Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TikTok e Discord são multados em R$ 500 milhões: as 5 travas de segurança no celular para proteger crianças e adolescentes

Processos cobram fim de brechas em transmissões ao vivo e travamento de recursos que expõem o público de menores de idade

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:52

Falhas de privacidade e brechas de segurança colocam TikTok e Discord na mira de órgãos fiscalizadores.
Falhas de privacidade e brechas de segurança colocam TikTok e Discord na mira de órgãos fiscalizadores Crédito: Khezes, Pexels

O TikTok e o Discord entraram na mira direta do Governo Federal em uma ofensiva histórica que cobra R$ 153,7 milhões e R$ 500 milhões respectivamente em punições por brechas graves que colocam em risco a segurança de crianças e adolescentes. A ofensiva contra as plataformas de vídeo curto ocorreu nessa última semana de agosto.

Valeria Márquez foi morta enquanto fazia live no TikTok

Valeria Márquez foi morta a tiros em shopping enquanto fazia live no TikTok por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Marquez por Reprodução
Assassino de Valeria Márquez, R-1 foi capturado na última quinta-feira, 30 por Reprodução/SSPC
Valeria Márquez por Reprodução
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez foi morta a tiros em shopping enquanto fazia live no TikTok por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
Valeria Márquez era modelo e influencer mexicana por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Valeria Márquez foi morta a tiros em shopping enquanto fazia live no TikTok por Reprodução/Redes Sociais

Em movimentos simultâneos, a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) acionaram as gigantes de tecnologia para exigir a interrupção imediata de recursos perigosos, o controle efetivo de idade e a reformulação completa do ambiente digital voltado à segurança de menores.

Leia mais

Imagem - Empresário que doou R$ 300 mil para Nikolas Ferreira também deu R$ 500 mil ao PT em 2026

Empresário que doou R$ 300 mil para Nikolas Ferreira também deu R$ 500 mil ao PT em 2026

Imagem - Cachê de R$ 850 mil para Ana Castela após foto com Nikolas reabre debate sobre o uso de verba pública; o que diz a lei?

Cachê de R$ 850 mil para Ana Castela após foto com Nikolas reabre debate sobre o uso de verba pública; o que diz a lei?

Imagem - 103 milhões de trabalhadores ganham até R$ 3.242 por mês no Brasil

103 milhões de trabalhadores ganham até R$ 3.242 por mês no Brasil

Discord enfrenta processo de R$ 500 milhões por falhas em lives

A AGU processa o Discord na Justiça Federal de Brasília pedindo R$ 500 milhões por danos morais coletivos contra crianças e adolescentes. A medida judicial veio após o fracasso das negociações de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Investigações do órgão revelaram que a falta de filtros eficazes na rede permitiu casos de violência extrema, indução à automutilação e episódios fatais dentro de servidores privados.

Para estancar o problema, a União exige que a Justiça imponha regras imediatas à plataforma sob pena de multa diária de R$ 500 mil:

Moderação em tempo real: implantação de ferramentas automáticas para cortar lives que exibam automutilação, suicídio ou violência.

Privacidade cega por padrão: aplicação da diretriz de segurança desde a concepção (security by design), travando automaticamente recursos arriscados em perfis de menores.

Checagem rígida de idade: validação real das informações prestadas no momento do cadastro no Brasil.

Alerta às autoridades: notificação imediata e obrigatória aos órgãos policiais ao detectar indícios de crimes.

TikTok sofre sanção de R$ 153,7 milhões por coleta indevida de dados

A ANPD penalizou a ByteDance Brasil, proprietária do TikTok no Brasil, enquadrando a empresa em cinco infrações diretas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A apuração comprovou que o aplicativo capturava e tratava dados comportamentais de crianças e adolescentes inclusive na função "feed sem cadastro", aba que permite assistir aos vídeos sem criar uma conta.

A agência determinou a destruição imediata de toda a base de dados coletada irregularmente e exigiu um plano de conformidade adaptado ao Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

Em nota, o TikTok contestou a aplicação da penalidade:

"A decisão que impôs a multa se refere a um período anterior (2021) e não reflete as ações previstas nesse plano nem as medidas voluntariamente implementadas desde então, que garantem o cumprimento da LGPD tanto na experiência logada quanto na não logada. Seguiremos dialogando com a ANPD enquanto avaliamos as medidas cabíveis" argumento o TikTok ao g1

TikTok

Assessoria

AGU e ANPD detalham acusações contra redes sociais

A ANPD aplicou uma sanção administrativa de R$ 153,7 milhões ao TikTok por tratamento irregular de dados pessoais e graves falhas nos mecanismos de verificação de idade da plataforma controlada pela ByteDance Brasil.

Já a AGU moveu uma Ação Civil Pública de R$ 500 milhões contra o Discord na Justiça Federal, com pedido de reparação por dano moral coletivo diante de recorrentes falhas na segurança digital e na moderação de conteúdos da rede social.

Ferramentas de controle parental reforçam segurança dos filhos no celular

Enquanto as ações judiciais tramitam nas instâncias federais, os pais e responsáveis podem assumir o controle preventivo dos celulares. É recomendado cinco ajustes essenciais no TikTok e no Discord para blindar a segurança de menores:

Sincronização Familiar no TikTok: vincule a sua conta pessoal ao perfil do jovem. Esse recurso permite definir o tempo diário de tela e restringir buscas por termos sensíveis.

Bloqueio de DMs e contatos estranhos: no Discord, acesse as configurações de privacidade de servidor e desative a opção "Permitir mensagens diretas de membros do servidor". No TikTok, altere o recebimento de DMs para "Ninguém" ou apenas "Amigos".

Privacidade total da conta: torne o perfil privado. Essa medida impede que usuários desconhecidos vejam as publicações ou interajam com a criança ou adolescente.

Filtro de conteúdo inadequado: ative o "Modo Restrito" no TikTok para barrar vídeos de teor adulto ou violento. No Discord, ative a varredura automática de imagens com conteúdo explícito.

Varredura periódica de servidores: no Discord, confira com frequência as comunidades em que o jovem está inscrito e ajuste individualmente as permissões de interação para evitar contatos não solicitados.

Mais recentes

Imagem - 103 milhões de trabalhadores ganham até R$ 3.242 por mês no Brasil

103 milhões de trabalhadores ganham até R$ 3.242 por mês no Brasil
Imagem - Contran permite telas de vídeo no banco da frente mas motoristas não podem ver as imagens

Contran permite telas de vídeo no banco da frente mas motoristas não podem ver as imagens
Imagem - Nelson Piquet guarda carros de cinema e uma Kombi de 420 cv e ainda roda com um modelo de James Bond pelas ruas de Brasília

Nelson Piquet guarda carros de cinema e uma Kombi de 420 cv e ainda roda com um modelo de James Bond pelas ruas de Brasília