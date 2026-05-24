SUSTENTABILIDADE

Transformação de resíduos em energia impulsiona economia circular e autossuficiência industrial

Reaproveitamento de biomassa reduz emissões e apoia meta de reduzir em 90% resíduos em aterros

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de maio de 2026 às 15:57

Caldeira de biomassa na fábrica da Bracell Crédito: Acervo Bracell/Divulgação

A transformação de resíduos florestais e industriais em biomassa energética tem se consolidado como uma estratégia eficiente da Bracell para aliar sustentabilidade ambiental e ganhos operacionais. Ao substituir combustíveis fósseis por fontes renováveis, o processo desenvolvido pela companhia contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, além de potencializar a economia circular, reduzir custos na produção de vapor e aprimorar as condições de segurança do processo.

De acordo com Angela Ribeiro, gerente de Sustentabilidade da Bracell Bahia, na prática, a geração de energia a partir da biomassa garante maior autonomia energética ao parque industrial da empresa. “A queima da biomassa líquida, conhecida como lixívia, em caldeiras de recuperação química, permite não apenas suprir a demanda interna de energia, como também viabiliza a exportação do excedente ao sistema elétrico nacional. Essa dinâmica reforça o papel da Bracell como agente ativo no fornecimento de energia limpa”, exemplifica.

Além do consumo interno, o excedente de biomassa sólida — composto por resíduos como cascas, serragem, lodo e rejeitos industriais — é direcionado à comercialização para a Bracell Papéis, na cidade de Feira de Santana, que assim como a Bracell faz parte do Grupo Royal Golden Eagle (RGE), e para outras empresas parceiras. Atualmente, a produção mensal chega a 6.985 toneladas de biomassa sólida e 93.064 toneladas de biomassa líquida, evidenciando o potencial do reaproveitamento de resíduos feito pela Bracell.

A estratégia adotada pela empresa é baseada no conceito de “aterro zero”, com foco na reutilização, reciclagem e reaproveitamento de resíduos. Esse modelo contribui significativamente para a redução do volume destinado a aterros, ao mesmo tempo em que substitui matérias-primas em diferentes cadeias produtivas.

Os impactos dessas práticas vão além do ambiente industrial. A iniciativa promove geração de emprego e renda, reduz a pressão sobre recursos naturais e fortalece a cadeia produtiva local. “As ações da Bracell reforçam o compromisso contínuo com a economia circular e sustentabilidade industrial, sendo potencializado com o lançamento do programa Bracell 2030 que está dividido em quatro pilares, sendo que o de crescimento sustentável traz consigo um desafio arrojado de reduzir em 90% o envio de resíduos sólidos industriais para aterro por tonelada de produto”, destaca Angela.