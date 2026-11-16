O DEPÓSITO DO MÊS

Vale-transporte pago em dinheiro entra no cálculo do FGTS, decide o STJ

Julgamento prevê exceções para pagamentos autorizados por lei, como no caso de empregados domésticos

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:53

Regra trabalhista: Tribunal fixa padrão nacional para depósitos sobre o benefício repassado em espécie Crédito: Divulgação

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade que o vale-transporte pago em dinheiro integra, em regra, a base de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O julgamento ocorreu em 11 de novembro, sob o rito dos recursos repetitivos. O entendimento deverá orientar as instâncias inferiores nos casos sobre o mesmo tema. jota.info



Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular 1 de 15

Vale-transporte pago em espécie eleva depósitos do FGTS

Nos casos em que a decisão se aplica, o valor do vale-transporte pago em dinheiro é somado à base sobre a qual incide o depósito mensal do FGTS, que em geral corresponde a 8%. O depósito é de responsabilidade do empregador e vai para a conta vinculada do trabalhador. Quando o benefício é concedido conforme a legislação, como na recarga do cartão de passagem, o valor fica fora do cálculo. Migalhas



Para o STJ, a forma de pagamento do vale-transporte define se o benefício entra no cálculo do FGTS. O valor fica fora da base de cálculo quando o empregador concede o benefício na forma prevista em lei, como na recarga do cartão de passagem. Já o pagamento em dinheiro integra essa base, salvo nas hipóteses autorizadas por lei, como no trabalho doméstico. Migalhas



Para os trabalhadores que recebem o vale-transporte em créditos no cartão, o benefício continua fora do cálculo do FGTS. O trabalho doméstico é uma das exceções previstas em lei. Nesses casos, o empregador pode pagar em dinheiro o valor das passagens necessárias ao deslocamento entre a casa e o trabalho, sem incluir essa parcela na base de cálculo do FGTS. www.migalhas.com.br



Confira novidades nos novos ônibus de Salvador 1 de 16

Isenção vale somente para passagem no transporte público

O STJ entendeu que a exclusão do vale-transporte da base de cálculo do FGTS depende da forma de concessão prevista em lei. O relator na Primeira Seção, ministro Marco Aurélio Bellizze, apontou que a Lei 7.418/1985 prevê que o empregador adquira os vales necessários ao deslocamento do trabalhador. Quando o empregador substitui a recarga do cartão pelo pagamento em dinheiro, o valor entra no cálculo do FGTS, salvo nas hipóteses em que a legislação autoriza essa forma de pagamento. www.migalhas.com.br



Um dos recursos selecionados pelo STJ para julgar o Tema 1.334, o REsp 2.126.604/SP, foi apresentado pela Fazenda Nacional contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que havia excluído o vale-transporte pago em dinheiro do cálculo do FGTS para a empresa envolvida no processo. O STJ já julgou o mérito do tema, mas o acórdão ainda aguarda publicação. Após a publicação, o entendimento deverá ser aplicado pelos juízes e tribunais aos processos em andamento que tratem da mesma questão. scon.stj.jus.br



Empresas precisam recalcular guia do FGTS imediatamente

Nos casos em que o vale-transporte é pago em dinheiro fora das hipóteses autorizadas por lei, o valor deve ser incluído na base de cálculo do FGTS. A alíquota de 8%, aplicável à maioria dos contratos de trabalho, incide sobre a base de cálculo que inclui essa parcela. www.migalhas.com.br



A decisão do STJ trata da inclusão do vale-transporte pago em dinheiro na base de cálculo do FGTS. Nos casos em que a regra se aplica, o efeito é sobre o valor que o empregador deposita na conta vinculada do trabalhador. Esse depósito compõe o saldo que poderá ser sacado nas situações previstas em lei. www.migalhas.com.br

