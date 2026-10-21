CALENDÁRIO PREVIDENCIÁRIO

Super El Niño traz antecipação do Bolsa Família, mas pagamentos do INSS seguem nas datas oficiais

Medida emergencial para conter o impacto da seca no semiárido não se aplica a aposentadorias e pensões; confira o cronograma para o estado

Juliana Rodrigues

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:00

Aposentados e pensionistas continuam com pagamentos nas datas oficiais do INSS Crédito: Crédito: Reprodução, FDR

O avanço do Super El Niño e os alertas de estiagem em diversas regiões do país levaram o governo federal a adotar medidas preventivas de socorro financeiro. No entanto, os moradores da Bahia que recebem benefícios federais precisam ficar atentos para não perderem a viagem aos bancos, a unificação das datas de pagamento vale apenas para o Bolsa Família e não inclui os pagamentos do INSS, o que abrange também quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Bolsa Família tem antecipação, mas INSS mantém datas normais 1 de 12

A flexibilização para os assistidos pelo Bolsa Família foi definida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) para proteger as famílias mais vulneráveis contra os efeitos do clima. Já os aposentados e pensionistas da Previdência Social continuam recebendo nas datas tradicionais do calendário anual, organizadas de acordo com o número final do cartão.

Quando o dinheiro do INSS cai na conta?

Os pagamentos no estado acontecem em dias úteis e de forma escalonada, divididos pelo valor do benefício:

Para quem ganha até um salário mínimo: a liberação começa no dia 26 de outubro (para o cartão final 1) e segue sequencialmente nos dias úteis seguintes, como os dias 27 (final 2), 28 (final 3), 29 (final 4) e 30 de outubro (final 5).

Após o fim de semana e o feriado de Finados (2 de novembro), os saques continuam na terça-feira, dia 3, e terminam na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, para os finais de 6 a 0.

Para quem ganha acima do piso nacional: os créditos entram na conta entre 3 e 9 de novembro de 2026, com dois finais de cartão pagos por dia útil.

Como conferir a sua data sem sair de casa

Para evitar deslocamentos até as agências nos dias mais quentes do ano, os segurados podem consultar a data exata e o extrato do benefício pelo aplicativo ou site Meu INSS usando a conta Gov.br. Quem preferir pode tirar dúvidas pelo telefone gratuito da Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.