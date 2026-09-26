ORÇAMENTO DOMÉSTICO

Uma renda a mais dentro de casa pode fazer o idoso perder o BPC? Entenda o que entra na conta

INSS considera a renda familiar por pessoa para analisar o Benefício de Prestação Continuada; veja quais valores podem pesar no cálculo e quais regras protegem o benefício

Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:00

O INSS permite outra renda na mesma casa sem cortar o BPC do idoso. Crédito: Crédito: Ilustração, IA

Um idoso que recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) não perde o benefício automaticamente só porque há outra renda na mesma casa. O INSS não avalia o fato de existir um valor extra entrando no lar, mas sim a renda por pessoa do grupo familiar legal, calculada dividindo os ganhos válidos pelo número oficial de integrantes. Veja a seguir o que a lei permite acumular, quem de fato entra no cálculo e os cuidados necessários.

Quem realmente entra no cálculo da "família"?

Embora o cálculo seja feito por morador, a lei do BPC possui uma regra rígida sobre quem compõe legalmente o grupo familiar. Incluir pessoas fora desse escopo de forma incorreta no CadÚnico pode gerar a negação do benefício.

O conceito legal de família para o BPC inclui apenas: O próprio requerente (o idoso), o cônjuge ou companheiro(a), os pais (ou padrasto e madrasta), os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros, além dos menores tutelados.

Atenção: Netos, tios, genros, noras e irmãos casados que residam sob o mesmo teto não entram no cálculo do INSS. Ou seja, a renda deles não é somada ao total da família, mas eles também não são contabilizados no divisor de moradores.

O que pode e o que não pode acumular

Na prática da residência, as regras variam conforme a combinação dos auxílios:

Mais de um BPC na mesma casa: é permitido. Cada idoso ou pessoa com deficiência precisa cumprir os requisitos individualmente, mas uma mesma pessoa não pode acumular dois benefícios.

Aposentadoria de um salário mínimo: outro morador pode ter uma aposentadoria no valor do piso nacional. No entanto, o beneficiário do BPC não pode acumular o benefício com uma aposentadoria no próprio CPF.

BPC e Bolsa Família: a residência pode receber ambos, desde que estejam em CPFs diferentes. A regra atual permite solicitar o BPC sem precisar cancelar o Bolsa Família antes; o programa continua ativo enquanto o INSS analisa o pedido.

Exclusão de renda no cálculo: o valor de um BPC ou de uma aposentadoria de até um salário mínimo recebida por outro idoso da casa (com 65 anos ou mais) ou por uma pessoa com deficiência (PCD) é excluído por lei do cálculo da renda familiar.

O perigo da "Renda Informal"

Muitas famílias perdem o BPC porque um dos integrantes passa a realizar "bicos" ou atua de forma autônoma (como motorista de aplicativo, diarista ou manicure) e declara esses valores ao atualizar o Cadastro Único. Qualquer ganho informado no CadÚnico entra no radar do governo. Se essa renda informal elevar a média da casa para cima do limite legal por pessoa, o INSS corta o benefício.

Como atualizar o cadastro com segurança

Manter os dados em dia de forma correta é a maneira de evitar cortes que deixam a família sem apoio. O cidadão deve seguir os seguintes passos:

1. Procurar o posto de atendimento: ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência.

2. Reunir os documentos: apresentar o CPF, RG, comprovante de endereço e documentos de quem compõe o grupo familiar legal.

3. Informar mudanças de renda: notificar se algum integrante conseguiu trabalho formal, começou a receber aposentadoria ou se houve alteração nos moradores.

4. Guardar o comprovante: solicitar o documento atualizado do cadastro para garantir o registro correto das informações.