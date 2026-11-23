Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 23:12
A liderança do Uruguai no ranking dos melhores países para se aposentar em 2026 coloca o vizinho sul-americano à frente de destinos tradicionais da Europa. Elaborado pela consultoria internacional Global Citizen Solutions, o levantamento compara programas de residência em várias regiões do mundo. Para brasileiros que planejam se aposentar no exterior, a proximidade geográfica é um atrativo adicional.
Dona de casa saiba como garantir a aposentadoria no INSS
A Global Citizen Solutions avaliou 46 programas de residência em 46 países, voltados a aposentados ou pessoas que vivem de renda própria. O estudo cruza cinco fatores decisivos para o bolso e a rotina de quem muda de país: qualidade de vida, mobilidade e cidadania, tributação, procedimentos para obter residência e custos e investimentos
Quatro pontos separam o primeiro do décimo colocado. O índice funciona como um mapa de decisão para comparar as exigências de cada destino com o orçamento de quem pretende morar fora. O Brasil fica fora dos dez primeiros.
O Uruguai lidera o ranking de 2026 pelo equilíbrio entre os critérios avaliados. O programa de residência uruguaio foi um dos dois entre os dez primeiros a alcançar pelo menos 75 pontos em todas as categorias analisadas pelo relatório. As maiores pontuações vieram em mobilidade e cidadania e em custos e investimentos.
Para os brasileiros, especialmente quem mora na Região Sul, a proximidade geográfica pode facilitar a mudança e as visitas ao Brasil. Confira os fatores que colocam Montevidéu e o interior uruguaio no radar de quem busca países para se aposentar fora do Brasil.
Residência pelo Mercosul: brasileiros podem solicitar residência legal permanente no Uruguai pela modalidade do Mercosul. O pedido exige documentação, e cidadãos brasileiros têm isenção da taxa do processo. Trámites
Pagamento do INSS e soma de contribuições: o acordo previdenciário do Mercosul permite somar períodos de contribuição no Brasil e no Uruguai para cumprir os requisitos da aposentadoria. Quando a concessão depende dessa soma, cada país calcula sua parcela conforme as regras do acordo. Quem já recebe aposentadoria do INSS e mora no Uruguai pode pedir a transferência do pagamento para uma conta bancária no país. A tributação depende das regras fiscais aplicáveis ao benefício. Ministério da Previdência Social
Qualidade de vida e mobilidade internacional: o relatório destaca a estabilidade política e econômica do Uruguai e seu desempenho em qualidade de vida na América Latina. Mobilidade e cidadania foi o critério em que o programa uruguaio obteve sua maior pontuação. Global Citizen Solutions
Com a diferença apertada na pontuação, a escolha entre os primeiros colocados depende do orçamento e do estilo de vida de cada família.
A lista reúne seis destinos europeus, três americanos e um africano, Maurício, que ficou em segundo lugar.
10 melhores países para se aposentar em 2026, segundo Global Citizen Solutions
A renda mensal de 920 euros é a referência em 2026 para a comprovação de meios de subsistência do solicitante principal do visto D7 de Portugal, que atende aposentados e pessoas que vivem de rendimentos próprios. O pedido também exige outros documentos, e o valor aumenta quando há familiares incluídos. Segundo o levantamento, Portugal tem a menor exigência de renda entre os destinos europeus do top 10.
O idioma compartilhado e a possibilidade de viajar pelo espaço Schengen são atrativos para quem quer viver fora do Brasil na aposentadoria. Com um visto de longa duração ou uma autorização de residência de Portugal, é possível visitar outros países do bloco por até 90 dias a cada período de 180 dias. Ainda assim, o planejamento exige pé no chão, pois oscilações entre o real e o euro podem reduzir o poder de compra, e as normas imigratórias europeias passam por revisões frequentes.
Grécia e Letônia também aparecem entre os dez primeiros. Segundo o estudo, a Letônia tem o prazo de processamento mais curto do grupo.
Veja o ranking dos 10 atletas que mais despertam curiosidade sobre aposentadoria
O Paraguai divide os holofotes com o Uruguai. Em sexto lugar no ranking geral, o país ficou entre os mais bem avaliados do top 10 no critério de custos e investimentos.
O imposto de renda pessoal paraguaio incide, em regra, sobre rendimentos de fonte paraguaia. A possibilidade de cruzar a fronteira de carro também pode facilitar as visitas a filhos e netos no Brasil, dependendo de onde a família mora.
Na outra ponta do orçamento, Andorra aparece em oitavo lugar. O país combina baixa tributação e bom desempenho em segurança pública, mas o programa de residência analisado exige uma reserva financeira maior.
Se planeje antes de fazer as malas: índices internacionais servem como bússola inicial, mas nunca substituem uma avaliação individualizada. Antes de dar entrada em qualquer visto de aposentado ou transferir patrimônio para o exterior, consulte especialistas em direito migratório e planejamento tributário.
Regras contra bitributação, cobertura de planos de saúde internacionais, inflação local e variação cambial, além de eventuais atualizações nos valores exigidos em euros e reais, definem se o sonho de morar fora caberá no bolso a longo prazo
Como simular sua aposentadoria no INSS