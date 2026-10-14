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Você confia na aposentadoria do INSS? Pesquisa mostra que 92% dos brasileiros estão inseguros

Estudo da Icatu revela que preocupação com orçamento na velhice não se converte em planos de previdência e investimentos

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:19

Justiça Federal na Bahia determina revisão que pode elevar em cerca de 80% aposentadoria de segurada com múltiplos vínculos
Falta de clareza nos gastos afasta população dos investimentos mais adequados Crédito: Imagem gerada pela IA

A preocupação com a estabilidade financeira na aposentadoria atinge 92% dos brasileiros, aponta uma pesquisa sobre planejamento do orçamento doméstico. Segundo os dados da pesquisa "Conversão em Renda", desenvolvida pela Icatu Seguros com a Conversion, a desconfiança em relação à cobertura do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não tem se traduzido em adesão a planos de previdência privada, o que mantém grande parte da população sem reservas para o futuro.

Como simular sua aposentadoria no INSS

Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução
Acesse o Meu INSS; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Informe CPF e senha; por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Clique em “Do que você precisa?” e digite Simular Aposentadoria;INSS por Shutterstock
Confira as simulações para as regras anteriores e posteriores à Reforma; por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Clique em “Baixar PDF” para visualizar os detalhes. por Divulgação
Todo o processo é feito pela internet, sem necessidade de comparecer a uma agência do INSS. por Divulgação/INSS
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Passo a passo para acessar o simulador: por Reprodução

O estudo “Conversão em Renda”, feito pela Icatu Seguros em parceria com a Conversion ao ouvir 500 pessoas nas cinco regiões do país, expõe um contrassenso marcante. 95% dos entrevistados afirmam que não têm recursos suficientes para encerrar a carreira, mas 62% ainda não contrataram uma previdência privada para garantir tranquilidade no futuro.

A prática do planejamento financeiro para aposentadoria emperra na intenção para quase metade do país (49%), que admite não ter começado a poupar ou estar apenas nos passos iniciais. Para entender o tamanho do desafio, confira como os dados se distribuem no cotidiano do brasileiro:

Falta de clareza nos gastos e conselhos informais

Na amostragem da pesquisa, 58% dos brasileiros não sabem exatamente quanto vão gastar por mês quando se aposentarem. Segundo os dados, esse grupo tem apenas uma estimativa das despesas futuras, enquanto 14% não fazem ideia de quanto precisarão para manter as contas em dia.

A falta de orientação especializada também chama a atenção. 66% dos entrevistados buscam conselhos financeiros com amigos e parentes, enquanto 18% consultam assessores de investimento e 5% procuram corretores de seguros ou previdência. Outros 12% não conversam com ninguém sobre dinheiro.

Finanças

A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Reprodução
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A organização das finanças é essencial para evitar o endividamento por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Geração X, mulheres e baixa renda lideram desproteção

A proximidade da aposentadoria não significa preparo financeiro. Entre os brasileiros de 45 a 60 anos, faixa correspondente à Geração X, 70% não se sentem prontos para parar de trabalhar. O dado mostra a insegurança de quem está mais perto de encerrar a carreira e precisa organizar a renda para os próximos anos.

As mulheres também enfrentam mais dificuldades para começar o planejamento financeiro para aposentadoria. Entre elas, 29% ainda não deram nenhum passo nesse sentido, mais que o dobro dos 14% registrados entre os homens.

A renda amplia essa diferença. Entre quem recebe até R$ 1 mil por mês, 64,7% ainda não começaram a poupar. Já na faixa de renda acima de R$ 28 mil, o percentual cai para 3,2%, uma distância que evidencia como a capacidade de guardar dinheiro varia conforme o orçamento disponível.

Tesouro Direto e CDB superam previdência privada

Preferências de investimento: Tesouro Direto e CDB lideram as escolhas de quem consegue guardar dinheiro (61%), seguidos pela tradicional poupança (40%), imóveis (34%) e previdência privada (27%).

Receio do dia a dia: a ausência de uma reserva de emergência é a maior preocupação de 30% das pessoas, superando o medo de ver o dinheiro acabar antes do fim da vida (24%) e o receio de faltar verba para custos essenciais (23%).

Para transformar esse receio em estabilidade é indispensável unir o benefício da aposentadoria do INSS a diferentes aplicações de liquidez rápida, como Tesouro Direto e CDB, sem deixar de lado um plano de previdência privada.

Ajustar as contas no presente e diversificar os investimentos continuam sendo as decisões mais seguras para quem busca um bom planejamento financeiro para aposentadoria. Com informação clara e disciplina desde cedo, fica mais fácil complementar a renda na aposentadoria.

Construir essa proteção pessoal passa por consultar profissionais e encarar o planejamento financeiro para aposentadoria como um compromisso contínuo. Assim, com uma estratégia sólida para complementar a renda na aposentadoria, a dependência da aposentadoria do INSS deixa de ser um motivo de angústia, podendo se tornar parte da sua segurança financeira no futuro.

Quanto ganha um aposentado na Suíça? Veja o novo valor da aposentadoria

O valor máximo da aposentadoria pública suíça em 2026 é de 2.520 francos suíços por mês por Shutterstock
Convertido para reais, o teto mensal equivale a cerca de R$ 16.100 por mês por Shutterstock
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Para casais, a soma das aposentadorias pelo sistema público previdenciário é limitada a 3.780 francos suíços mensais por Shutterstock
Suíça tinha 2,635 milhões de pessoas recebendo aposentadoria pelo sistema público do país em dezembro de 2025 por Shutterstock
Número inclui beneficiários que vivem tanto na Suíça quanto no exterior por Shutterstock
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