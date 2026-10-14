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TAP, estatal aérea portuguesa, terá grupo alemão como sócio após privatização parcial

Lufthansa foi escolhida para comprar 49,9% da companhia por 1,2 bilhão de euros; Estado português continuará como maior acionista

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:22

Governo português vai privatizar a companhia aérea TAP
Governo português continuará como maior acionista, com 50,1% da companhia aérea TAP Crédito: Divulgação

O governo de Portugal escolheu a Lufthansa para comprar 49,9% da companhia aérea portuguesa TAP, por 1,2 bilhão de euros (cerca de US$ 1,34 bilhão). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14), como parte do processo de privatização da empresa.

A operação não significa que a TAP passará a ser alemã. O Estado português continuará como maior acionista, com 50,1% de participação. A proposta da Lufthansa avaliou a companhia em cerca de 2,55 bilhões de euros.

A empresa alemã venceu a disputa com a Air France-KLM. Segundo o governo português, sua oferta avaliou a TAP em 16% a mais do que a proposta da concorrente e apresentou maior segurança.

Em comunicado, a Lufthansa afirmou que pretende apoiar o crescimento da TAP, preservar sua identidade nacional e fortalecer as conexões de Portugal com a América do Norte e a América Latina.

A disputa pela participação começou após o governo português anunciar, no ano passado, a intenção de vender 49,9% da companhia. Uma segunda fase da privatização poderá começar em 2028.

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Negócios Companhia Aérea

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