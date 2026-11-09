Trem entre Brasília e Luziânia tem edital previsto para 2027, mas ANTT ainda não definiu custo nem traçado

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 20:56
A previsão de publicação do edital do trem de passageiros entre Brasília e Luziânia em 2027 pelo Ministério dos Transportes contrasta com o estágio preliminar de análise do projeto na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A proposta de mobilidade para a população do Distrito Federal e do Entorno goiano segue sem estimativa oficial consolidada de investimentos, traçado definitivo, pontos de embarque e desembarque ou data confirmada para o início das operações.
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A capacidade para transportar entre 2 mil e 4,4 mil passageiros por hora e a velocidade de até 80 km/h são parâmetros preliminares para o trajeto de aproximadamente 60 quilômetros. A linha está prevista para ligar a antiga Rodoferroviária de Brasília ao município goiano de Luziânia.
No entanto, um dos grandes desafios da proposta está na infraestrutura. O trecho ferroviário existente é concedido à VLI e atualmente utilizado para o transporte de cargas, conforme acordo de cooperação técnica da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A adaptação dessa estrutura ao transporte de passageiros depende de definições técnicas e regulatórias.
A necessidade de intervenções na via e de adequação da operação poderá influenciar diretamente o custo do empreendimento, ainda sem estimativa consolidada pela ANTT.
Segundo o Ministério dos Transportes, as empresas privadas interessadas em operar a rota deverão disputar o trecho por meio de um chamamento público no regime de autorização ferroviária. Nesse modelo, o operador selecionado poderá adequar o projeto e o uso da infraestrutura às condições técnicas e à demanda estimada.
Apesar de o ministro dos Transportes, George Santoro, ter declarado, em abril de 2026, que o projeto estava pronto e que um impasse envolvendo a antiga Rodoferroviária havia sido resolvido, a ANTT não confirma o prazo de 2027 e reforça que os parâmetros operacionais, o traçado definitivo e as estações de embarque ainda não foram consolidados. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.
Na carteira oficial do Ministério dos Transportes, o edital aparece previsto para fevereiro de 2027, com leilão em abril do mesmo ano. O cronograma, porém, é indicativo e depende do avanço das análises regulatórias. A ANTT informou que o procedimento para a eventual publicação do edital ainda está em avaliação, sem data formalmente confirmada.
De trem pelo mundo
O projeto de transporte de passageiros entre o DF e Goiás integra a carteira nacional de investimentos ferroviários prevista para 2027. A programação do Ministério dos Transportes reúne propostas de concessão e chamamentos públicos em diferentes regiões do país, incluindo trechos voltados principalmente ao transporte de cargas, como a Ferrogrão, o Anel Ferroviário do Sudeste, a Malha Oeste, o Corredor Leste-Oeste, os corredores Paraná–Santa Catarina, Rio Grande e Mercosul, além da extensão Norte da Ferrovia Norte-Sul.
Entre os projetos de transporte regional de passageiros estão as ligações Brasília–Luziânia, Fortaleza–Sobral, no Ceará, e São Luís–Itapecuru Mirim, no Maranhão. A carteira de chamamentos públicos também inclui os trechos Campina Grande–Cabedelo, na Paraíba, Cruz Alta–Santo Ângelo e Santo Ângelo–Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.
Segundo o Ministério dos Transportes, desde 2023 foram contratados estudos relativos a cerca de 28 mil quilômetros de ferrovias. Desse conjunto de iniciativas, 11 estudos foram concluídos, seis projetos estão em estágio avançado e outros sete estudos tiveram processos de contratação iniciados. A carteira prevê editais e leilões ao longo de 2027, mas o cronograma poderá sofrer alterações conforme o andamento das etapas técnicas e regulatórias.
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