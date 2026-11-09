PROMESSA NOS TRILHOS

Trem entre Brasília e Luziânia tem edital previsto para 2027, mas ANTT ainda não definiu custo nem traçado

Projeto de 60 km prevê transportar até 4,4 mil passageiros por hora, mas ainda não há prazo confirmado para o início das obras

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:56

Ligação DF-GO: ANTT analisa viabilidade técnica do projeto sem estimativa oficial de custos ou início de viagens Crédito: Sami Abdullah / Pexels

A previsão de publicação do edital do trem de passageiros entre Brasília e Luziânia em 2027 pelo Ministério dos Transportes contrasta com o estágio preliminar de análise do projeto na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A proposta de mobilidade para a população do Distrito Federal e do Entorno goiano segue sem estimativa oficial consolidada de investimentos, traçado definitivo, pontos de embarque e desembarque ou data confirmada para o início das operações.



Veja registro das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste 1 de 7

O desafio de aproveitar os trilhos existentes

A capacidade para transportar entre 2 mil e 4,4 mil passageiros por hora e a velocidade de até 80 km/h são parâmetros preliminares para o trajeto de aproximadamente 60 quilômetros. A linha está prevista para ligar a antiga Rodoferroviária de Brasília ao município goiano de Luziânia.



No entanto, um dos grandes desafios da proposta está na infraestrutura. O trecho ferroviário existente é concedido à VLI e atualmente utilizado para o transporte de cargas, conforme acordo de cooperação técnica da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A adaptação dessa estrutura ao transporte de passageiros depende de definições técnicas e regulatórias.

A necessidade de intervenções na via e de adequação da operação poderá influenciar diretamente o custo do empreendimento, ainda sem estimativa consolidada pela ANTT.

Chamamento público e pontas soltas

Segundo o Ministério dos Transportes, as empresas privadas interessadas em operar a rota deverão disputar o trecho por meio de um chamamento público no regime de autorização ferroviária. Nesse modelo, o operador selecionado poderá adequar o projeto e o uso da infraestrutura às condições técnicas e à demanda estimada.



Apesar de o ministro dos Transportes, George Santoro, ter declarado, em abril de 2026, que o projeto estava pronto e que um impasse envolvendo a antiga Rodoferroviária havia sido resolvido, a ANTT não confirma o prazo de 2027 e reforça que os parâmetros operacionais, o traçado definitivo e as estações de embarque ainda não foram consolidados. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

Na carteira oficial do Ministério dos Transportes, o edital aparece previsto para fevereiro de 2027, com leilão em abril do mesmo ano. O cronograma, porém, é indicativo e depende do avanço das análises regulatórias. A ANTT informou que o procedimento para a eventual publicação do edital ainda está em avaliação, sem data formalmente confirmada.

De trem pelo mundo 1 de 11

Viagem sob trilhos pelo Brasil

O projeto de transporte de passageiros entre o DF e Goiás integra a carteira nacional de investimentos ferroviários prevista para 2027. A programação do Ministério dos Transportes reúne propostas de concessão e chamamentos públicos em diferentes regiões do país, incluindo trechos voltados principalmente ao transporte de cargas, como a Ferrogrão, o Anel Ferroviário do Sudeste, a Malha Oeste, o Corredor Leste-Oeste, os corredores Paraná–Santa Catarina, Rio Grande e Mercosul, além da extensão Norte da Ferrovia Norte-Sul.



Entre os projetos de transporte regional de passageiros estão as ligações Brasília–Luziânia, Fortaleza–Sobral, no Ceará, e São Luís–Itapecuru Mirim, no Maranhão. A carteira de chamamentos públicos também inclui os trechos Campina Grande–Cabedelo, na Paraíba, Cruz Alta–Santo Ângelo e Santo Ângelo–Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

Segundo o Ministério dos Transportes, desde 2023 foram contratados estudos relativos a cerca de 28 mil quilômetros de ferrovias. Desse conjunto de iniciativas, 11 estudos foram concluídos, seis projetos estão em estágio avançado e outros sete estudos tiveram processos de contratação iniciados. A carteira prevê editais e leilões ao longo de 2027, mas o cronograma poderá sofrer alterações conforme o andamento das etapas técnicas e regulatórias.