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Trump voltou a falar em disputar eleição de 2028, mas regra de 1951 impede um terceiro mandato na Casa Branca

Presidente eleito em 2016 e 2024 não pode conquistar uma terceira vitória, mesmo com mandatos intercalados; entenda o que determina a Constituição dos EUA

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:07

Donald Trump
Política nos EUA: 22ª Emenda impede Donald Trump de concorrer a um terceiro mandato na Casa Branca em 2028 Crédito: Reprodução

A proibição constitucional de ser eleito para um terceiro mandato impede que o presidente Donald Trump conquiste novamente a presidência dos Estados Unidos em 2028. Respaldada pela 22ª Emenda da Constituição norte-americana, a trava jurídica impede uma terceira vitória do republicano na corrida pela Casa Branca após suas conquistas nas urnas nos pleitos de 2016 e 2024.

Quem são os brasileiros eleitos deputados nas eleições americanas de meio de mandato

Aos 40 anos, Felipe Sousa-Lazaballet foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata por Reprodução
Nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Felipe mora nos Estados Unidos desde os 14 anos. Ele chegou ao país acompanhado da mãe, que trabalhava como empregada doméstica. Aos 26 anos, recebeu autorização para trabalhar legalmente. A cidadania americana, no entanto, só veio em 2021, após a obtenção do green card. por Reprodução
Priscila Sousa nasceu em Minas Gerais e foi para os EUA aos sete anos por Reprodução
Nascida em Ipatinga, Minas Gerais, Priscila Sousa se mudou para os Estados Unidos aos sete anos e cresceu em Framingham, cidade de Massachusetts com uma expressiva comunidade brasileira. Aos 38 anos, é formada em Ciência Política, Relações Internacionais e Inglês pela Simmons University. por Reprodução
Danillo Sena foi eleito deputado nos EUA por Reprodução
Nascido em Timbaúba, em Pernambuco, Danillo Sena emigrou para os Estados Unidos em 2001, aos 14 anos, para morar com a mãe em Acton, Massachusetts. por Reprodução
Rita Mendes foi eleita deputada nos EUA por Reprodução
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A brasileira Lorena Betts foi eleita deputada nos EUA por Reprodução
A brasileira Lorena Betts foi eleita deputada nos EUA por Reprodução
Elaine Marzola, nascida no Rio de Janeiro, foi eleita deputada nos EUA por Reprodução
Elaine Marzola, nascida no Rio de Janeiro, foi eleita deputada nos EUA por Reprodução
O brasileiro Farley Santos foi eleito deputado nos EUA por Reprodução
O brasileiro Farley Santos foi eleito deputado nos EUA por Reprodução
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Aos 40 anos, Felipe Sousa-Lazaballet foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata por Reprodução

22ª Emenda da Constituição impede candidatura de Trump em 2028

O presidente Trump pode voltar a ser eleito em 2028? A resposta legal é um "não" categórico. O sistema eleitoral americano opera sob o teto rígido da 22ª Emenda, dispositivo ratificado em 1951 para evitar a perpetuação no poder, reação direta às quatro vitórias eleitorais consecutivas de Franklin D. Roosevelt.

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A norma estabelece que nenhuma pessoa pode se eleger mais de duas vezes para o cargo máximo do país. A legislação não faz distinção entre mandatos consecutivos ou intercalados; portanto, a pausa entre as gestões do presidente Trump não zera a contagem nem autoriza uma terceira vitória no Colégio Eleitoral.

Pressão sobre o Congresso por reforma esbarra em travas constitucionais

A possibilidade de um terceiro mandato foi alimentada pelo próprio presidente no início de sua segunda gestão, em março de 2025, quando afirmou que não estava brincando ao tratar do assunto e declarou que existiriam maneiras de permanecer no poder.

O tom mudou meses depois. Em agosto do mesmo ano, o republicano admitiu publicamente que "provavelmente não voltaria a disputar", embora tenha acrescentado que gostaria de concorrer novamente. Em outubro de 2026, porém, Trump voltou a levantar a possibilidade de uma terceira candidatura, apesar de reconhecer as restrições constitucionais.

As eleições de meio de mandato (midterms)  alavancaram ainda mais o quadro político da gestão. A derrota expressiva dos republicanos nas eleições de meio de mandato entregou o controle da Câmara dos Representantes (com mais de 218 cadeiras) e do Senado aos democratas.

Tarifaço de Trump: veja alguns pontos dessa disputa comercial

Donald Trump assinou ordem sobre tarifas recíprocas, em fevereiro por Divulgação Fotos Públicas
Trump declarou o "Dia da Libertação" americana, em 2 de abril, que marcou o início de uma série de novas taxas de importação por Shutterstock
Vários países reagiram com retaliações e novas tarifas, além de orientar suas empresas a suspender investimentos nos EUA por Shutterstock
A medida criou pânico nos mercados, com uma queda generalizada das bolsas de valores por Reprodução
Mas, ainda em abril, Trump anunciou uma "pausa" de 90 dias nas tarifas recíprocas por Reprodução
O anúncio aconteceu após uma batalha tarifária com a China, que chegou a elevar suas tarifas sobre importação americana para 125% por Reprodução/Instagram
Em maio, um tribunal de comércio dos EUA bloqueou as tarifas recíprocas de Trump por Reprodução
Mas, no mesmo mês o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos  autorizou a retomada da maioria das tarifas por Reprodução/Globo News
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Donald Trump assinou ordem sobre tarifas recíprocas, em fevereiro por Divulgação Fotos Públicas

A derrota política nas urnas, porém, apenas reforçou o que já estava selado: a Constituição impede que Trump seja eleito presidente pela terceira vez, independentemente da nova composição do Congresso.

Disputa pela sucessão republicana ganha força para 2028

As eleições presidenciais dos EUA em 2028 exigirão uma reformulação profunda na direita americana. Sem a possibilidade de eleger novamente o ex-empresário, o conservadorismo terá de construir outras lideranças para o pleito, enquanto o eleitorado acompanha o desfecho da era republicana sob as regras da Constituição dos EUA.

A corrida para as eleições presidenciais dos EUA em 2028 começa, assim, sem a possibilidade de uma terceira vitória de Trump, mas ainda sob a influência política do presidente na disputa republicana.

Trump é retirado às pressas de jantar após tiros em hotel

Trump foi retirado às pressas de jantar  por Reprodução
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Ele foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos. por Reprodução
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Ele chegou a atirar contra um agente, que não se feriu por Reprodução
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Trump foi retirado às pressas de jantar  por Reprodução

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