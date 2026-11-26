METADE DA FROTA VAI RODAR NO RIO

STJ vai gastar quase R$ 1,2 milhão para blindar 16 carros oficiais dos ministros

Contrato orçado em R$ 1,17 milhão busca ampliar proteção balística de autoridades em três capitais do país; STJ prevê o maior nível de resistência balística autorizado para uso civil

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17:22

Frota protegida: STJ estima gasto de R$ 1,18 milhão para blindar 16 carros oficiais usados por ministros Crédito: Divulgação, Chevrolet

O gasto estimado de R$ 1,18 milhão pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) destina-se à blindagem de 16 carros oficiais utilizados pelos ministros da Corte. Orçado em exatos R$ 1.178.666,72, o serviço de proteção balística reforçará a segurança dos magistrados durante deslocamentos em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O modelo que receberá a blindagem será o Chevrolet Trailblazer 2025. Todos os 16 utilitários que vão receber o reforço já pertencem à frota do tribunal.

Chevrolet Trailblazer 2025 1 de 6

Na prática, o orçamento cobre exclusivamente a aplicação da blindagem, que sai por cerca de R$ 73 mil por veículo, sem envolver a compra de automóveis novos.

Os ministros da área criminal que julgam processos envolvendo facções criminosas e milícias devem ser os principais usuários desses carros. A informação parte de interlocutores da própria Corte ouvidos pela coluna de Roseann Kennedy, do jornal Estadão, já que o tribunal não oficializou essa destinação no documento nem apontou ameaças específicas contra magistrados.

Rio de Janeiro receberá metade dos 16 carros blindados

A metade da frota protegida vai circular no Rio de Janeiro, que concentra oito dos 16 utilitários contemplados. São Paulo aparece na sequência, com seis carros blindados, enquanto Brasília, sede do tribunal, fica com os outros dois veículos.

O peso institucional do tribunal explica o recorte geográfico. O STJ julga recursos de grandes operações contra o crime organizado, e a distribuição prioriza justamente os dois maiores centros urbanos do Sudeste, além da capital federal.

Carros 1.0 isentos do Imposto Seletivo 1 de 11

Edital justifica proteção de autoridades, mas segue suspenso

Agressões, assaltos e ataques com armas de fogo. O edital do pregão eletrônico justifica a despesa pela necessidade de resguardar a integridade física dos magistrados contra hostilidades nas ruas.

"O cenário atual do País exige maior atenção com a proteção das autoridades, inclusive as do Poder Judiciário", registra o texto oficial do STJ.

O nível máximo de proteção autorizado pelo Exército Brasileiro para uso civil, compatível com a faixa III-A diante do custo médio por carro, deve ser aplicado nos utilitários, embora o documento não detalhe a classificação técnica exata do material.

Licitação suspensa. o pregão eletrônico nº 255/2026 tinha como prazo final para o recebimento das propostas quinta-feira, 26 de novembro de 2026, às 14h. A contratação, porém, consta como suspensa no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Procurado pela reportagem original do Estadão, o STJ não comentou o caso.