NAVIO CHINÊS

'Trabalhava até 20 horas por dia e bebia água do mar': pescador relata rotina de exploração

Debate no Parlamento Europeu expôs relatos de exploração, salários não pagos e falta de segurança

Mariana Rios

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:12

Nas redes e no mar: a rotina de pescadores marcada por jornadas exaustivas e exploração Crédito: Shutterstock

As condições de trabalho de pescadores e os casos de exploração laboral no setor foram discutidos no Parlamento Europeu, em meio a pedidos por regras mais rígidas para proteger trabalhadores e combater o trabalho forçado na cadeia de produção de pescado.

O debate ocorreu na Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, no final de setembro, e reuniu representantes do setor, organizações internacionais, sindicatos e sobreviventes de situações de exploração. O encontro teve como tema a dimensão social da pesca sustentável. As informações foram divulgadas pela Euronews.

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Um dos relatos apresentados foi o do indonésio Fredi Seprizal, que afirmou ter passado 16 meses a bordo de um navio chinês em condições que classificou como de “escravidão moderna”. Segundo ele, a jornada chegava a 20 horas por dia e, em algumas ocasiões, durava 24 horas seguidas. Os períodos de descanso ficavam entre três e seis horas.

Seprizal também relatou falta de equipamentos adequados de segurança e problemas com alimentação e água potável. Segundo seu depoimento, ele chegou a beber água do mar filtrada porque não tinha outra opção. O pescador afirmou ainda que temeu pela própria vida durante o período em alto-mar.

Estudo aponta exploração

As denúncias apresentadas no Parlamento Europeu foram acompanhadas por dados de uma pesquisa conduzida pela professora e pesquisadora Sallie Yea, da Charles Sturt University. O estudo ouviu 121 pescadores e 32 familiares nas Filipinas, Indonésia, Camboja e Fiji.

De acordo com os resultados apresentados no encontro, 94% dos pescadores entrevistados disseram ter sofrido ao menos uma vez com o não pagamento de salários. Todos os participantes relataram ter visto seus contratos serem alterados para condições menos favoráveis.

A pesquisa também apontou que um em cada quatro pescadores entrevistados havia presenciado a morte de um colega. Mortes foram registradas em um quarto dos navios analisados.

Yea defendeu mecanismos mais efetivos de proteção, incluindo fiscalização de contratos e salários, sistemas para solucionar reclamações trabalhistas, proteção contra retaliações e responsabilização das empresas de recrutamento.

UE cobra padrões mais rígidos

Durante o debate, Carmen Crespo, presidente da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, afirmou que a Europa não deve tentar competir reduzindo seus padrões trabalhistas. Para ela, as exigências de sustentabilidade, segurança e direitos dos trabalhadores devem ser mantidas.

Representantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Federação Europeia de Trabalhadores dos Transportes, da Fundação para a Justiça Ambiental e da Oxfam, confederação internacional de organizações que combatem a pobreza e a desigualdade, também defenderam uma aplicação mais rigorosa das normas trabalhistas.

A Euronews informou ainda que a Convenção sobre o Trabalho na Pesca, que estabelece requisitos mínimos para trabalhadores a bordo, havia sido ratificada por 27 Estados-membros da União Europeia.

A UE também possui legislação contra o trabalho forçado, cuja aplicação será desenvolvida progressivamente até dezembro de 2027. A Organização de Produtores Associados de Grandes Atuneiros Congeladores defende que produtos destinados ao mercado europeu sejam submetidos aos mesmos padrões exigidos da frota da própria União Europeia.