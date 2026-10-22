EMBARQUE SEM ESTRESSE

Uber lança função para facilitar embarque de idosos e pessoas com deficiência

Recurso permite avisar o motorista sobre o uso de bengalas, cadeiras de rodas e outros itens de apoio, além de escolher como sinalizar a chegada do carro

Juliana Rodrigues

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:57

Nova função da Uber avisa motorista sobre itens de apoio e evita cancelamentos antes do embarque. Crédito: Canvas

A Uber lançou em todo o Brasil o recurso "Preferências de Partida", uma ferramenta que permite a idosos e pessoas com deficiência avisar automaticamente aos motoristas suas necessidades de embarque antes da chegada do veículo. A função permite cadastrar o uso de itens de apoio, como cadeiras de rodas e bengalas, além de definir o tipo de sinalização de chegada, como buzina, faróis piscantes ou chamada pelo nome. A novidade busca evitar desencontros na calçada e coibir cancelamentos indevidos de corridas.

Novo recurso da Uber promete transformar o embarque de idosos e pessoas com deficiência nas ruas do país 1 de 9

Menos ansiedade na hora de localizar o veículo

O momento de identificar o carro em meio ao trânsito intenso costuma ser a etapa mais estressante da viagem para quem tem mobilidade reduzida ou limitações sensoriais. Na Bahia, cerca de 1,1 milhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência, o equivalente a 7,9% da população com mais de dois anos, segundo dados do Censo do IBGE, enquanto no Brasil o número supera 14,4 milhões.

Até então, o usuário precisava redigir explicações individuais no chat da plataforma a cada nova solicitação. Com a atualização, o sistema assume esse papel e já entrega ao motorista todas as instruções necessárias antes de ele estacionar na calçada.

O que muda na prática ao pedir a corrida

Ao configurar o perfil de acessibilidade, o passageiro consegue definir exatamente como o motorista deve sinalizar a sua chegada. O aplicativo oferece quatro formas automatizadas de aviso, permitindo que o condutor diga o nome do passageiro ao encostar, faça um contato direto pela plataforma, pisque os faróis do carro para facilitar a identificação visual ou dê um sinal sonoro com a buzina.

Além das formas de alerta, é possível registrar com antecedência os equipamentos de locomoção utilizados no dia a dia. O menu abrange a indicação do uso de muletas, andadores e cadeiras de rodas, além da sinalização específica para quem usa óculos escuros ou bengala branca, voltada à identificação de pessoas com deficiência visual.

Notificação preventiva combate recusas indevidas

Além das facilidades de comunicação, a atualização atua no combate ao preconceito no transporte por aplicativo. Se um motorista parceiro tentar cancelar a viagem após receber as notificações de acessibilidade do passageiro, a plataforma dispara um alerta imediato na tela do condutor.

A mensagem relembra as determinações da Lei Federal nº 11.126, ressaltando que recusar o atendimento a pessoas com deficiência, seus equipamentos de apoio ou cães-guia constitui infração grave. A iniciativa busca coibir cancelamentos injustificados e garantir o cumprimento da legislação brasileira.

Compreendemos os desafios únicos que passageiros com deficiência e idosos enfrentam todos os dias. É por isso que seguimos criando novas funcionalidades para proporcionar uma experiência melhor e mais personalizada aos nossos usuários Araceli Almeida Head de Operações de Segurança da Uber no Brasil

Guia de ativação no celular

O recurso é facultativo e pode ser personalizado a qualquer momento pelo usuário. Para deixar as preferências salvas no perfil, o caminho no aplicativo é o seguinte:

1. Abra a aplicação da Uber e vá em Conta.

2. Acesse a área de Configurações e entre em Acessibilidade.

3. Selecione a aba Preferências de Partida.

4. Marque os alertas de chegada e os itens de mobilidade que deseja informar ao motorista.

Inclusão ampla na mobilidade urbana

A novidade reforça um pacote de recursos que a empresa já disponibiliza no país, como a isenção da cobrança de tempo de espera para pessoas com deficiência e o suporte nativo a leitores de tela como VoiceOver e TalkBack.