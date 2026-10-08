'Trabalhava até 20 horas por dia e bebia água do mar': pescador relata rotina de exploração

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Mariana Rios
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:12
As condições de trabalho de pescadores e os casos de exploração laboral no setor foram discutidos no Parlamento Europeu, em meio a pedidos por regras mais rígidas para proteger trabalhadores e combater o trabalho forçado na cadeia de produção de pescado.
O debate ocorreu na Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, no final de setembro, e reuniu representantes do setor, organizações internacionais, sindicatos e sobreviventes de situações de exploração. O encontro teve como tema a dimensão social da pesca sustentável. As informações foram divulgadas pela Euronews.
Nas redes e no mar: a rotina de pescadores marcada por jornadas exaustivas e exploração
Um dos relatos apresentados foi o do indonésio Fredi Seprizal, que afirmou ter passado 16 meses a bordo de um navio chinês em condições que classificou como de “escravidão moderna”. Segundo ele, a jornada chegava a 20 horas por dia e, em algumas ocasiões, durava 24 horas seguidas. Os períodos de descanso ficavam entre três e seis horas.
Seprizal também relatou falta de equipamentos adequados de segurança e problemas com alimentação e água potável. Segundo seu depoimento, ele chegou a beber água do mar filtrada porque não tinha outra opção. O pescador afirmou ainda que temeu pela própria vida durante o período em alto-mar.
As denúncias apresentadas no Parlamento Europeu foram acompanhadas por dados de uma pesquisa conduzida pela professora e pesquisadora Sallie Yea, da Charles Sturt University. O estudo ouviu 121 pescadores e 32 familiares nas Filipinas, Indonésia, Camboja e Fiji.
De acordo com os resultados apresentados no encontro, 94% dos pescadores entrevistados disseram ter sofrido ao menos uma vez com o não pagamento de salários. Todos os participantes relataram ter visto seus contratos serem alterados para condições menos favoráveis.
A pesquisa também apontou que um em cada quatro pescadores entrevistados havia presenciado a morte de um colega. Mortes foram registradas em um quarto dos navios analisados.
Yea defendeu mecanismos mais efetivos de proteção, incluindo fiscalização de contratos e salários, sistemas para solucionar reclamações trabalhistas, proteção contra retaliações e responsabilização das empresas de recrutamento.
Durante o debate, Carmen Crespo, presidente da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, afirmou que a Europa não deve tentar competir reduzindo seus padrões trabalhistas. Para ela, as exigências de sustentabilidade, segurança e direitos dos trabalhadores devem ser mantidas.
Representantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Federação Europeia de Trabalhadores dos Transportes, da Fundação para a Justiça Ambiental e da Oxfam, confederação internacional de organizações que combatem a pobreza e a desigualdade, também defenderam uma aplicação mais rigorosa das normas trabalhistas.
A Euronews informou ainda que a Convenção sobre o Trabalho na Pesca, que estabelece requisitos mínimos para trabalhadores a bordo, havia sido ratificada por 27 Estados-membros da União Europeia.
A UE também possui legislação contra o trabalho forçado, cuja aplicação será desenvolvida progressivamente até dezembro de 2027. A Organização de Produtores Associados de Grandes Atuneiros Congeladores defende que produtos destinados ao mercado europeu sejam submetidos aos mesmos padrões exigidos da frota da própria União Europeia.
No fim do debate, Seprizal voltou a relatar a gravidade da experiência vivida no mar. Ele contou que chegou a pensar em fugir do navio, mas afirmou que o capitão havia retido seus documentos e que precisou pagar para recuperá-los.