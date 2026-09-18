BENEFÍCIO GARANTIDO

Votar nas Eleições 2026 vale como Prova de Vida do INSS; veja a lista do que é aceito

O comparecimento às urnas dispensará milhões de aposentados e pensionistas da tradicional ida aos bancos para a comprovação de vida

Maiara Baloni

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:00

Novas regras de validação cadastral do INSS buscam eliminar filas e facilitar a rotina de milhões de aposentados e pensionistas. Crédito: Paulo Pinto/Agencia Brasil

O Brasil se prepara para mobilizar mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas, para além da escolha de representantes políticos, o ato de comparecer às urnas em 2026 terá uma utilidade prática direta para uma parcela específica da população, servirá como validação automática da prova de vida para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A confirmação foi dada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante visita realizada nesta quinta-feira (17) a uma agência da autarquia na região central de São Paulo, trazendo alívio direto para os cerca de 40 milhões de beneficiários atendidos atualmente pelo órgão.

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Como a biometria e o cruzamento de dados mudaram as regras

As regras atuais começaram a ser desenhadas em fevereiro de 2022, com a Portaria 1.408, assinada pelo então presidente do INSS, José Carlos Oliveira, que estabeleceu o cruzamento inteligente de dados públicos e privados.

Com tecnologias como a biometria, o governo passou a monitorar as interações cotidianas do cidadão. A ida ao banco ou a postos de atendimento só é exigida para um grupo restrito, formado por quem não movimenta serviços públicos com frequência ou tem pouco acesso digital, para os demais, o sistema atesta a vida de forma automática.

O que o INSS já sabe sobre o seu dia a dia

Caso o beneficiário precise conferir se está com a situação cadastral em dia ou queira entender quais atos do cotidiano servem como prova de validade para a Previdência, a lista oficial abrange diversas esferas da vida civil e da saúde.

São aceitos como comprovação de vida os seguintes procedimentos:

A votação nas eleições oficiais;

Tomar vacinas nos postos de saúde;

O acesso ao aplicativo Meu INSS utilizando o selo ouro de autenticação;

A contratação de empréstimos consignados validados por biometria;

As atualizações cadastrais realizadas no CadÚnico;

O recebimento de benefícios por meio de reconhecimento biométrico;

A realização de atendimentos presenciais em agências do INSS, postos de perícia médica, unidades do SUS ou redes conveniadas;

Cadastros ou recadastros efetuados junto aos órgãos de trânsito ou de segurança pública;

A emissão ou renovação de documentos oficiais que demandem presença física ou checagem biométrica;

O envio da declaração anual do Imposto de Renda.

O que acontece se o sistema perder o rastro?

Apesar da automação, a falta total de registros em bases integradas pode gerar alertas nos sistemas de segurança do governo. Quando o INSS identifica que o beneficiário está há um longo período sem nenhuma movimentação digital ou presencial, o contato é feito de forma direta por meio de mensagens via WhatsApp.