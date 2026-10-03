CONSUMO E OPORTUNIDADE

Tramontina corta preços e faz `feirão´ com 150 mil produtos a partir de R$ 5 em outubro, em meio à mudança de rumo da companhia

Ação de fábrica oferece descontos de 20% a 50% em panelas, ferramentas, móveis e utensílios; é a partir da próxima segunda-feira

Matheus Marques

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07:46

O feirão coincide com uma grande reorganização da empresa para dividir seu catálogo de produtos em marcas especializadas Crédito: Divulgação/Tramontina

A Tramontina preparou uma grande liquidação de fábrica para o mês de outubro, oferecendo cerca de 150 mil itens com descontos de até 50%. A promoção acontece no mesmo ano em que a companhia promove uma nova arquitetura de marcas. Para gerenciar um portfólio que supera os 22 mil itens, a marca gaúcha iniciou em 2026 uma reorganização do portfólio em submarcas direcionadas a diferentes públicos.

Realizado no pavilhão em frente à loja Tramontina Factory, em Carlos Barbosa (RS), o evento reúne desde utensílios básicos para a cozinha até itens de jardinagem, móveis e ferramentas fabricados pela marca centenária.



Ação da Tramontina oferece descontos de 20% a 50% em panelas, ferramentas, móveis e utensílios de cozinha 1 de 18

Descontos em panelas e utensílios para o dia a dia

O outlet traz itens a partir de R$ 5, valor aplicado em facas para churrasco da linha Jumbo. No setor de panelas e cozimento, a frigideira de aço inox Allegra caiu de R$ 202 para R$ 79, e a caçarola de alumínio de 20 centímetros baixou de R$ 249 para R$ 89.

A tradicional panela de pressão Vancouver teve o preço reduzido de R$ 229 para R$ 149, enquanto o jogo de panelas completo da linha Tunis foi cortado de R$ 899 para R$ 499.

O outlet acontece em dois momentos. A primeira etapa abre no feriado de 9 a 12 de outubro, e a segunda etapa ocorre de 16 a 18 de outubro. O atendimento funciona das 9h às 17h nas sextas e sábados, e das 9h às 16h aos domingos e no feriado nacional.

Por que a empresa decidiu dividir seu portfólio de produtos

O movimento ocorre no mesmo momento em que a marca de 115 anos promove uma nova arquitetura de marcas. Para dar conta dos mais de 22 mil itens que produz, a companhia começou em 2026 a dividir seus produtos em submarcas voltadas a diferentes públicos, como consumidores, clientes corporativos e profissionais especializados.

Rosane Fantinelli, diretora de marketing da Tramontina, afirma que o objetivo da mudança é fazer a marca ser reconhecida como especialista em vários setores. A diretora explica que, por abranger produtos muito diferentes entre si ao longo de mais de um século, a empresa sentiu que a marca principal havia atingido seu limite de elasticidade.

“Uma marca de 115 anos abraça milhares de produtos e segmentos muito diferentes entre si. Fomos sentindo que essa marca não tinha toda essa elasticidade. Para ser identificada também como uma marca para indústria, para os profissionais”.

“Os profissionais tinham um pouco de dúvida sobre a ferramenta Tramontina, a marca que produz talheres. Estava intrínseca uma pergunta: será que essa ferramenta é tão boa quanto aquilo que nós precisamos?”, afirma Fantinelli.

Conheça as novas divisões criadas pela marca

A divisão do portfólio deu origem a submarcas especializadas para cada tipo de cliente. No setor de gastronomia e hotelaria, a empresa atua com a Tramontina Primia, enquanto o segmento de ferramentas Tramontina PRO, com 26 anos de mercado, passa a ter identidade própria.

O planejamento da companhia estabelece ainda o lançamento da marca Master para 2027, focada no atendimento a prestadores de serviços como eletricistas, pedreiros, serralheiros e marceneiros.