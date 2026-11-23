MUDANÇA DE ENDEREÇO

Uruguai supera Espanha e Portugal e lidera ranking dos melhores países para se aposentar em 2026

Levantamento comparou programas de residência em 46 países. Brasileiros podem pedir residência permanente no Uruguai pelo Mercosul

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 23:12

Ranking 2026: Veja por que o Uruguai superou potências tradicionais na preferência de quem encerra a carreira Crédito: Tkirkgoz, Pexels

A liderança do Uruguai no ranking dos melhores países para se aposentar em 2026 coloca o vizinho sul-americano à frente de destinos tradicionais da Europa. Elaborado pela consultoria internacional Global Citizen Solutions, o levantamento compara programas de residência em várias regiões do mundo. Para brasileiros que planejam se aposentar no exterior, a proximidade geográfica é um atrativo adicional.

Dona de casa saiba como garantir a aposentadoria no INSS 1 de 8

A Global Citizen Solutions avaliou 46 programas de residência em 46 países, voltados a aposentados ou pessoas que vivem de renda própria. O estudo cruza cinco fatores decisivos para o bolso e a rotina de quem muda de país: qualidade de vida, mobilidade e cidadania, tributação, procedimentos para obter residência e custos e investimentos



Quatro pontos separam o primeiro do décimo colocado. O índice funciona como um mapa de decisão para comparar as exigências de cada destino com o orçamento de quem pretende morar fora. O Brasil fica fora dos dez primeiros.



Por que o Uruguai lidera?

O Uruguai lidera o ranking de 2026 pelo equilíbrio entre os critérios avaliados. O programa de residência uruguaio foi um dos dois entre os dez primeiros a alcançar pelo menos 75 pontos em todas as categorias analisadas pelo relatório. As maiores pontuações vieram em mobilidade e cidadania e em custos e investimentos.



Para os brasileiros, especialmente quem mora na Região Sul, a proximidade geográfica pode facilitar a mudança e as visitas ao Brasil. Confira os fatores que colocam Montevidéu e o interior uruguaio no radar de quem busca países para se aposentar fora do Brasil.



Residência pelo Mercosul: brasileiros podem solicitar residência legal permanente no Uruguai pela modalidade do Mercosul. O pedido exige documentação, e cidadãos brasileiros têm isenção da taxa do processo. Trámites



Pagamento do INSS e soma de contribuições: o acordo previdenciário do Mercosul permite somar períodos de contribuição no Brasil e no Uruguai para cumprir os requisitos da aposentadoria. Quando a concessão depende dessa soma, cada país calcula sua parcela conforme as regras do acordo. Quem já recebe aposentadoria do INSS e mora no Uruguai pode pedir a transferência do pagamento para uma conta bancária no país. A tributação depende das regras fiscais aplicáveis ao benefício. Ministério da Previdência Social



Qualidade de vida e mobilidade internacional: o relatório destaca a estabilidade política e econômica do Uruguai e seu desempenho em qualidade de vida na América Latina. Mobilidade e cidadania foi o critério em que o programa uruguaio obteve sua maior pontuação. Global Citizen Solutions



Lista dos dez melhores reúne destinos das Américas, da Europa e da África

Com a diferença apertada na pontuação, a escolha entre os primeiros colocados depende do orçamento e do estilo de vida de cada família.



A lista reúne seis destinos europeus, três americanos e um africano, Maurício, que ficou em segundo lugar.



10 melhores países para se aposentar em 2026, segundo Global Citizen Solutions 1 de 10

Custo de vida em Portugal exige planejamento financeiro

A renda mensal de 920 euros é a referência em 2026 para a comprovação de meios de subsistência do solicitante principal do visto D7 de Portugal, que atende aposentados e pessoas que vivem de rendimentos próprios. O pedido também exige outros documentos, e o valor aumenta quando há familiares incluídos. Segundo o levantamento, Portugal tem a menor exigência de renda entre os destinos europeus do top 10.



O idioma compartilhado e a possibilidade de viajar pelo espaço Schengen são atrativos para quem quer viver fora do Brasil na aposentadoria. Com um visto de longa duração ou uma autorização de residência de Portugal, é possível visitar outros países do bloco por até 90 dias a cada período de 180 dias. Ainda assim, o planejamento exige pé no chão, pois oscilações entre o real e o euro podem reduzir o poder de compra, e as normas imigratórias europeias passam por revisões frequentes.

Grécia e Letônia também aparecem entre os dez primeiros. Segundo o estudo, a Letônia tem o prazo de processamento mais curto do grupo.

Veja o ranking dos 10 atletas que mais despertam curiosidade sobre aposentadoria 1 de 10

América do Sul oferece alternativas perto do Brasil

O Paraguai divide os holofotes com o Uruguai. Em sexto lugar no ranking geral, o país ficou entre os mais bem avaliados do top 10 no critério de custos e investimentos.



O imposto de renda pessoal paraguaio incide, em regra, sobre rendimentos de fonte paraguaia. A possibilidade de cruzar a fronteira de carro também pode facilitar as visitas a filhos e netos no Brasil, dependendo de onde a família mora.

Na outra ponta do orçamento, Andorra aparece em oitavo lugar. O país combina baixa tributação e bom desempenho em segurança pública, mas o programa de residência analisado exige uma reserva financeira maior.

Se planeje antes de fazer as malas: índices internacionais servem como bússola inicial, mas nunca substituem uma avaliação individualizada. Antes de dar entrada em qualquer visto de aposentado ou transferir patrimônio para o exterior, consulte especialistas em direito migratório e planejamento tributário.

Regras contra bitributação, cobertura de planos de saúde internacionais, inflação local e variação cambial, além de eventuais atualizações nos valores exigidos em euros e reais, definem se o sonho de morar fora caberá no bolso a longo prazo