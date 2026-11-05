O LIMITE DA CASA BRANCA

Trump voltou a falar em disputar eleição de 2028, mas regra de 1951 impede um terceiro mandato na Casa Branca

Presidente eleito em 2016 e 2024 não pode conquistar uma terceira vitória, mesmo com mandatos intercalados; entenda o que determina a Constituição dos EUA

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:07

Política nos EUA: 22ª Emenda impede Donald Trump de concorrer a um terceiro mandato na Casa Branca em 2028 Crédito: Reprodução

A proibição constitucional de ser eleito para um terceiro mandato impede que o presidente Donald Trump conquiste novamente a presidência dos Estados Unidos em 2028. Respaldada pela 22ª Emenda da Constituição norte-americana, a trava jurídica impede uma terceira vitória do republicano na corrida pela Casa Branca após suas conquistas nas urnas nos pleitos de 2016 e 2024.



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22ª Emenda da Constituição impede candidatura de Trump em 2028

O presidente Trump pode voltar a ser eleito em 2028? A resposta legal é um "não" categórico. O sistema eleitoral americano opera sob o teto rígido da 22ª Emenda, dispositivo ratificado em 1951 para evitar a perpetuação no poder, reação direta às quatro vitórias eleitorais consecutivas de Franklin D. Roosevelt.



A norma estabelece que nenhuma pessoa pode se eleger mais de duas vezes para o cargo máximo do país. A legislação não faz distinção entre mandatos consecutivos ou intercalados; portanto, a pausa entre as gestões do presidente Trump não zera a contagem nem autoriza uma terceira vitória no Colégio Eleitoral.



Pressão sobre o Congresso por reforma esbarra em travas constitucionais

A possibilidade de um terceiro mandato foi alimentada pelo próprio presidente no início de sua segunda gestão, em março de 2025, quando afirmou que não estava brincando ao tratar do assunto e declarou que existiriam maneiras de permanecer no poder.



O tom mudou meses depois. Em agosto do mesmo ano, o republicano admitiu publicamente que "provavelmente não voltaria a disputar", embora tenha acrescentado que gostaria de concorrer novamente. Em outubro de 2026, porém, Trump voltou a levantar a possibilidade de uma terceira candidatura, apesar de reconhecer as restrições constitucionais.



As eleições de meio de mandato (midterms) alavancaram ainda mais o quadro político da gestão. A derrota expressiva dos republicanos nas eleições de meio de mandato entregou o controle da Câmara dos Representantes (com mais de 218 cadeiras) e do Senado aos democratas.

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A derrota política nas urnas, porém, apenas reforçou o que já estava selado: a Constituição impede que Trump seja eleito presidente pela terceira vez, independentemente da nova composição do Congresso.

Disputa pela sucessão republicana ganha força para 2028

As eleições presidenciais dos EUA em 2028 exigirão uma reformulação profunda na direita americana. Sem a possibilidade de eleger novamente o ex-empresário, o conservadorismo terá de construir outras lideranças para o pleito, enquanto o eleitorado acompanha o desfecho da era republicana sob as regras da Constituição dos EUA.



A corrida para as eleições presidenciais dos EUA em 2028 começa, assim, sem a possibilidade de uma terceira vitória de Trump, mas ainda sob a influência política do presidente na disputa republicana.

