NA TELA DOS FILHOS

TikTok e Discord são multados em R$ 500 milhões: as 5 travas de segurança no celular para proteger crianças e adolescentes

Processos cobram fim de brechas em transmissões ao vivo e travamento de recursos que expõem o público de menores de idade

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:52

Falhas de privacidade e brechas de segurança colocam TikTok e Discord na mira de órgãos fiscalizadores Crédito: Khezes, Pexels

O TikTok e o Discord entraram na mira direta do Governo Federal em uma ofensiva histórica que cobra R$ 153,7 milhões e R$ 500 milhões respectivamente em punições por brechas graves que colocam em risco a segurança de crianças e adolescentes. A ofensiva contra as plataformas de vídeo curto ocorreu nessa última semana de agosto.

Valeria Márquez foi morta enquanto fazia live no TikTok 1 de 14

Em movimentos simultâneos, a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) acionaram as gigantes de tecnologia para exigir a interrupção imediata de recursos perigosos, o controle efetivo de idade e a reformulação completa do ambiente digital voltado à segurança de menores.

Discord enfrenta processo de R$ 500 milhões por falhas em lives

A AGU processa o Discord na Justiça Federal de Brasília pedindo R$ 500 milhões por danos morais coletivos contra crianças e adolescentes. A medida judicial veio após o fracasso das negociações de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Investigações do órgão revelaram que a falta de filtros eficazes na rede permitiu casos de violência extrema, indução à automutilação e episódios fatais dentro de servidores privados.

Para estancar o problema, a União exige que a Justiça imponha regras imediatas à plataforma sob pena de multa diária de R$ 500 mil:

Moderação em tempo real: implantação de ferramentas automáticas para cortar lives que exibam automutilação, suicídio ou violência.

Privacidade cega por padrão: aplicação da diretriz de segurança desde a concepção (security by design), travando automaticamente recursos arriscados em perfis de menores.

Checagem rígida de idade: validação real das informações prestadas no momento do cadastro no Brasil.

Alerta às autoridades: notificação imediata e obrigatória aos órgãos policiais ao detectar indícios de crimes.

TikTok sofre sanção de R$ 153,7 milhões por coleta indevida de dados

A ANPD penalizou a ByteDance Brasil, proprietária do TikTok no Brasil, enquadrando a empresa em cinco infrações diretas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A apuração comprovou que o aplicativo capturava e tratava dados comportamentais de crianças e adolescentes inclusive na função "feed sem cadastro", aba que permite assistir aos vídeos sem criar uma conta.

A agência determinou a destruição imediata de toda a base de dados coletada irregularmente e exigiu um plano de conformidade adaptado ao Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

Em nota, o TikTok contestou a aplicação da penalidade:

"A decisão que impôs a multa se refere a um período anterior (2021) e não reflete as ações previstas nesse plano nem as medidas voluntariamente implementadas desde então, que garantem o cumprimento da LGPD tanto na experiência logada quanto na não logada. Seguiremos dialogando com a ANPD enquanto avaliamos as medidas cabíveis" argumento o TikTok ao g1 TikTok Assessoria

AGU e ANPD detalham acusações contra redes sociais

A ANPD aplicou uma sanção administrativa de R$ 153,7 milhões ao TikTok por tratamento irregular de dados pessoais e graves falhas nos mecanismos de verificação de idade da plataforma controlada pela ByteDance Brasil.

Já a AGU moveu uma Ação Civil Pública de R$ 500 milhões contra o Discord na Justiça Federal, com pedido de reparação por dano moral coletivo diante de recorrentes falhas na segurança digital e na moderação de conteúdos da rede social.

Ferramentas de controle parental reforçam segurança dos filhos no celular

Enquanto as ações judiciais tramitam nas instâncias federais, os pais e responsáveis podem assumir o controle preventivo dos celulares. É recomendado cinco ajustes essenciais no TikTok e no Discord para blindar a segurança de menores:

Sincronização Familiar no TikTok: vincule a sua conta pessoal ao perfil do jovem. Esse recurso permite definir o tempo diário de tela e restringir buscas por termos sensíveis.

Bloqueio de DMs e contatos estranhos: no Discord, acesse as configurações de privacidade de servidor e desative a opção "Permitir mensagens diretas de membros do servidor". No TikTok, altere o recebimento de DMs para "Ninguém" ou apenas "Amigos".

Privacidade total da conta: torne o perfil privado. Essa medida impede que usuários desconhecidos vejam as publicações ou interajam com a criança ou adolescente.

Filtro de conteúdo inadequado: ative o "Modo Restrito" no TikTok para barrar vídeos de teor adulto ou violento. No Discord, ative a varredura automática de imagens com conteúdo explícito.