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Vendas de carros elétricos e híbridos batem recorde e já somam 18% do mercado no Brasil, veja lista dos mais vendidos

Com mais de 54 mil emplacamentos em outubro, BYD Dolphin Mini e GWM Haval H6 lideram a corrida dos motoristas pelos eletrificados

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:00

A chegada do primeiro supercarregador de 1.500 kW a Brasília inaugura uma nova era na mobilidade, mas exige veículos preparados para receber correntes de alta potência
O crescimento acumulado ao longo de 2026 mostra a força da nova tendência nas garagens brasileiras Crédito: Divulgação/BYD

Os motoristas brasileiros estão migrando cada vez mais rápido para os carros elétricos e híbridos. Levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) indica que 54.486 veículos eletrificados foram vendidos no país em outubro de 2026. O resultado representa um salto de 154,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando o mercado havia registrado 21.369 emplacamentos.

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Dobro de vendas em relação a todo o ano passado

O crescimento acumulado ao longo de 2026 mostra a força da nova tendência nas garagens brasileiras. Entre janeiro e outubro, o Brasil vendeu 436.809 carros elétricos e híbridos, um crescimento de 158,8% em relação às 168.798 unidades do mesmo período de 2025.

O total vendido em dez meses já é praticamente o dobro de tudo o que foi comercializado em 2025 inteiro (223.912 veículos). Segundo dados da Fenabrave, os modelos eletrificados já representam 18,1% de todos os 2.410.505 automóveis e comerciais leves vendidos no país no ano.

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Os carros elétricos mais vendidos no país em outubro

Entre os modelos totalmente movidos a bateria, foram 21.657 unidades vendidas em outubro (39,7% do total de eletrificados), com leve recuo de 2,6% ante setembro. O BYD Dolphin Mini segue no topo com 8.432 emplacamentos (8.431 no segmento), conquistando o terceiro lugar geral entre todos os carros do Brasil, atrás do Strada e HB20.

2°: BYD Dolphin (5.273 unidades comercializadas; 5.262 na categoria),

3°: GWM Ora 5 (1.598 emplacamentos).

4°: Geely EX2 (1.483 unidades), enfrentando fila de espera de quatro meses por gargalos de estoque.

5: Chevrolet Spark (882),

6: GAC Aion UT (641),

7: Geely EX5 (407),

8: Leapmotor B10 (379),

9: BYD Yuan Pro (316)

10: BYD Sealion 7 (149).

Domínio dos híbridos com destaque para o Haval H6

Os carros híbridos representaram 60,3% das vendas de eletrificados em outubro, com 32.829 unidades, sendo 21.056 híbridos plug-in de tomada e 11.773 híbridos plenos. O SUV GWM Haval H6 liderou a categoria com 5.997 vendas (5.755 no ranking individual), garantindo a 11ª posição geral do mercado brasileiro.

O pódio contou ainda com:

2: BYD Song Pro (2.831 vendas)

3: Omoda 5 HEV (2.720 vendas; 2.718 no segmento).

4: Yaris Cross (2.446),

5: BYD Song Plus (2.317),

6: BYD Atto 2 (2.274),

7: Jaecoo 7 (2.208),

8: BYD King (2.205),

9: Geely EX5 EM-i (1.238),

10: Toyota Corolla Cross (1.088).

Tags:

Brasil Carro Elétrico Economia Byd Automobilismo

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