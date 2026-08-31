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Sudeste tem R$ 1,258 trilhão com 152 bilionários, Nordeste supera o Centro-Oeste em três vezes e o Norte não tem representantes

Mapeamento do patrimônio nacional escancara profunda desigualdade na distribuição territorial dos super-ricos no país

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:25

Eduardo Saverin, Vicky Safra, Jorge Paulo Lemann e Pedro Moreira Salles estão entre os 10 bilionários
Eduardo Saverin, Vicky Safra, Jorge Paulo Lemann e Pedro Moreira Salles estão entre os 10 bilionários Crédito: Divulgação

Os R$ 1,2585 trilhão acumulados por 152 pessoas no Sudeste representam 67,55% de toda a fortuna dos bilionários do país, segundo o ranking 2026 da revista Forbes. O levantamento expõe a profunda disparidade territorial entre as grandes fortunas brasileiras ao revelar que mais de dois terços do patrimônio dos bilionários estão concentrados em uma única região.

Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026, de acordo com a Forbes

1º lugar: Eduardo Luiz SaverinPosição 2026: 1º /  Posição 2025: 1º / Patrimônio 2026: R$ 162,9 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 227 bilhões / Variação: -28,24% (Perdeu) /Idade: 44 anos / Naturalidade: SP /Região: SE / Empresa: Meta / Facebook / Setor: Tecnologia. O cenário de aumento da competição entre as empresas de inteligência artificial provocou uma queda de cerca de 16% nas ações da Meta / Facebook nos 12 meses até junho de 2026, o que afetou o patrimônio do brasileiro Eduardo Saverin, mas não o suficiente para tirá-lo da liderança da lista, onde está desde 2023. Residente em Singapura desde 2012, o discreto Saverin possui a B Capital, empresa de investimentos focada em startups. Em julho de 2026, a empresa anunciou a criação do fundo de venture capital Ascent Fund III, da B Capital, que captou US$500 milhões para investir em startups de inteligência artificial com ênfase em saúde e energia da América do Norte e da Ásia. por Reprodução | Gravesv38
2º lugar: Vicky Sarfati Safra e família / Posição 2026: 2º / Posição 2025: 2ºPatrimônio 2026: R$ 130,6 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 120,5 bilhões / Variação: +8,38% (Ganhou) / Idade: 74 anos / Naturalidade: Grécia / Brasil / Região: EST / Empresa: Banco Safra / Setor: Finanças. Viúva do banqueiro Joseph Safra, morto em dezembro de 2020, Vicky Sarfati herdou cerca de metade da fortuna do empresário, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos: Jacob, Esther, Alberto e David. No início de 2025, Jacob e David compraram a participação de Esther no banco. Alberto já havia se afastado do grupo em 2019 para fundar a gestora ASA. Vicky nasceu na Grécia pouco antes de sua família se mudar para o Brasil. Ela lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes. por Reprodução
3º lugar: Jorge Paulo Lemann e família / Posição 2026: 3º / Posição 2025: 3º / Patrimônio 2026: R$ 103,5 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 88 bilhões / Variação: +17,61% (Ganhou) / Idade: 86 anos / Naturalidade: RJ / Região: SE / Empresa: AB InBev / 3G Capital / Setor: Bebidas / Investimentos. Jorge Paulo Lemann manteve o terceiro lugar entre os bilionários brasileiros na edição de 2026. Ele é acionista controlador do gigante cervejeiro AB InBev, além de deter participações em conglomerados internacionais, como Restaurant Brands International (Burger King e Tim Hortons). No Brasil, seu império inclui a São Carlos Empreendimentos, que tem como sócios seus filhos e os herdeiros de seus maiores sócios, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira. Em maio de 2025, após três anos sem fechar grandes negócios, a 3G Capital comprou a empresa americana de tênis Skechers por cerca de US$ 9,4 bilhões.  por Reprodução/ Fundação Lemann
4º lugar: André Santos Esteves / Posição 2026: 4º / Posição 2025: 4º Patrimônio 2026: R$ 66,1 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 51 bilhões / Variação: +29,61% (Ganhou) / Idade: 58 anos / Naturalidade: RJ / Região: SE / Empresa: BTG Pactual / Setor: Finanças. O banco BTG Pactual teve lucro líquido ajustado recorde de R$ 15,9 bilhões em 2025, alta de 34,7% em relação aos 12 meses anteriores. A valorização de 33% das ações nos 12 meses até 30 de junho multiplicou a fortuna de Esteves, principal acionista individual da instituição financeira. Em 1989, quando ainda estudava ciência da computação e matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele foi contratado como analista de sistemas do Banco Pactual, que tinha o ex-ministro Paulo Guedes entre seus fundadores. Quatro anos depois, tornou-se sócio. Entrou no rol dos bilionários em 2005, aos 37 anos, e nunca mais saiu. por Reprodução
5º lugar: Fernando Roberto Moreira Salles / Posição 2026: 5º / Posição 2025: 5º / Patrimônio 2026: R$ 50,3 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 40,2 bilhões /Variação: +25,12% (Ganhou) / Idade: 80 anos /Naturalidade: RJ /Região: SE / Empresa: Itaú Unibanco / CBMM / Setor: Finanças / Mineração. Primogênito do banqueiro Walther Moreira Salles (1912-2001), Fernando é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações. Entre as atividades da família está a mineradora Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio. Em 2022, em um processo de reestruturação, Fernando comprou parte da participação dos irmãos Walther Júnior e João, mais voltados para atividades culturais, e ficou com 50% de participação. A EJ possui cerca de 33% das ações do Itaú. por Reprodução
6º lugar: Pedro Moreira Salles. Posição 2026: 6º /Posição 2025: 7º /Patrimônio 2026: R$ 46,6 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 38 bilhões /Variação: +22,63% (Ganhou) / Idade: 66 anos /Naturalidade: RJ /Região: SE /Empresa: Itaú Unibanco / CBMM /Setor: Finanças / Mineração. Pedro é o terceiro filho do banqueiro Walther Moreira Salles. Como os irmãos Fernando, Walther Júnior e João, ele é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações. Entre as atividades da família está a mineradora Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio. Em 2022, em um processo de reestruturação, Pedro comprou parte da participação dos irmãos e ficou com 44% de participação na EJ, sendo que seu filho ficou com 6%. A EJ possui cerca de 33% das ações do Itaú Unibanco. Pedro é copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco. Em fevereiro de 2026, ele anunciou sua renúncia à presidência do conselho de administração da Alpargatas devido a atividades como professor adjunto da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, onde passará a residir. O cargo foi transferido a João Moreira Salles, filho de Pedro. por Alexandre Campbell
7º lugar: Max Van Hoegaerden Herrmann Telles /Posição 2026: 7º /Posição 2025: 11º /Patrimônio 2026: R$ 38,8 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 29,3 bilhões /Variação: +32,42% (Ganhou) /Idade: 30 anos /Naturalidade: SP /Região: SE / Empresa: AB InBev / 3G Capital / Setor: Investimentos. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles é o filho mais novo do bilionário Marcel Herrmann Telles e vem assumindo a participação do pai na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, proprietária da Ambev, além das demais participações. O discreto Max, que entrou na lista em 2024, nasceu em São Paulo em novembro de 1995 e mora em Nova York. Ele já recebeu outras doações do pai, incluindo participação na São Carlos Empreendimentos. por Reprodução
8º lugar: Miguel Gellert Krigsner. Posição 2026: 8º /Posição 2025: 8º /Patrimônio 2026: R$ 35,7 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 34,2 bilhões / Variação: +4,39% (Ganhou) / Idade: 76 anos / Naturalidade: Bolívia / Brasil /Região: EST Empresa: O Boticário /Setor: CosméticosKrigsner nasceu em La Paz, na Bolívia, filho de pais judeus fugitivos do nazismo. A família mudou-se para Curitiba quando ele tinha 11 anos. Graduou-se em farmácia e bioquímica pela UFPR em 1975 e, em 1977, fundou uma farmácia de manipulação que daria origem ao império O Boticário. O empresário foi pioneiro nas franquias. Atualmente, a rede controla as marcas Eudora, Quem Disse, Berenice?, Beautybox, Vult e O.U.i, entre outras. Ao lado do cunhado e sócio Artur Grynbaum, investiu na Cia. Tradicional de Comércio, dona de algumas das redes de bares e restaurantes mais conhecidas de São Paulo, como Pirajá, Lanchonete da Cidade e Bráz Pizzaria. Em 2025, o Boticário obteve um faturamento recorde, com vendas ao consumidor de R$ 38,1 bilhões. por Divulgação
9º lugar: Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família. Posição 2026: 9º /Posição 2025: 6º /Patrimônio 2026: R$ 35,4 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 39,1 bilhões /Variação: -9,46% (Perdeu) /Idade: 78 anos /Naturalidade: RJ /Região: SE/ Empresa: AB InBev / 3G Capital /Setor: Bebidas / Investimentos.  Assim como os demais sócios da 3G Capital, Sicupira vem enfrentando um cenário desafiador para as atividades da companhia. A empresa foi afetada pela crise da Americanas no início de 2023. No entanto, a participação da empresa de investimentos na AB InBev vem sustentando o patrimônio dos sócios. Depois de vender sua participação na Kraft Heinz, a 3G Capital permaneceu sem fazer grandes negócios até o início de 2025, quando adquiriu a empresa de calçados Skechers. por Reprodução
10º lugar: Ricardo Castellar de Faria. Posição 2026: 10º/ Posição 2025: 21º /Patrimônio 2026: R$ 35,1 bilhões /Patrimônio 2025: R$ 19,6 bilhões / Variação: +79,08% (Ganhou) /Idade: 51 anos /Naturalidade: RJ /Região: SE /Empresa: Granja Faria /Setor: AlimentosEngenheiro agrônomo pela UFRGS, o carioca Faria é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, da Insolo e da RCF Capital e presidente da Associação Catarinense de Avicultura. A granja foi criada em 2006, sendo a maior produtora de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia no Brasil. Emprega 2.700 funcionários em 34 unidades produtoras, fornecendo cerca de 16 milhões de ovos por dia. Em 2024, Faria adquiriu a americana Hillandale Farms por US$ 1,1 bilhão e, em 2025, comprou o Grupo Hevo, da Espanha. Em março de 2026, a gestora Warburg Pincus adquiriu uma participação na Global Eggs, elevando o valuation da empresa para US$ 40 bilhões. por Reprodução
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1º lugar: Eduardo Luiz SaverinPosição 2026: 1º /  Posição 2025: 1º / Patrimônio 2026: R$ 162,9 bilhões / Patrimônio 2025: R$ 227 bilhões / Variação: -28,24% (Perdeu) /Idade: 44 anos / Naturalidade: SP /Região: SE / Empresa: Meta / Facebook / Setor: Tecnologia. O cenário de aumento da competição entre as empresas de inteligência artificial provocou uma queda de cerca de 16% nas ações da Meta / Facebook nos 12 meses até junho de 2026, o que afetou o patrimônio do brasileiro Eduardo Saverin, mas não o suficiente para tirá-lo da liderança da lista, onde está desde 2023. Residente em Singapura desde 2012, o discreto Saverin possui a B Capital, empresa de investimentos focada em startups. Em julho de 2026, a empresa anunciou a criação do fundo de venture capital Ascent Fund III, da B Capital, que captou US$500 milhões para investir em startups de inteligência artificial com ênfase em saúde e energia da América do Norte e da Ásia. por Reprodução | Gravesv38

O mapa dos bilionários por região, porém, guarda uma curiosidade. Ter mais nomes na lista não significa necessariamente concentrar o maior patrimônio. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, desbancou São Paulo no topo da fortuna acumulada, atingindo R$ 600,8 bilhões contra R$ 593,2 bilhões dos paulistas.

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Embora o estado de São Paulo lidere em número de bilionários, com 95 super-ricos contra 37 do Rio de Janeiro, nomes de peso como Jorge Paulo Lemann, André Esteves e os irmãos Moreira Salles elevaram a fortuna acumulada no estado fluminense.

O levantamento também mostra um contraste ainda maior entre Nordeste e Centro-Oeste. Enquanto 21 bilionários nordestinos acumulam R$ 62,3 bilhões, apenas sete nomes do Centro-Oeste somam R$ 59,2 bilhões.

Região Sul ocupa o 2º lugar no mapa de magnatas da Forbes

Depois do Sudeste, o Sul cravou a segunda posição no mapa da riqueza, reunindo 67 nomes e um patrimônio somado de R$ 292,7 bilhões. Santa Catarina puxa a fila do bloco com 38 bilionários, impulsionada quase inteiramente pelos herdeiros e executivos da fabricante de motores WEG, ligada à origem da fortuna de 31 deles.

O empresário Alceu Elias Feldmann, fundador da Fertipar, lidera a fortuna sulista com R$ 19,2 bilhões, seguido por Lirio Albino Parisotto, fundador da Videolar, com R$ 14,2 bilhões; Julio Bozano, da Bozano Investimentos, com R$ 12,6 bilhões; e Alexandre Grendene Bartelle, cofundador da Grendene, com R$ 12,1 bilhões. Luciano Hang, dono da Havan, fecha esse grupo de maiores fortunas sulistas, com patrimônio estimado em R$ 11,9 bilhões.

Nordeste soma o triplo de bilionários do Centro-Oeste

Uma diferença expressiva marca o confronto entre o Nordeste e o Centro-Oeste na divisão de bilionários por região. O Nordeste tem 21 bilionários, enquanto o Centro-Oeste tem apenas sete. A diferença é de três para um.

Mesmo assim, o patrimônio acumulado pelos dois grupos é quase equivalente. Os bilionários nordestinos somam R$ 62,3 bilhões, enquanto os centro-oestinos chegam a R$ 59,2 bilhões.

No Nordeste, a maior fortuna é a de Mário Araújo Alencar Araripe, fundador da Casa dos Ventos, estimada em R$ 20,3 bilhões. Na sequência, aparecem fortunas ligadas a setores de alimentos, educação e varejo, como Amarílio Proença de Macêdo, da J.Macêdo, com R$ 4,3 bilhões; Ari de Sá Cavalcante Neto e família, da Arco Educação, com R$ 3,9 bilhões; José Janguiê Bezerra Diniz, da Ser Educacional, com R$ 3,8 bilhões; e Flávio Gurgel Rocha, da Guararapes/Riachuelo, com R$ 3,7 bilhões.

Já o Centro-Oeste, mesmo contando com apenas sete nomes, quase empata em volume financeiro. Acumula R$ 59,2 bilhões em fortuna. Essa concentração no Centro-Oeste se deve aos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, que sozinhos detêm R$ 43,8 bilhões, R$ 21,9 bilhões cada um.

A Região Norte não registra nenhum nome no ranking de 2026.

Mas a ausência da Região Norte precisa ser lida com cuidado. A metodologia da Forbes considera várias fontes para identificar patrimônios de R$ 1 bilhão ou mais, com destaque para ações listadas em bolsa e cotações de fechamento. Por isso, não aparecer no ranking não significa que não existam grandes empresários, empresas relevantes ou patrimônios expressivos na região.

Agro, energia e tecnologia definem o mapa dos bilionários

O desenho dos bilionários por região também acompanha a vocação econômica de cada área do país.

No Sudeste, tecnologia, bancos, bebidas, mineração e indústria ajudam a formar algumas das maiores fortunas brasileiras.

No Sul, indústria, fertilizantes, calçados, varejo e investimentos aparecem com força.

No Nordeste, a energia renovável ganha espaço ao lado de alimentos e educação, com Mário Araripe como principal exemplo.

Já no Centro-Oeste, o agronegócio e a produção de proteína animal dominam entre os grandes patrimônios.

O resultado é um mapa em que a origem da fortuna ajuda a explicar não apenas onde estão os bilionários, mas também por que determinadas regiões concentram patrimônios tão elevados.

Como a Forbes calcula a fortuna

As estimativas do ranking consideram, principalmente, os valores de mercado das empresas na cotação de fechamento de 30 de junho de 2026. A metodologia não inclui automaticamente bens físicos que não tenham sido declarados publicamente, como imóveis, aeronaves, embarcações e obras de arte.

Em alguns casos, informações fornecidas pelos próprios participantes também podem ser utilizadas para calcular o patrimônio.

A própria Forbes ressalta que as fortunas podem estar subestimadas. Isso significa que o patrimônio apresentado no ranking deve ser entendido como uma estimativa baseada nos ativos identificáveis segundo os critérios da publicação, e não como um inventário completo de todos os bens de cada bilionário.

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