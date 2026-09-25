ESSA BANDEIRA NÃO PASSA MAIS

Vale-alimentação e vale-refeição poderão ser usados em qualquer maquininha a partir de novembro; entenda o que muda para trabalhadores e comércio

Nova regra federal amplia a aceitação dos cartões de benefícios em estabelecimentos comerciais e muda a experiência de pagamento no caixa

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:55

Integração obrigatória dos sistemas encerra a rejeição de cartões de benefícios no comércio Crédito: Foto:Vitor Vasconcelos/ Secom

Qualquer maquininha de cartão passará a aceitar qualquer cartão de vale-alimentação e vale-refeição a partir de novembro e acaba de vez com aquela saia justa de descobrir, só na hora do caixa, que o restaurante não aceita a sua bandeira. A determinação é do Decreto nº 12.712/2025, que garante a integração total dos sistemas para acabar com a rejeição de bandeiras no caixa de restaurantes, mercados e padarias.

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Com a integração total dos sistemas, o mercado de vale-alimentação e vale-refeição passa a funcionar exatamente como os cartões de crédito e débito comuns e elimina as barreiras que antes obrigavam os estabelecimentos a contratar dezenas de terminais diferentes.

Em novembro integração total libera vales em qualquer maquininha

O prazo final de adaptação dado pelo Governo Federal às credenciadoras de benefícios encerra-se em novembro, após 360 dias de transição tecnológica. Com a nova regra do vale-alimentação, pequenos comerciantes, padarias e grandes redes ganham liberdade para operar com um único terminal de pagamentos, reduzindo custos operacionais fixos.

As taxas cobradas dos estabelecimentos já possuem limites estipulados por lei. A taxa de desconto paga ao comerciante não pode passar de 3,6%, a tarifa de intercâmbio é limitada a 2% e o dinheiro das vendas precisa cair na conta do restaurante em até 15 dias corridos.

Para evitar brechas no mercado, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estendeu esse limite a todas as empresas emissoras de benefícios, mesmo aquelas que operam fora do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Portabilidade e concorrência ampliam aceitação de cartões

São mais de 500 mil trabalhadores que já utilizam sistemas abertos operados por fintechs e credenciadoras independentes, número que deve disparar com a virada do mês. A liberação do mercado quebra a reserva de mercado mantida historicamente pelas grandes empresas do setor e abre espaço para que novas marcas processem pagamentos em qualquer lugar.

Saber onde usar vale-alimentação deixará de ser uma dúvida recorrente. A mudança no vale-alimentação garante que a experiência de pagar o almoço ou as compras do mês seja tão simples quanto fazer um Pix ou passar um cartão de débito tradicional.

Valores creditados e regras das empresas continuam iguais

Nada muda no bolso do trabalhador nem no orçamento do RH das empresas contratantes. O valor do benefício recebido mensalmente permanece o mesmo, sem deduções adicionais de taxas ou alteração nos contratos vigentes.

O uso do cartão de vale-alimentação continua restrito exclusivamente para a compra de comida e refeições prontas. A legislação proíbe rigorosamente o saque em dinheiro vivo, transferências via Pix com o saldo ou o pagamento de despesas não voltadas à nutrição.