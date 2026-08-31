RANKING DA FORBES

Sudeste tem R$ 1,258 trilhão com 152 bilionários, Nordeste supera o Centro-Oeste em três vezes e o Norte não tem representantes

Mapeamento do patrimônio nacional escancara profunda desigualdade na distribuição territorial dos super-ricos no país

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:25

Eduardo Saverin, Vicky Safra, Jorge Paulo Lemann e Pedro Moreira Salles estão entre os 10 bilionários Crédito: Divulgação

Os R$ 1,2585 trilhão acumulados por 152 pessoas no Sudeste representam 67,55% de toda a fortuna dos bilionários do país, segundo o ranking 2026 da revista Forbes. O levantamento expõe a profunda disparidade territorial entre as grandes fortunas brasileiras ao revelar que mais de dois terços do patrimônio dos bilionários estão concentrados em uma única região.



Os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026, de acordo com a Forbes 1 de 10

O mapa dos bilionários por região, porém, guarda uma curiosidade. Ter mais nomes na lista não significa necessariamente concentrar o maior patrimônio. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, desbancou São Paulo no topo da fortuna acumulada, atingindo R$ 600,8 bilhões contra R$ 593,2 bilhões dos paulistas.

Embora o estado de São Paulo lidere em número de bilionários, com 95 super-ricos contra 37 do Rio de Janeiro, nomes de peso como Jorge Paulo Lemann, André Esteves e os irmãos Moreira Salles elevaram a fortuna acumulada no estado fluminense.



O levantamento também mostra um contraste ainda maior entre Nordeste e Centro-Oeste. Enquanto 21 bilionários nordestinos acumulam R$ 62,3 bilhões, apenas sete nomes do Centro-Oeste somam R$ 59,2 bilhões.



Região Sul ocupa o 2º lugar no mapa de magnatas da Forbes

Depois do Sudeste, o Sul cravou a segunda posição no mapa da riqueza, reunindo 67 nomes e um patrimônio somado de R$ 292,7 bilhões. Santa Catarina puxa a fila do bloco com 38 bilionários, impulsionada quase inteiramente pelos herdeiros e executivos da fabricante de motores WEG, ligada à origem da fortuna de 31 deles.



O empresário Alceu Elias Feldmann, fundador da Fertipar, lidera a fortuna sulista com R$ 19,2 bilhões, seguido por Lirio Albino Parisotto, fundador da Videolar, com R$ 14,2 bilhões; Julio Bozano, da Bozano Investimentos, com R$ 12,6 bilhões; e Alexandre Grendene Bartelle, cofundador da Grendene, com R$ 12,1 bilhões. Luciano Hang, dono da Havan, fecha esse grupo de maiores fortunas sulistas, com patrimônio estimado em R$ 11,9 bilhões.



Nordeste soma o triplo de bilionários do Centro-Oeste

Uma diferença expressiva marca o confronto entre o Nordeste e o Centro-Oeste na divisão de bilionários por região. O Nordeste tem 21 bilionários, enquanto o Centro-Oeste tem apenas sete. A diferença é de três para um.



Mesmo assim, o patrimônio acumulado pelos dois grupos é quase equivalente. Os bilionários nordestinos somam R$ 62,3 bilhões, enquanto os centro-oestinos chegam a R$ 59,2 bilhões.



No Nordeste, a maior fortuna é a de Mário Araújo Alencar Araripe, fundador da Casa dos Ventos, estimada em R$ 20,3 bilhões. Na sequência, aparecem fortunas ligadas a setores de alimentos, educação e varejo, como Amarílio Proença de Macêdo, da J.Macêdo, com R$ 4,3 bilhões; Ari de Sá Cavalcante Neto e família, da Arco Educação, com R$ 3,9 bilhões; José Janguiê Bezerra Diniz, da Ser Educacional, com R$ 3,8 bilhões; e Flávio Gurgel Rocha, da Guararapes/Riachuelo, com R$ 3,7 bilhões.



Já o Centro-Oeste, mesmo contando com apenas sete nomes, quase empata em volume financeiro. Acumula R$ 59,2 bilhões em fortuna. Essa concentração no Centro-Oeste se deve aos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, que sozinhos detêm R$ 43,8 bilhões, R$ 21,9 bilhões cada um.

A Região Norte não registra nenhum nome no ranking de 2026.

Mas a ausência da Região Norte precisa ser lida com cuidado. A metodologia da Forbes considera várias fontes para identificar patrimônios de R$ 1 bilhão ou mais, com destaque para ações listadas em bolsa e cotações de fechamento. Por isso, não aparecer no ranking não significa que não existam grandes empresários, empresas relevantes ou patrimônios expressivos na região.



Agro, energia e tecnologia definem o mapa dos bilionários

O desenho dos bilionários por região também acompanha a vocação econômica de cada área do país.



No Sudeste, tecnologia, bancos, bebidas, mineração e indústria ajudam a formar algumas das maiores fortunas brasileiras.



No Sul, indústria, fertilizantes, calçados, varejo e investimentos aparecem com força.



No Nordeste, a energia renovável ganha espaço ao lado de alimentos e educação, com Mário Araripe como principal exemplo.



Já no Centro-Oeste, o agronegócio e a produção de proteína animal dominam entre os grandes patrimônios.



O resultado é um mapa em que a origem da fortuna ajuda a explicar não apenas onde estão os bilionários, mas também por que determinadas regiões concentram patrimônios tão elevados.

Como a Forbes calcula a fortuna

As estimativas do ranking consideram, principalmente, os valores de mercado das empresas na cotação de fechamento de 30 de junho de 2026. A metodologia não inclui automaticamente bens físicos que não tenham sido declarados publicamente, como imóveis, aeronaves, embarcações e obras de arte.



Em alguns casos, informações fornecidas pelos próprios participantes também podem ser utilizadas para calcular o patrimônio.

