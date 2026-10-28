CRISE

Tradicional marca argentina de biquínis acumula prejuízos milionários e pede recuperação judicial

Fundada em 1985, a Class Life chegou a expandir sua rede para 25 lojas em outros países e atribui a crise à queda no consumo, ao aumento dos custos e à concorrência de plataformas como Shein e Temu

Mariana Rios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:57

Tradicional marca argentina de biquínis alega crise após avanço da Shein e da Temu Crédito: Divulgação/Class Life

A concorrência de plataformas de comércio eletrônico como Shein e Temu está entre os motivos apontados por uma tradicional marca argentina de moda praia para explicar sua crise financeira. A Class Life, conhecida pelos biquínis e maiôs, pediu recuperação judicial após acumular prejuízos milionários e enfrentar dificuldades para manter os pagamentos em dia.

A Planeta Agua SA, empresa proprietária da marca, recorreu à Justiça em 22 de setembro para negociar suas dívidas com bancos, fornecedores e autoridades fiscais. Segundo os documentos judiciais, a companhia atribui a crise à queda no consumo, ao aumento dos custos e à dificuldade de competir com roupas importadas vendidas a preços mais baixos.

O processo foi encaminhado ao Tribunal Comercial Nacional nº 17, Secretaria nº 33, que autorizou sua abertura em 14 de outubro. A empresa terá até 17 de dezembro de 2027 para apresentar uma proposta de reestruturação das dívidas. As informações foram publicadas pelo jornal argentino Clarín.

Class Life nasceu em 1985 e chegou a ter 25 lojas fora da Argentina 1 de 5

Prejuízos se acumularam após a pandemia

Nos documentos apresentados à Justiça, a companhia informou que sofreu uma redução nas margens de lucro após a pandemia. Os resultados negativos persistiram nos exercícios fiscais seguintes: os prejuízos calculados com base nas vendas líquidas, nos custos dos produtos e nas despesas de marketing e administrativas chegaram a cerca de US$ 90 milhões em 2023, US$ 316 milhões em 2024 e US$ 131 milhões em 2025.

A empresa afirmou que conseguiu sustentar as operações recorrendo a empréstimos bancários, mas essa alternativa se esgotou no início de setembro.

A Class Life também citou a concorrência de plataformas que vendem diretamente ao consumidor. Na avaliação da companhia, os preços praticados pela Shein e pela Temu dificultam a disputa com marcas que têm custos de produção e operação mais elevados.

A crise também afetou o pagamento de tributos. De acordo com os documentos judiciais, a empresa acumula uma dívida de aproximadamente US$ 400 milhões com a ARCA, a agência argentina de arrecadação e controle aduaneiro. A companhia recorreu a planos de pagamento, mas também deixou de cumprir esses compromissos.

Marca mantém sete pontos de venda

Apesar das dificuldades financeiras, a Class Life informa em seu site que mantém sete pontos de venda: três na cidade de Buenos Aires, um em Rojas, na província de Buenos Aires, dois no litoral atlântico e um em Corrientes.

A empresa tem uma equipe de 30 funcionários, muitos deles com mais de três décadas de serviço. Os documentos judiciais indicam, porém, que atualmente a companhia aluga dois pontos de venda e também comercializa seus produtos pela internet e no atacado.

De marca de biquínis a rede internacional

Fundada em 1985 pelo casal Norma e Alberto Pardo, a Class Life começou com a produção de moda praia feminina e, posteriormente, diversificou o negócio com roupas esportivas e casuais.

Nos primeiros anos, a empresa priorizava as exportações, já que as vendas de moda praia no mercado argentino se concentravam nos meses de verão. A crise econômica de 2001 impulsionou a diversificação, com a entrada em novas categorias de produtos e a abertura de lojas próprias.

Na década de 1990, Ariana Pardo, filha dos fundadores, passou a integrar a empresa como designer das coleções.