Vendas de carros elétricos e híbridos batem recorde e já somam 18% do mercado no Brasil, veja lista dos mais vendidos

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Matheus Marques
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:00
Os motoristas brasileiros estão migrando cada vez mais rápido para os carros elétricos e híbridos. Levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) indica que 54.486 veículos eletrificados foram vendidos no país em outubro de 2026. O resultado representa um salto de 154,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando o mercado havia registrado 21.369 emplacamentos.
Elétricos que são destaque no mundo
O crescimento acumulado ao longo de 2026 mostra a força da nova tendência nas garagens brasileiras. Entre janeiro e outubro, o Brasil vendeu 436.809 carros elétricos e híbridos, um crescimento de 158,8% em relação às 168.798 unidades do mesmo período de 2025.
O total vendido em dez meses já é praticamente o dobro de tudo o que foi comercializado em 2025 inteiro (223.912 veículos). Segundo dados da Fenabrave, os modelos eletrificados já representam 18,1% de todos os 2.410.505 automóveis e comerciais leves vendidos no país no ano.
Entre os modelos totalmente movidos a bateria, foram 21.657 unidades vendidas em outubro (39,7% do total de eletrificados), com leve recuo de 2,6% ante setembro. O BYD Dolphin Mini segue no topo com 8.432 emplacamentos (8.431 no segmento), conquistando o terceiro lugar geral entre todos os carros do Brasil, atrás do Strada e HB20.
2°: BYD Dolphin (5.273 unidades comercializadas; 5.262 na categoria),
3°: GWM Ora 5 (1.598 emplacamentos).
4°: Geely EX2 (1.483 unidades), enfrentando fila de espera de quatro meses por gargalos de estoque.
5: Chevrolet Spark (882),
6: GAC Aion UT (641),
7: Geely EX5 (407),
8: Leapmotor B10 (379),
9: BYD Yuan Pro (316)
10: BYD Sealion 7 (149).
Os carros híbridos representaram 60,3% das vendas de eletrificados em outubro, com 32.829 unidades, sendo 21.056 híbridos plug-in de tomada e 11.773 híbridos plenos. O SUV GWM Haval H6 liderou a categoria com 5.997 vendas (5.755 no ranking individual), garantindo a 11ª posição geral do mercado brasileiro.
O pódio contou ainda com:
2: BYD Song Pro (2.831 vendas)
3: Omoda 5 HEV (2.720 vendas; 2.718 no segmento).
4: Yaris Cross (2.446),
5: BYD Song Plus (2.317),
6: BYD Atto 2 (2.274),
7: Jaecoo 7 (2.208),
8: BYD King (2.205),
9: Geely EX5 EM-i (1.238),
10: Toyota Corolla Cross (1.088).