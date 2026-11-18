ACIMA DO LIMITE

União pode emitir até R$ 149,4 bilhões em títulos para pagar INSS, Bolsa Família e BPC

Lei autoriza uma exceção à regra de ouro para financiar despesas já previstas no Orçamento de 2026. Dívida bruta chegou a 82,9% do PIB em setembro

Juliana Rodrigues

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13:30

Câmara dos deputados Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A União está autorizada a emitir até R$ 149,4 bilhões em títulos públicos para financiar aposentadorias, pensões, Bolsa Família e benefícios assistenciais em 2026. A medida foi aprovada pelo Congresso e sancionada no mesmo dia, em 12 de novembro. Do total, R$ 30,4 bilhões serão destinados ao Bolsa Família, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e à Renda Mensal Vitalícia (RMV)

Detalhes do repasse bilionário garantido pelo Congresso para a assistência social 1 de 11

Exceção à regra de ouro da Constituição

O financiamento dependeu de uma exceção à regra de ouro da Constituição, que limita o endividamento do governo ao valor das despesas de capital. A Lei 15.529/2026 cancela dotações no mesmo valor do crédito suplementar e autoriza a emissão de títulos para bancar despesas que já estavam previstas no Orçamento. O Congresso aprovou a medida por 402 votos a 12, com uma abstenção, na Câmara, e por 55 a 0 no Senado.



A autorização veio num ano em que a dívida bruta do governo geral subiu 4,3 pontos percentuais do PIB até setembro, quando chegou a R$ 11,1 trilhões, ou 82,9% do PIB, segundo o Banco Central. Os juros foram o principal fator dessa alta e contribuíram com 7,2 pontos percentuais no período, efeito parcialmente compensado pelo crescimento do PIB nominal e pela valorização do real. Os R$ 149,4 bilhões são o teto autorizado para a emissão. O efeito sobre o estoque da dívida dependerá de quanto o Tesouro emitir e de quanto resgatar em títulos no período



Benefícios previdenciários

A maior parcela do crédito, de R$ 119 bilhões, vai para benefícios previdenciários. Outros R$ 26 bilhões serão destinados ao Bolsa Família e cerca de R$ 4,4 bilhões, ao BPC e à RMV.



Regras para se inscrever no programa

Para ingressar no Bolsa Família, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. O valor pago depende da composição familiar, com adicionais que consideram a presença de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes no domicílio.

O BPC paga um salário mínimo por mês a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios de baixa renda. O benefício dispensa contribuição prévia ao INSS e exige CadÚnico atualizado. Nos pedidos feitos por pessoas com deficiência, a concessão inclui avaliação médica e social.



A lei trata do financiamento dos pagamentos regulares. Para consultar a data do Bolsa Família, vale o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). No BPC, a referência é o número final do benefício do INSS, antes do dígito verificador.

Os beneficiários devem atualizar o CadÚnico sempre que houver mudança de endereço, renda ou composição familiar. No Bolsa Família, também é preciso cumprir as exigências de frequência escolar e acompanhamento de saúde, conforme o perfil da família.