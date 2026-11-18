PESA NA SACOLA

Tomate fica mais caro com queda na safra e pressiona o preço da cesta básica em Salvador

Em outubro, o custo dos alimentos básicos subiu 6,79% na capital baiana, a maior alta entre as capitais pesquisadas pela Conab e pelo Dieese

Juliana Rodrigues

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14:00

Queda na safra encarece o tomate e pesa no bolso do consumidor baiano. Crédito: Divulgação, CEASA

O bolso do consumidor baiano vai continuar sentindo o peso dos problemas climáticos nas lavouras do país nos próximos meses. A redução estimada de 8% na safra nacional de tomate em 2026 encarece o produto nas feiras e supermercados e ajudou a colocar Salvador na liderança nacional de aumento percentual da cesta básica em outubro, com avanço de 6,79%, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Dieese.

Crise no campo pesa no bolso 1 de 7

Como o mercado baiano também depende do abastecimento vindo de grandes polos produtores de outras regiões, qualquer transtorno no campo chega rápido às gôndolas soteropolitanas. Na prática, o consumidor precisa redobrar o planejamento na feira para não estourar o orçamento da semana.

Efeito cascata nas capitais do Nordeste

Os números mostram que o impacto da menor oferta atinge toda a região com força. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pela Conab e pelo Dieese, o reflexo do desabastecimento aparece em diferentes frentes nas capitais nordestinas:

Liderança na alta mensal: Salvador teve o maior avanço percentual da cesta básica em outubro (6,79%), seguida de perto por Natal (6,68%) e Recife (6,41%).

Salto no acumulado do ano: o preço do quilo do tomate já mais que dobrou em capitais vizinhas em 2026, chegando a uma alta acumulada de 120% em Fortaleza.

Disparada pontual: Maceió registrou o maior salto mensal do fruto em todo o Brasil no mês de outubro, com encarecimento de 58,32%.

Essa pressão acontece porque Goiás, São Paulo e Minas Gerais, que concentram 70% da produção brasileira, enfrentaram quebras severas na colheita deste ano. Com a safra nacional recuando de 4,7 milhões para 4,3 milhões de toneladas, sobra menos mercadoria para abastecer o mercado baiano.

O que subiu e o que deu alívio no carrinho

Além do tomate, o balanço de outubro da Conab e do Dieese mostra que outros itens essenciais apertaram as contas das famílias no país, enquanto dois produtos tradicionais ajudaram a segurar um estrago maior no caixa:

Pressionaram o orçamento: o arroz agulhinha ficou mais caro em 26 capitais brasileiras e a carne bovina de primeira subiu em 25.



Trouxeram alívio: o café em pó caiu em 20 capitais (impulsionado pelo recuo nas cotações internacionais) e o feijão carioca ficou mais barato em 15 capitais pesquisadas.

Previsão do tempo indica cautela nas compras

Para os próximos meses, o cenário climático continua exigindo atenção de quem vai às compras. Em entrevista à Agência Brasil, o meteorologista Marco Antonio dos Santos, da Rural Clima, explicou que a previsão de chuvas intensas e calor elevado deve manter a oferta restrita no campo.

Isso pode realmente fazer com que os preços, não só do tomate, mas de outras hortaliças, continuem altos, prejudicando bastante o dia a dia dos consumidores e, lógico, afetando a inflação Marco Antonio dos Santos Meteorologista

Até que o tempo firme permita a normalização das colheitas, variar os legumes da salada e aproveitar os dias de promoção nos mercados seguem como as melhores saídas para economizar na capital baiana