INDÚSTRIA

Unipar amplia capacidade de purificação de cloro em Camaçari e vai fornecer matéria-prima para defensivos agrícolas

Com a segunda fase do projeto, fábrica poderá purificar até 15 mil toneladas de cloro por ano e fornecer matéria-prima para aplicações industriais mais especializadas

Donaldson Gomes

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 19:13

Operação da Unipar em Camaçari é responsável por mais de 50 postos de trabalho diretos e indiretos Crédito: Divulgação Unipar

A Unipar concluiu a segunda fase do projeto de implantação de sua fábrica em Camaçari, na Bahia, e passa a contar com capacidade para purificar até 15 mil toneladas de cloro por ano. A unidade fabril possui capacidade anual de produção de 20 mil toneladas do produto.

A nova operação permite que parte do cloro produzido na fábrica seja submetida a processos de liquefação e purificação, atendendo a especificações técnicas exigidas por aplicações industriais mais especializadas. Entre elas está a fabricação de determinados defensivos agrícolas, o que amplia a atuação da Unipar em uma cadeia relacionada ao agronegócio brasileiro.

Com o projeto, a fábrica ganha flexibilidade operacional, diversifica seu portfólio e fortalece a capacidade da companhia de atender às necessidades específicas de seus clientes. O movimento também amplia as possibilidades de fornecimento da fábrica de Camaçari para diferentes segmentos industriais.

A fábrica de Camaçari foi o primeiro projeto greenfield da Unipar, inaugurado para ampliar a oferta de produtos químicos destinados a diferentes cadeias industriais na região Nordeste, principalmente a demanda no setor de saneamento básico. A fábrica possui capacidade anual de produção de 20 mil toneladas de cloro, 22 mil toneladas de soda cáustica, 23 mil toneladas de ácido clorídrico e 160 mil toneladas de hipoclorito de sódio. Agora, otimiza-se a capacidade de produzir até 15 mil toneladas de cloro purificado anualmente.

Atualmente, a unidade mantém mais de 50 postos de trabalho entre colaboradores próprios e terceiros. As equipes envolvidas na operação participaram de mais de 6 mil horas de treinamentos em 2024 e 2025, com foco em capacitação técnica e segurança.