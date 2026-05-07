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Vale-alimentação nas férias e afastamento: veja quando o corte é considerado ilegal pela Justiça

Embora não seja obrigatório pela CLT, benefício ganha natureza salarial após ser concedido; entenda o impacto do Decreto 12.712 e em quais casos o trabalhador pode recorrer

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 7 de maio de 2026 às 17:00

Férias ou afastamento não significam, automaticamente, perder benefícios. Veja em quais casos o vale-alimentação deve ser mantido
Férias ou afastamento não significam, automaticamente, perder benefícios. Veja em quais casos o vale-alimentação deve ser mantido Crédito: Vitor Vasconcelos/Secom-PR

O corte do vale-alimentação costuma gerar dúvida quando o crédito não aparece durante férias ou afastamento médico. A regra não é automática. A suspensão só é válida quando há previsão clara em acordo coletivo, contrato ou política interna da empresa.

Embora não seja obrigatório pela CLT, o benefício ganha força contratual quando passa a integrar as condições de trabalho. Sem base formal, a retirada pode ser questionada na Justiça do Trabalho.

Alimentos da cesta básica que aumentaram em março

Tomate: 38,21% por Shutterstock
Feijão carioca: 15,73% por Sebastião José de Araújo/Embrapa
Banana: 8,54% por Shutterstock
Carne bovina de primeira: 4,69% por Freepik
Arroz agulhinha: 2,15% por Shutterstock
Pão francês: 0,24% por Divulgação
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Tomate: 38,21% por Shutterstock

Quando o benefício vira parte do salário

O vale-alimentação pode ser concedido por iniciativa da empresa, por contrato individual ou negociação com o sindicato.

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A partir do momento em que está previsto nesses instrumentos, deixa de ser opcional. O artigo 468 da CLT determina que mudanças no contrato não podem gerar prejuízo ao trabalhador.

Quando o pagamento é contínuo, a suspensão sem justificativa prevista deve ser interpretada como alteração irregular.

Vale-alimentação não pode ser usado para punir

Empresas inscritas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) seguem regras mais rígidas.

De acordo com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o vale não pode ser cortado como punição por faltas, atrasos ou apresentação de atestados médicos.

O descumprimento pode levar à perda de incentivos fiscais e à aplicação de sanções, além de abrir espaço para ação judicial.

Entenda o que muda no ticket em cada situação

Durante as férias, a manutenção do vale depende do que está definido em acordo coletivo ou norma interna. Quando há previsão de pagamento, o corte não encontra respaldo.

No afastamento pelo INSS, o contrato de trabalho fica suspenso, o que em geral permite interromper o benefício.

Existem exceções. Convenções coletivas podem garantir o pagamento em casos de doença, acidente ou licença.

Proteção na saúde: por que a Justiça já barrou cortes anteriomente

Um caso envolvendo os Correios reforçou esse entendimento.

O TST considerou irregular a retirada de vale-alimentação e cesta básica de empregados afastados por doença ou em licença-maternidade.

A decisão destacou o caráter alimentar do benefício e a necessidade de proteção em momentos de vulnerabilidade.

Novas regras contra irregularidades

Decreto nº 12.712/2025 trouxe mudanças no mercado e ampliou a fiscalização.

Empresas que descumprirem as regras podem perder incentivos fiscais e sofrer sanções administrativas.

A medida também pressiona por mais transparência nas políticas internas.

Como agir se o benefício for suspenso

Diante da ausência do crédito, o primeiro passo é buscar esclarecimento com o RH.

Sem justificativa formal, o trabalhador pode recorrer ao sindicato da categoria.

Se a irregularidade persistir, a Justiça do Trabalho pode determinar a retomada do pagamento e a devolução dos valores não creditados, com correção.

No cenário atual, o ponto central está na regra que ampara o benefício. Sem previsão clara, o corte abre espaço para contestação e pode gerar custos maiores para a empresa no futuro.

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Férias Governo Federal Afastamento Alimentação

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