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Uber lança função para facilitar embarque de idosos e pessoas com deficiência

Recurso permite avisar o motorista sobre o uso de bengalas, cadeiras de rodas e outros itens de apoio, além de escolher como sinalizar a chegada do carro

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:57

Novas regras para veículos PcD na Reforma Tributária
Nova função da Uber avisa motorista sobre itens de apoio e evita cancelamentos antes do embarque. Crédito: Canvas

A Uber lançou em todo o Brasil o recurso "Preferências de Partida", uma ferramenta que permite a idosos e pessoas com deficiência avisar automaticamente aos motoristas suas necessidades de embarque antes da chegada do veículo. A função permite cadastrar o uso de itens de apoio, como cadeiras de rodas e bengalas, além de definir o tipo de sinalização de chegada, como buzina, faróis piscantes ou chamada pelo nome. A novidade busca evitar desencontros na calçada e coibir cancelamentos indevidos de corridas.

Novo recurso da Uber promete transformar o embarque de idosos e pessoas com deficiência nas ruas do país

O momento de localizar o veículo em vias movimentadas e barulhentas costuma ser a etapa de maior estresse para passageiros com limitações sensoriais ou de mobilidade. por Reprodução
Sistema agora entrega as instruções de acessibilidade de forma automática para o motorista parceiro antes mesmo de o veículo estacionar na calçada. por Pexels, Rdne
Mais de 14,4 milhões de pessoas vivem com alguma deficiência no Brasil e enfrentam desafios diários de acessibilidade no transporte urbano. por Canvas
Nova atualização elimina a necessidade de redigir mensagens individuais no chat a cada nova corrida aceita na plataforma. por Crédito: Divulgação, Senado
Usuários podem escolher entre quatro formas padronizadas de aviso de chegada, incluindo chamados pelo nome, alertas por mensagem, luzes piscantes ou buzina. por Divulgação
Menu de configuração permite registrar previamente o uso de cadeiras de rodas, muletas, andadores ou sinalizar deficiência visual no perfil. por Crédito: Foto: Joyce Juliana/Ascom SMTT
Alerta sonoro e visual em tempo real é disparado na tela do celular do condutor caso o sistema detecte uma tentativa de cancelamento injustificado. por Canvas
Notificação preventiva adverte motoristas sobre as penalidades e obrigações asseguradas pela Lei Federal nº 11.126 para proteção do passageiro. por Canvas
Ferramenta se integra a um pacote inclusivo que já oferece suporte a cães-guia, leitores de tela nativos, Conta Sênior e isenção da taxa de tempo de espera. por Shutterstock
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O momento de localizar o veículo em vias movimentadas e barulhentas costuma ser a etapa de maior estresse para passageiros com limitações sensoriais ou de mobilidade. por Reprodução

Menos ansiedade na hora de localizar o veículo

O momento de identificar o carro em meio ao trânsito intenso costuma ser a etapa mais estressante da viagem para quem tem mobilidade reduzida ou limitações sensoriais. Na Bahia, cerca de 1,1 milhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência, o equivalente a 7,9% da população com mais de dois anos, segundo dados do Censo do IBGE, enquanto no Brasil o número supera 14,4 milhões.

Até então, o usuário precisava redigir explicações individuais no chat da plataforma a cada nova solicitação. Com a atualização, o sistema assume esse papel e já entrega ao motorista todas as instruções necessárias antes de ele estacionar na calçada.

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O que muda na prática ao pedir a corrida

Ao configurar o perfil de acessibilidade, o passageiro consegue definir exatamente como o motorista deve sinalizar a sua chegada. O aplicativo oferece quatro formas automatizadas de aviso, permitindo que o condutor diga o nome do passageiro ao encostar, faça um contato direto pela plataforma, pisque os faróis do carro para facilitar a identificação visual ou dê um sinal sonoro com a buzina.

Além das formas de alerta, é possível registrar com antecedência os equipamentos de locomoção utilizados no dia a dia. O menu abrange a indicação do uso de muletas, andadores e cadeiras de rodas, além da sinalização específica para quem usa óculos escuros ou bengala branca, voltada à identificação de pessoas com deficiência visual.

Notificação preventiva combate recusas indevidas

Além das facilidades de comunicação, a atualização atua no combate ao preconceito no transporte por aplicativo. Se um motorista parceiro tentar cancelar a viagem após receber as notificações de acessibilidade do passageiro, a plataforma dispara um alerta imediato na tela do condutor.

A mensagem relembra as determinações da Lei Federal nº 11.126, ressaltando que recusar o atendimento a pessoas com deficiência, seus equipamentos de apoio ou cães-guia constitui infração grave. A iniciativa busca coibir cancelamentos injustificados e garantir o cumprimento da legislação brasileira.

Compreendemos os desafios únicos que passageiros com deficiência e idosos enfrentam todos os dias. É por isso que seguimos criando novas funcionalidades para proporcionar uma experiência melhor e mais personalizada aos nossos usuários

Araceli Almeida

Head de Operações de Segurança da Uber no Brasil

Guia de ativação no celular

O recurso é facultativo e pode ser personalizado a qualquer momento pelo usuário. Para deixar as preferências salvas no perfil, o caminho no aplicativo é o seguinte:

1. Abra a aplicação da Uber e vá em Conta.

2. Acesse a área de Configurações e entre em Acessibilidade.

3. Selecione a aba Preferências de Partida.

4. Marque os alertas de chegada e os itens de mobilidade que deseja informar ao motorista.

Inclusão ampla na mobilidade urbana

A novidade reforça um pacote de recursos que a empresa já disponibiliza no país, como a isenção da cobrança de tempo de espera para pessoas com deficiência e o suporte nativo a leitores de tela como VoiceOver e TalkBack.

Somada à recente "Conta Sênior" e à permissão irrestrita para cães-guia, a ferramenta representa um avanço concreto para transformar o trânsito das cidades em um ambiente mais acolhedor, autônomo e inclusivo.

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Pcd Idosos App Uber

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