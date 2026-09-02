MEMÓRIA DE BRASÍLIA

Três anos antes da inauguração da capital, zoológico já era ponto de encontro dos candangos

Criado em 1957, o espaço se tornou parte da história de Brasília e reúne episódios marcantes, da elefanta Nely ao ato heroico do sargento Sílvio Hollenbach

Juliana Rodrigues

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:00

Zoológico de Brasília Crédito: Crédito: Paulo H. Carvalho, Agência Brasília

Antes de a poeira virar concreto e dar forma aos ministérios e aos palácios da nova capital do Brasil, os animais já tinham endereço fixo na região. Criado em 1957, três anos antes da inauguração oficial da capital, o Jardim Zoológico foi inaugurado em 6 de dezembro daquele ano e se tornou um espaço de lazer e, posteriormente, de conservação, pesquisa e educação ambiental.



Zoo de Brasília: da poeira da obra ao reconhecimento mundial 1 de 11

Da poeira das obras à solidariedade internacional

Para os milhares de trabalhadores que chegaram à região durante a construção de Brasília, o espaço se tornou uma opção de lazer nos fins de semana. O parque virou paixão popular e viveu momentos marcantes com a elefanta Nely, seu primeiro grande xodó.

Quando ela adoeceu, nos anos 1990, a situação mobilizou funcionários, visitantes e admiradores, que chegaram a organizar campanhas e correntes de oração pela recuperação do animal. Nely morreu em 1992, causando grande comoção entre os brasilienses.

A morte da elefanta coincidiu com uma visita de Nelson Mandela a Brasília. O então líder sul-africano se sensibilizou com a repercussão da morte de Nely e presenteou o Distrito Federal com um casal de elefantes africanos, Babu e Belinha, que chegaram ao zoológico em 1995.

O ato heroico que deu nome ao zoológico

Além do valor histórico, o local leva o nome de Jardim Zoológico de Brasília Sargento Sílvio Delmar Hollenbach, em homenagem ao militar que morreu em 1977 ao entrar no fosso das ariranhas para salvar um menino que havia caído no recinto.



O sargento conseguiu retirar a criança, mas foi atacado pelos animais e morreu três dias depois. Em 1977, um decreto do Distrito Federal já havia dado o nome de Sílvio Delmar Hollenbach ao zoológico. Em 1996, uma lei distrital oficializou novamente a denominação como Jardim Zoológico de Brasília Sargento Sílvio Delmar Hollenbach.

O espaço também abriga veteranos queridos pelo público, como a hipopótama Bárbara, que chegou ao zoológico em 1983, aos oito meses de idade.

Ciência e conservação ganham espaço

O espaço que começou ainda nos primeiros anos da construção de Brasília evoluiu e ampliou sua atuação. Hoje, além da visitação, o zoológico desenvolve ações de conservação, pesquisa e educação ambiental.

O parque também entrou para a história da medicina veterinária ao tratar, com células-tronco, uma fêmea de lobo-guará vítima de atropelamento. O procedimento foi considerado pioneiro no tratamento de lesões em um animal silvestre.