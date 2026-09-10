ECONOMIA

Tributação, desigualdade e desenvolvimento: Sindsefaz reúne especialistas em Salvador

Seminário “Diálogos Produtivos” terá economistas e pesquisadores discutindo tributação, desigualdade, desenvolvimento e os desafios econômicos e sociais do Estado

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:26

Seminário “Diálogos Produtivos” terá economistas e pesquisadores discutindo tributação, desigualdade, desenvolvimento e os desafios econômicos e sociais do Estado. Crédito: DIVULGAÇÃO

O papel da tributação no combate às desigualdades e os caminhos para o desenvolvimento econômico e social da Bahia estarão em debate nesta sexta-feira (11), a partir das 13h, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador, durante o seminário “Diálogos Produtivos: Um olhar do Sindsefaz para a Bahia do futuro”.

Promovido pelo Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz), o encontro reunirá especialistas em economia, política fiscal, desenvolvimento e proteção social. Participam José Kobori, Nathan Luis Caixeta Vicentin, Rodrigo Orair e Rosembergue Valverde, além do presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Francelino Valença.

A proposta é discutir questões que ganham ainda mais importância em um momento de profundas mudanças no sistema tributário brasileiro. Para o Sindsefaz, o debate sobre a modernização e o futuro da Administração Tributária deve caminhar junto com a discussão sobre justiça fiscal, financiamento das políticas públicas, redução das desigualdades e desenvolvimento.

Cidadania fiscal e exclusão social

O primeiro painel, “Cidadania Fiscal no enfrentamento à exclusão socioeconômica”, terá como palestrantes José Kobori e Nathan Luis Caixeta Vicentin, com Francelino Valença como debatedor.

Especialista em finanças, professor, escritor e palestrante, José Kobori tem participado de debates sobre economia, desigualdade, financeirização e desenvolvimento. Recentemente, esteve na Universidade de Brasília discutindo economia mundial, desigualdade e desenvolvimento em tempos de crise.

Nathan Caixeta é economista e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Em sua produção acadêmica, pesquisa proteção social e políticas de transferência de renda, abordando seu papel na universalização de direitos e no enfrentamento à pobreza, à miséria e à fome.

O painel pretende aproximar essas questões do conceito de cidadania fiscal, discutindo como a maneira pela qual o Estado arrecada e utiliza seus recursos interfere na distribuição de renda, no financiamento dos serviços públicos e nas possibilidades de inclusão social.

Um olhar para o futuro

O segundo painel, “Dialogando com a Bahia do futuro”, reunirá os economistas Rodrigo Orair e Rosembergue Valverde, com mediação do presidente da Fenafisco.

Rodrigo Orair é mestre em Teoria Econômica pela Unicamp, pesquisador de carreira do Ipea e diretor de Programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Foi também diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado e possui ampla produção sobre política fiscal, finanças públicas, tributação, distribuição de renda e desenvolvimento.

Já Rosembergue Valverde é economista, doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Paris 13, na França, e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Sua trajetória acadêmica inclui estudos sobre desenvolvimento econômico, economia regional e questões relacionadas à realidade e às perspectivas da Bahia.

O objetivo é colocar em discussão os desafios do Estado para os próximos anos, relacionando crescimento econômico, investimentos, política fiscal, geração de oportunidades e redução das desigualdades sociais e regionais.

Administração Tributária e desenvolvimento

O presidente da Fenafisco, Francelino Valença será debatedor do primeiro painel e mediador do segundo. Auditor fiscal de Pernambuco e mestre em Direito, Valença participa nacionalmente das discussões sobre Reforma Tributária, justiça fiscal e fortalecimento das administrações tributárias.

O Diálogos Produtivos integra uma série de iniciativas promovidas pelo Sindsefaz para estimular a reflexão sobre as transformações da Administração Tributária e, ao mesmo tempo, ampliar a participação dos servidores fazendários no debate sobre os rumos econômicos e sociais da Bahia.

Para a entidade, uma Administração Tributária moderna e eficiente não pode ser pensada apenas sob a perspectiva da arrecadação. Seu papel está diretamente relacionado à capacidade do Estado de financiar políticas públicas, combater desigualdades, estimular o desenvolvimento e assegurar direitos à população.

SERVIÇO

O quê: Seminário Diálogos Produtivos: Um olhar do Sindsefaz para a Bahia do futuro

Quando: sexta-feira, 11 de setembro de 2026, a partir das 13h

Onde: Fiesta Bahia Hotel, Salvador

Painel 1: Cidadania Fiscal no enfrentamento à exclusão socioeconômica — José Kobori e Nathan Luis Caixeta Vicentin; debatedor: Francelino Valença

Painel 2: Dialogando com a Bahia do futuro — Rodrigo Orair e Rosembergue Valverde; mediação: Francelino Valença