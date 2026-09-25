Vale-alimentação e vale-refeição poderão ser usados em qualquer maquininha a partir de novembro; entenda o que muda para trabalhadores e comércio

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:55
Qualquer maquininha de cartão passará a aceitar qualquer cartão de vale-alimentação e vale-refeição a partir de novembro e acaba de vez com aquela saia justa de descobrir, só na hora do caixa, que o restaurante não aceita a sua bandeira. A determinação é do Decreto nº 12.712/2025, que garante a integração total dos sistemas para acabar com a rejeição de bandeiras no caixa de restaurantes, mercados e padarias.
Vale-alimentação poderá ser usado em mais lugares, mas não para tudo; veja o que continua proibido
Com a integração total dos sistemas, o mercado de vale-alimentação e vale-refeição passa a funcionar exatamente como os cartões de crédito e débito comuns e elimina as barreiras que antes obrigavam os estabelecimentos a contratar dezenas de terminais diferentes.
O prazo final de adaptação dado pelo Governo Federal às credenciadoras de benefícios encerra-se em novembro, após 360 dias de transição tecnológica. Com a nova regra do vale-alimentação, pequenos comerciantes, padarias e grandes redes ganham liberdade para operar com um único terminal de pagamentos, reduzindo custos operacionais fixos.
As taxas cobradas dos estabelecimentos já possuem limites estipulados por lei. A taxa de desconto paga ao comerciante não pode passar de 3,6%, a tarifa de intercâmbio é limitada a 2% e o dinheiro das vendas precisa cair na conta do restaurante em até 15 dias corridos.
Para evitar brechas no mercado, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estendeu esse limite a todas as empresas emissoras de benefícios, mesmo aquelas que operam fora do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
São mais de 500 mil trabalhadores que já utilizam sistemas abertos operados por fintechs e credenciadoras independentes, número que deve disparar com a virada do mês. A liberação do mercado quebra a reserva de mercado mantida historicamente pelas grandes empresas do setor e abre espaço para que novas marcas processem pagamentos em qualquer lugar.
Saber onde usar vale-alimentação deixará de ser uma dúvida recorrente. A mudança no vale-alimentação garante que a experiência de pagar o almoço ou as compras do mês seja tão simples quanto fazer um Pix ou passar um cartão de débito tradicional.
Nada muda no bolso do trabalhador nem no orçamento do RH das empresas contratantes. O valor do benefício recebido mensalmente permanece o mesmo, sem deduções adicionais de taxas ou alteração nos contratos vigentes.
O uso do cartão de vale-alimentação continua restrito exclusivamente para a compra de comida e refeições prontas. A legislação proíbe rigorosamente o saque em dinheiro vivo, transferências via Pix com o saldo ou o pagamento de despesas não voltadas à nutrição.
O Decreto 12.712/2025 preserva todos os direitos garantidos aos 22 milhões de brasileiros cadastrados no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e direciona toda a transformação para a eficiência tecnológica e o fim das intermediárias abusivas.