Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vale-alimentação e vale-refeição poderão ser usados em qualquer maquininha a partir de novembro; entenda o que muda para trabalhadores e comércio

Nova regra federal amplia a aceitação dos cartões de benefícios em estabelecimentos comerciais e muda a experiência de pagamento no caixa

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:55

Vale refeição
Integração obrigatória dos sistemas encerra a rejeição de cartões de benefícios no comércio Crédito: Foto:Vitor Vasconcelos/ Secom

Qualquer maquininha de cartão passará a aceitar qualquer cartão de vale-alimentação e vale-refeição a partir de novembro e acaba de vez com aquela saia justa de descobrir, só na hora do caixa, que o restaurante não aceita a sua bandeira. A determinação é do Decreto nº 12.712/2025, que garante a integração total dos sistemas para acabar com a rejeição de bandeiras no caixa de restaurantes, mercados e padarias.

Vale-alimentação poderá ser usado em mais lugares, mas não para tudo; veja o que continua proibido

Rações e artigos para animais de estimação continuam restritos e não podem ser pagos com o auxílio. por Reprodução/Canva
O Ministério do Trabalho reforça que o uso indevido do benefício para itens não alimentares sujeita os estabelecimentos e empresas a penalidades. por Reprodução/Canva
O saldo do benefício permanece restrito exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios e refeições prontas. por Reprodução/Canva
Com a interoperabilidade, trabalhadores terão mais opções de estabelecimentos para realizar as compras essenciais do mês. por Reprodução/Canva
Supermercados e hipermercados passam a aceitar cartões de diferentes operadoras, mas a restrição de itens alimentícios continua valendo. por Reprodução/Canva
A ampliação da rede credenciada busca intensificar a concorrência entre as operadoras e facilitar o dia a dia do consumidor. por Reprodução/Canva
Produtos de limpeza doméstica, a exemplo dos detergentes, não entram nas regras de uso do cartão. por Reprodução/Canva
Eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de bazar e vestuário não entram nas regras de uso do cartão. por Reprodução/Canva
Roupas, calçados e acessórios de vestuário permanecem vedados, mesmo quando vendidos em supermercados. por Reprodução/Canva
Produtos para o cabelo e cuidados capilares, como o shampoo, não podem ser adquiridos com o benefício. por Reprodução/Canva
Cremes hidratantes e produtos cosméticos corporais ou faciais continuam vedados, não podendo ser adquiridos com o saldo do vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Itens de cuidado diário, como desodorantes, seguem vedados para compra com o saldo do vale. por Reprodução/Canva
A compra de charutos e outros derivados do fumo continua vedada com o benefício. por Reprodução/Canva
Artigos de higiene pessoal, como sabonetes, continuam fora da lista de compras permitidas com o vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Produtos de tabacaria, como cigarros, permanecem estritamente proibidos pela regulamentação do PAT. por Reprodução/Canva
Bebidas destiladas continuam totalmente excluídas do escopo de utilização do vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Bebidas alcoólicas, como cervejas, continuam proibidas e não podem ser pagas com o auxílio. por Reprodução/Canva
Vinhos e demais bebidas fermentadas seguem fora da lista de itens permitidos nos supermercados. por Reprodução/Canva
1 de 18
Rações e artigos para animais de estimação continuam restritos e não podem ser pagos com o auxílio. por Reprodução/Canva

Com a integração total dos sistemas, o mercado de vale-alimentação e vale-refeição passa a funcionar exatamente como os cartões de crédito e débito comuns e elimina as barreiras que antes obrigavam os estabelecimentos a contratar dezenas de terminais diferentes.

Leia mais

Imagem - Endividamento atinge 82% das famílias pelo sétimo mês seguido, e inadimplência sobe em agosto, aponta CNC

Endividamento atinge 82% das famílias pelo sétimo mês seguido, e inadimplência sobe em agosto, aponta CNC

Imagem - Mulheres são 52,8% do eleitorado em 2026, mas seguem sub-representadas nas candidaturas

Mulheres são 52,8% do eleitorado em 2026, mas seguem sub-representadas nas candidaturas

Imagem - Nova CNH faz pedidos de primeira habilitação saltarem 216% e já soma 2 milhões de novos condutores

Nova CNH faz pedidos de primeira habilitação saltarem 216% e já soma 2 milhões de novos condutores

Em novembro integração total libera vales em qualquer maquininha

O prazo final de adaptação dado pelo Governo Federal às credenciadoras de benefícios encerra-se em novembro, após 360 dias de transição tecnológica. Com a nova regra do vale-alimentação, pequenos comerciantes, padarias e grandes redes ganham liberdade para operar com um único terminal de pagamentos, reduzindo custos operacionais fixos.

As taxas cobradas dos estabelecimentos já possuem limites estipulados por lei. A taxa de desconto paga ao comerciante não pode passar de 3,6%, a tarifa de intercâmbio é limitada a 2% e o dinheiro das vendas precisa cair na conta do restaurante em até 15 dias corridos.

Para evitar brechas no mercado, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estendeu esse limite a todas as empresas emissoras de benefícios, mesmo aquelas que operam fora do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Portabilidade e concorrência ampliam aceitação de cartões

São mais de 500 mil trabalhadores que já utilizam sistemas abertos operados por fintechs e credenciadoras independentes, número que deve disparar com a virada do mês. A liberação do mercado quebra a reserva de mercado mantida historicamente pelas grandes empresas do setor e abre espaço para que novas marcas processem pagamentos em qualquer lugar.

Saber onde usar vale-alimentação deixará de ser uma dúvida recorrente. A mudança no vale-alimentação garante que a experiência de pagar o almoço ou as compras do mês seja tão simples quanto fazer um Pix ou passar um cartão de débito tradicional.

Valores creditados e regras das empresas continuam iguais

Nada muda no bolso do trabalhador nem no orçamento do RH das empresas contratantes. O valor do benefício recebido mensalmente permanece o mesmo, sem deduções adicionais de taxas ou alteração nos contratos vigentes.

O uso do cartão de vale-alimentação continua restrito exclusivamente para a compra de comida e refeições prontas. A legislação proíbe rigorosamente o saque em dinheiro vivo, transferências via Pix com o saldo ou o pagamento de despesas não voltadas à nutrição.

O Decreto 12.712/2025 preserva todos os direitos garantidos aos 22 milhões de brasileiros cadastrados no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e direciona toda a transformação para a eficiência tecnológica e o fim das intermediárias abusivas.

Tags:

Alimentação Refeição

Mais recentes

Imagem - Governo cria 3ª fase do Desenrola com compra de dívidas pela União

Governo cria 3ª fase do Desenrola com compra de dívidas pela União
Imagem - Leilão do Aeroporto de Brasília em dezembro vai injetar R$ 857,8 milhões em dez aeroportos regionais, entenda

Leilão do Aeroporto de Brasília em dezembro vai injetar R$ 857,8 milhões em dez aeroportos regionais, entenda
Imagem - Pé-de-Meia paga incentivo extra a estudantes que participarem dos dois dias de prova do Enem; exame será aplicado em 8 e 15 de novembro

Pé-de-Meia paga incentivo extra a estudantes que participarem dos dois dias de prova do Enem; exame será aplicado em 8 e 15 de novembro