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Vale-alimentação poderá ser usado em mais lugares, mas não para tudo; veja o que continua proibido

Novas regras do Ministério do Trabalho e Emprego ampliam a rede de aceitação, limitam taxas cobradas dos estabelecimentos e mantêm o uso do benefício restrito à compra de alimentos e refeições

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:00

Férias ou afastamento não significam, automaticamente, perder benefícios. Veja em quais casos o vale-alimentação deve ser mantido
Em novembro, novas regras do PAT ampliam o uso de vales em diferentes maquininhas, mas compras continuam restritas a itens alimentícios. Crédito: Vitor Vasconcelos/Secom-PR

Com a aproximação de novembro, trabalhadores que recebem vale-alimentação e vale-refeição terão uma mudança importante na forma de usar os benefícios. É quando termina o prazo para a implementação da interoperabilidade plena prevista nas novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), permitindo que os cartões sejam aceitos em uma rede maior de estabelecimentos.

Na prática, a mudança significa que o trabalhador não ficará limitado à rede de uma única operadora. Diferentes empresas do setor deverão compartilhar suas redes de estabelecimentos credenciados, ampliando as opções de uso do benefício. O prazo de 360 dias para essa adaptação foi estabelecido pelo Decreto nº 12.712, publicado em 11 de novembro de 2025.

Vale-alimentação poderá ser usado em mais lugares, mas não para tudo; veja o que continua proibido

Rações e artigos para animais de estimação continuam restritos e não podem ser pagos com o auxílio. por Reprodução/Canva
O Ministério do Trabalho reforça que o uso indevido do benefício para itens não alimentares sujeita os estabelecimentos e empresas a penalidades. por Reprodução/Canva
O saldo do benefício permanece restrito exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios e refeições prontas. por Reprodução/Canva
Com a interoperabilidade, trabalhadores terão mais opções de estabelecimentos para realizar as compras essenciais do mês. por Reprodução/Canva
Supermercados e hipermercados passam a aceitar cartões de diferentes operadoras, mas a restrição de itens alimentícios continua valendo. por Reprodução/Canva
A ampliação da rede credenciada busca intensificar a concorrência entre as operadoras e facilitar o dia a dia do consumidor. por Reprodução/Canva
Produtos de limpeza doméstica, a exemplo dos detergentes, não entram nas regras de uso do cartão. por Reprodução/Canva
Eletrodomésticos, eletrônicos, utensílios de bazar e vestuário não entram nas regras de uso do cartão. por Reprodução/Canva
Roupas, calçados e acessórios de vestuário permanecem vedados, mesmo quando vendidos em supermercados. por Reprodução/Canva
Produtos para o cabelo e cuidados capilares, como o shampoo, não podem ser adquiridos com o benefício. por Reprodução/Canva
Cremes hidratantes e produtos cosméticos corporais ou faciais continuam vedados, não podendo ser adquiridos com o saldo do vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Itens de cuidado diário, como desodorantes, seguem vedados para compra com o saldo do vale. por Reprodução/Canva
A compra de charutos e outros derivados do fumo continua vedada com o benefício. por Reprodução/Canva
Artigos de higiene pessoal, como sabonetes, continuam fora da lista de compras permitidas com o vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Produtos de tabacaria, como cigarros, permanecem estritamente proibidos pela regulamentação do PAT. por Reprodução/Canva
Bebidas destiladas continuam totalmente excluídas do escopo de utilização do vale-alimentação. por Reprodução/Canva
Bebidas alcoólicas, como cervejas, continuam proibidas e não podem ser pagas com o auxílio. por Reprodução/Canva
Vinhos e demais bebidas fermentadas seguem fora da lista de itens permitidos nos supermercados. por Reprodução/Canva
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Rações e artigos para animais de estimação continuam restritos e não podem ser pagos com o auxílio. por Reprodução/Canva

Mas a ampliação da rede não transforma o vale em um cartão de uso livre. O saldo continua destinado exclusivamente à compra de alimentos e refeições, e as novas regras também estabelecem restrições para produtos, serviços e outras operações que não tenham relação com a alimentação do trabalhador.

O que continua proibido comprar no supermercado

Apesar da ampliação da rede de aceitação, o saldo do vale-alimentação continua destinado à alimentação. Os valores devem ser usados exclusivamente para a compra de alimentos e refeições.

Na prática, isso significa que o benefício não pode ser usado para produtos que não tenham relação com a alimentação do trabalhador. A legislação também prevê punições para estabelecimentos que permitirem o uso do benefício para esse tipo de compra.

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Vedações comerciais e serviços proibidos pelo MTE

As novas regras também deixam claro que o benefício não pode ser usado para outras finalidades. O Decreto nº 12.712/2025 proíbe a utilização dos recursos para serviços ou produtos relacionados a atividades físicas, esportes, lazer, planos de assistência à saúde, serviços estéticos, cursos de qualificação e operações de crédito ou financiamento, entre outros.

O pagamento do benefício em dinheiro também é proibido. O saldo deve permanecer dentro das regras do programa e ser utilizado para a finalidade prevista na legislação.

As regras alcançam empresas e demais agentes envolvidos na operação dos benefícios. Em caso de desvio ou uso do PAT fora de sua finalidade, a Lei nº 6.321/1976 prevê multa de R$ 5 mil a R$ 50 mil, aplicada em dobro em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização. A legislação também prevê, conforme o caso, o cancelamento da inscrição ou do registro e a perda do incentivo fiscal da empresa beneficiária.

Objetivos da regulamentação e impacto no mercado

Além da ampliação da rede de aceitação, as novas regras estabelecem limites para as condições comerciais entre os participantes do sistema. A taxa de desconto cobrada dos estabelecimentos foi limitada a 3,6%, enquanto a tarifa de intercâmbio foi limitada a 2%. Também foi estabelecido prazo máximo de 15 dias corridos para a liquidação financeira das transações.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, as medidas buscam ampliar a rede de estabelecimentos que aceitam os benefícios e aumentar a concorrência entre as empresas que atuam no setor. O PAT alcança atualmente 22,1 milhões de trabalhadores em todo o país.

A interoperabilidade amplia as possibilidades de uso dos cartões, mas não altera a finalidade do benefício. Em novembro, a mudança prevista nas regras deverá permitir que os trabalhadores tenham mais opções de onde usar o vale, sem transformar o benefício em um cartão para qualquer tipo de compra.

Tags:

Brasil Emprego Alimentação

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