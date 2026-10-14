O MEDO VENCEU

Você confia na aposentadoria do INSS? Pesquisa mostra que 92% dos brasileiros estão inseguros

Estudo da Icatu revela que preocupação com orçamento na velhice não se converte em planos de previdência e investimentos

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:19

Falta de clareza nos gastos afasta população dos investimentos mais adequados Crédito: Imagem gerada pela IA

A preocupação com a estabilidade financeira na aposentadoria atinge 92% dos brasileiros, aponta uma pesquisa sobre planejamento do orçamento doméstico. Segundo os dados da pesquisa "Conversão em Renda", desenvolvida pela Icatu Seguros com a Conversion, a desconfiança em relação à cobertura do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não tem se traduzido em adesão a planos de previdência privada, o que mantém grande parte da população sem reservas para o futuro.

Como simular sua aposentadoria no INSS 1 de 7

O estudo “Conversão em Renda”, feito pela Icatu Seguros em parceria com a Conversion ao ouvir 500 pessoas nas cinco regiões do país, expõe um contrassenso marcante. 95% dos entrevistados afirmam que não têm recursos suficientes para encerrar a carreira, mas 62% ainda não contrataram uma previdência privada para garantir tranquilidade no futuro.

A prática do planejamento financeiro para aposentadoria emperra na intenção para quase metade do país (49%), que admite não ter começado a poupar ou estar apenas nos passos iniciais. Para entender o tamanho do desafio, confira como os dados se distribuem no cotidiano do brasileiro:

Falta de clareza nos gastos e conselhos informais

Na amostragem da pesquisa, 58% dos brasileiros não sabem exatamente quanto vão gastar por mês quando se aposentarem. Segundo os dados, esse grupo tem apenas uma estimativa das despesas futuras, enquanto 14% não fazem ideia de quanto precisarão para manter as contas em dia.

A falta de orientação especializada também chama a atenção. 66% dos entrevistados buscam conselhos financeiros com amigos e parentes, enquanto 18% consultam assessores de investimento e 5% procuram corretores de seguros ou previdência. Outros 12% não conversam com ninguém sobre dinheiro.

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Geração X, mulheres e baixa renda lideram desproteção

A proximidade da aposentadoria não significa preparo financeiro. Entre os brasileiros de 45 a 60 anos, faixa correspondente à Geração X, 70% não se sentem prontos para parar de trabalhar. O dado mostra a insegurança de quem está mais perto de encerrar a carreira e precisa organizar a renda para os próximos anos.

As mulheres também enfrentam mais dificuldades para começar o planejamento financeiro para aposentadoria. Entre elas, 29% ainda não deram nenhum passo nesse sentido, mais que o dobro dos 14% registrados entre os homens.

A renda amplia essa diferença. Entre quem recebe até R$ 1 mil por mês, 64,7% ainda não começaram a poupar. Já na faixa de renda acima de R$ 28 mil, o percentual cai para 3,2%, uma distância que evidencia como a capacidade de guardar dinheiro varia conforme o orçamento disponível.

Tesouro Direto e CDB superam previdência privada

Preferências de investimento: Tesouro Direto e CDB lideram as escolhas de quem consegue guardar dinheiro (61%), seguidos pela tradicional poupança (40%), imóveis (34%) e previdência privada (27%).

Receio do dia a dia: a ausência de uma reserva de emergência é a maior preocupação de 30% das pessoas, superando o medo de ver o dinheiro acabar antes do fim da vida (24%) e o receio de faltar verba para custos essenciais (23%).

Para transformar esse receio em estabilidade é indispensável unir o benefício da aposentadoria do INSS a diferentes aplicações de liquidez rápida, como Tesouro Direto e CDB, sem deixar de lado um plano de previdência privada.

Ajustar as contas no presente e diversificar os investimentos continuam sendo as decisões mais seguras para quem busca um bom planejamento financeiro para aposentadoria. Com informação clara e disciplina desde cedo, fica mais fácil complementar a renda na aposentadoria.

Construir essa proteção pessoal passa por consultar profissionais e encarar o planejamento financeiro para aposentadoria como um compromisso contínuo. Assim, com uma estratégia sólida para complementar a renda na aposentadoria, a dependência da aposentadoria do INSS deixa de ser um motivo de angústia, podendo se tornar parte da sua segurança financeira no futuro.