privativa e 105,63 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 120 mil Valor de venda (1º leilão): R$ 145.049,07 Valor de venda (2º leilão): R$ 84.013,91 Endereço: Rua Viver Salvador, 461, apto. 404, bloco 18, Viver Salvador, Areia Branca, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 40,53 m² de área privativa e 91,87 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 182.000,00 Valor de venda (1º leilão): R$ 182 mil Valor de venda (2º leilão): R$ 151.806,56 Endereço: Rua Vereador Zezeu Ribeiro, 613, apto. 101, bloco 15, Residencial Vila Bella, Boca da Mata, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 39,60 m² de área privativa e 61,76 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 150.000,00 Valor de venda: R$ 87.819,45 Endereço: Rua Professor Moura Bastos, 216, apto. 503, bloco 2, Reserva do Conde, Iapi, Salvador, Ba por Divulgação
Apartamento com 39,98 m² de área privativa e 83,76 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem. Avaliação: R$ 154 mil Valor de venda: R$ 90.161,30 Endereço: Avenida Professor Theocrito Batista, 288, apto. 104, bloco 16, vaga descoberta, Residencial Vila Atlântica, Loteamento Quintas do Picuaia, Caji, Lauro de Freitas, Ba por Divulgação
Apartamento com 36,40 m² de área privativa, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Avaliação: R$ 97 mil Valor de venda: R$ 58.580,98 Endereço: Rua Itororó, s/n, apto. 302, Quadra I, bloco 02, Condomínio Residencial Central Park, Rua Nova, Feira de Santana, Ba por Divulgação
Apartamento com 43,36 m² de área privativa e 64,29 m² de área total, 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem. Avaliação: R$ 144 mil Valor de venda: R$ 84.306,67 Endereço: Avenida Professor Theocrito Batista, 1004, apto. 405, bloco 03, vaga 257, Quintas Condomínio Residencial Parque Sun Valley, Caji, Lauro de Freitas, Ba por Divulgação
Apartamento com 81,27 m² de área privativa e 142,99 m² de área total, 3 quartos, varanda, área de serviço, 2 banheiros, banheiro de serviço, sala, dependência completa, cozinha e duas vagas de garagem. Avaliação: R$ 371.000,00 Valor de venda: R$ 236.443,61 Endereço: Rua Rodolfo Pimentel, 221, apto. 302, vagas 47 e 60, Edifício Boa Vista, Brotas, Salvador-Ba. por Divulgação
Apartamento com 113 m2 de área total e 65,43 m2 de área privativa, 3 quartos, varanda, área de serviço, 2 banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem.  Avaliação: R$ 400 mil Valor de venda: R$ 254.925,72 Endereço: Avenida Dorival Caymmi, nº 3411 apto. 602, vaga 101 Condomínio Itapuã Parque, Itapuã, Salvador/Ba. por Divulgação
1 de 15
Apartamento com 63,48 m2 de área total e 40,53 m2 de área privativa Avaliação: R$ 200.000,00 Valor de venda: R$ 120.882,70 Endereço: Rua do Uruguay, nº 210, apto 302, Bloco 14, Porto dos Mares, mod 1 URUGUAI - SALVADOR/BA. por Divulgação

A diferença prática nas transações e o efeito nas holdings

O advogado Pedro Maciel, especialista em Direito Imobiliário e sócio da Advocacia Maciel, esclarece que a decisão reconhece a diferença fundamental de propósito entre as operações. Enquanto a venda tradicional é uma transferência onerosa sujeita ao ITBI municipal (que varia entre 2% e 3%), a integralização é um ato societário em que o imóvel é entregue para formar o capital da empresa, recebendo o sócio quotas ou ações em troca.

Maciel aponta que o entendimento do STF servirá como catalisador para a criação de holdings familiares e para a organização de projetos de incorporação imobiliária no país.

“Essa decisão, sem dúvida, pode estimular a criação de holdings patrimoniais. É importante observar, contudo, que a decisão de organização de uma empresa para administração patrimonial não passa exclusivamente pela análise do ITBI incidente na integralização do imóvel. Até porque essa decisão do STF reconhece um direito em favor do contribuinte, que é: não haverá incidência do ITBI na integralização de capital com imóvel para qualquer tipo de empresa”.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

De kimono, Luiz Fux troca o plenário pelo tatame e ensina golpes a crianças no STF

Suprema Bahia Federal: quem foram os baianos que já foram ministros do STF

STF suspende pagamento em dinheiro de férias e licença-prêmio para servidores de estado nordestino

Nelson Piquet faz nova investida política e doa R$ 100 mil para candidato que pede reforma no STF

Quem pode pedir o dinheiro de volta e os cuidados com o valor do imóvel

O advogado tributarista Guilherme Peloso Araujo, sócio do Carvalho Borges Araujo Advogados, enfatiza que a imunidade vale para qualquer tipo de empresa, mas alerta para o limite do benefício. Segundo a jurisprudência do STF, a isenção do ITBI alcança apenas o valor do imóvel efetivamente declarado para o capital social. Se o valor de mercado apurado pelo município for superior à quantia integralizada, a prefeitura pode cobrar o imposto sobre a diferença.

“O STF já decidiu que a imunidade garante a não tributação até o valor declarado para o imóvel, portanto, até o valor de Imposto de Renda, cabendo ao município a possibilidade de cobrar o imposto sobre o valor excedente”, destaca Peloso.

Para quem pagou o ITBI indevidamente sobre integralizações em empresas imobiliárias nos últimos cinco anos, Peloso orienta requerer a restituição dos valores cobrados pelas prefeituras, processo que dependerá de pedido judicial caso o município não adeque sua legislação local.

“Esse julgamento pode vir a provocar uma mudança estrutural relevante no mercado imobiliário brasileiro, com o aumento das holdings patrimoniais e familiares, aumento das ações de restituição do ITBI pago no limite de 5 anos retroativos da decisão e criação de um facilitador para operações de incorporações imobiliárias”.

Como votaram os ministros no julgamento do Supremo

O relator do caso, ministro Edson Fachin, argumentou em seu voto que a imunidade tributária é um instrumento legítimo estabelecido pela Constituição para garantir a liberdade econômica e o acesso à moradia.

Seu posicionamento foi seguido por oito integrantes da Corte; Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

Em contrapartida, o ministro Gilmar Mendes, acompanhado por Flávio Dino, abriu divergência sustentando que a imunidade não deveria ser irrestrita e que empresas imobiliárias deveriam recolher o tributo aos cofres municipais para evitar perdas de arrecadação nas prefeituras.

"A imunidade prevista na Constituição não foi concebida para desonerar indistintamente toda e qualquer transmissão de bens imóveis ao capital social, mas, sim, para viabilizar a reorganização patrimonial das pessoas jurídicas quando o imóvel não constitui o objeto central de sua atividade econômica", afirmou Gilmar em seu voto.

Tags:

Brasil Imposto Direitos Imobiliária Supremo Tribunal Federal

Mais recentes

Imagem - Uber lança função para facilitar embarque de idosos e pessoas com deficiência

Uber lança função para facilitar embarque de idosos e pessoas com deficiência
Imagem - Nome de antigo morador na conta de luz pode barrar a Tarifa Social

Nome de antigo morador na conta de luz pode barrar a Tarifa Social
Imagem - Receita libera consulta a lote de restituição do IR com R$ 531 milhões para 184 mil contribuintes

Receita libera consulta a lote de restituição do IR com R$ 531 milhões para 184 mil contribuintes