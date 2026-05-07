Vale-alimentação nas férias e afastamento: veja quando o corte é considerado ilegal pela Justiça

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:00
O corte do vale-alimentação costuma gerar dúvida quando o crédito não aparece durante férias ou afastamento médico. A regra não é automática. A suspensão só é válida quando há previsão clara em acordo coletivo, contrato ou política interna da empresa.
Embora não seja obrigatório pela CLT, o benefício ganha força contratual quando passa a integrar as condições de trabalho. Sem base formal, a retirada pode ser questionada na Justiça do Trabalho.
Alimentos da cesta básica que aumentaram em março
O vale-alimentação pode ser concedido por iniciativa da empresa, por contrato individual ou negociação com o sindicato.
A partir do momento em que está previsto nesses instrumentos, deixa de ser opcional. O artigo 468 da CLT determina que mudanças no contrato não podem gerar prejuízo ao trabalhador.
Quando o pagamento é contínuo, a suspensão sem justificativa prevista deve ser interpretada como alteração irregular.
Empresas inscritas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) seguem regras mais rígidas.
De acordo com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o vale não pode ser cortado como punição por faltas, atrasos ou apresentação de atestados médicos.
O descumprimento pode levar à perda de incentivos fiscais e à aplicação de sanções, além de abrir espaço para ação judicial.
Durante as férias, a manutenção do vale depende do que está definido em acordo coletivo ou norma interna. Quando há previsão de pagamento, o corte não encontra respaldo.
No afastamento pelo INSS, o contrato de trabalho fica suspenso, o que em geral permite interromper o benefício.
Existem exceções. Convenções coletivas podem garantir o pagamento em casos de doença, acidente ou licença.
Um caso envolvendo os Correios reforçou esse entendimento.
O TST considerou irregular a retirada de vale-alimentação e cesta básica de empregados afastados por doença ou em licença-maternidade.
A decisão destacou o caráter alimentar do benefício e a necessidade de proteção em momentos de vulnerabilidade.
O Decreto nº 12.712/2025 trouxe mudanças no mercado e ampliou a fiscalização.
Empresas que descumprirem as regras podem perder incentivos fiscais e sofrer sanções administrativas.
A medida também pressiona por mais transparência nas políticas internas.
Diante da ausência do crédito, o primeiro passo é buscar esclarecimento com o RH.
Sem justificativa formal, o trabalhador pode recorrer ao sindicato da categoria.
Se a irregularidade persistir, a Justiça do Trabalho pode determinar a retomada do pagamento e a devolução dos valores não creditados, com correção.
No cenário atual, o ponto central está na regra que ampara o benefício. Sem previsão clara, o corte abre espaço para contestação e pode gerar custos maiores para a empresa no futuro.