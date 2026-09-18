Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Votar nas Eleições 2026 vale como Prova de Vida do INSS; veja a lista do que é aceito

O comparecimento às urnas dispensará milhões de aposentados e pensionistas da tradicional ida aos bancos para a comprovação de vida

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 15:00

Novas regras de validação cadastral do INSS buscam eliminar filas e facilitar a rotina de milhões de aposentados e pensionistas.
Novas regras de validação cadastral do INSS buscam eliminar filas e facilitar a rotina de milhões de aposentados e pensionistas. Crédito: Paulo Pinto/Agencia Brasil

O Brasil se prepara para mobilizar mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas, para além da escolha de representantes políticos, o ato de comparecer às urnas em 2026 terá uma utilidade prática direta para uma parcela específica da população, servirá como validação automática da prova de vida para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A confirmação foi dada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, durante visita realizada nesta quinta-feira (17) a uma agência da autarquia na região central de São Paulo, trazendo alívio direto para os cerca de 40 milhões de beneficiários atendidos atualmente pelo órgão.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Uma ferramenta chamada cola virtual permite ao cidadão organizar os números na ordem oficial antes de imprimir o papel por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 11
A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Como a biometria e o cruzamento de dados mudaram as regras

As regras atuais começaram a ser desenhadas em fevereiro de 2022, com a Portaria 1.408, assinada pelo então presidente do INSS, José Carlos Oliveira, que estabeleceu o cruzamento inteligente de dados públicos e privados.

Leia mais

Imagem - Vale-alimentação poderá ser usado em mais lugares, mas não para tudo; veja o que continua proibido

Vale-alimentação poderá ser usado em mais lugares, mas não para tudo; veja o que continua proibido

Imagem - Como saber se a minha biometria já está cadastrada no INSS? Veja como fazer a consulta sem sair de casa

Como saber se a minha biometria já está cadastrada no INSS? Veja como fazer a consulta sem sair de casa

Imagem - INSS exige nova biometria para manter pagamento: confira os documentos aceitos, prazos e quem tem direito à isenção

INSS exige nova biometria para manter pagamento: confira os documentos aceitos, prazos e quem tem direito à isenção

Com tecnologias como a biometria, o governo passou a monitorar as interações cotidianas do cidadão. A ida ao banco ou a postos de atendimento só é exigida para um grupo restrito, formado por quem não movimenta serviços públicos com frequência ou tem pouco acesso digital, para os demais, o sistema atesta a vida de forma automática.

O que o INSS já sabe sobre o seu dia a dia

Caso o beneficiário precise conferir se está com a situação cadastral em dia ou queira entender quais atos do cotidiano servem como prova de validade para a Previdência, a lista oficial abrange diversas esferas da vida civil e da saúde.

São aceitos como comprovação de vida os seguintes procedimentos:

A votação nas eleições oficiais;

Tomar vacinas nos postos de saúde;

O acesso ao aplicativo Meu INSS utilizando o selo ouro de autenticação;

A contratação de empréstimos consignados validados por biometria;

As atualizações cadastrais realizadas no CadÚnico;

O recebimento de benefícios por meio de reconhecimento biométrico;

A realização de atendimentos presenciais em agências do INSS, postos de perícia médica, unidades do SUS ou redes conveniadas;

Cadastros ou recadastros efetuados junto aos órgãos de trânsito ou de segurança pública;

A emissão ou renovação de documentos oficiais que demandem presença física ou checagem biométrica;

O envio da declaração anual do Imposto de Renda.

O que acontece se o sistema perder o rastro?

Apesar da automação, a falta total de registros em bases integradas pode gerar alertas nos sistemas de segurança do governo. Quando o INSS identifica que o beneficiário está há um longo período sem nenhuma movimentação digital ou presencial, o contato é feito de forma direta por meio de mensagens via WhatsApp.

O aposentado notificado tem um prazo de 30 dias corridos para colocar a situação em dia. A regularização pode ser feita com total comodidade diretamente pelo aplicativo Meu INSS ou, caso o segurado prefira o atendimento tradicional ou enfrente barreiras tecnológicas, comparecendo à agência pagadora portando um documento oficial com foto.

Tags:

Inss Benefício Voto Urna Eletrônica Eleições 2026

Mais recentes

Imagem - Aposentadoria e pensão por morte podem ser acumuladas, mas um dos valores pode ter redução; entenda

Aposentadoria e pensão por morte podem ser acumuladas, mas um dos valores pode ter redução; entenda
Imagem - Quais informações o beneficiário deve manter atualizadas no INSS? evite erros no cadastro e a suspensão do pagamento

Quais informações o beneficiário deve manter atualizadas no INSS? evite erros no cadastro e a suspensão do pagamento
Imagem - Quem recebe Bolsa Família pode trabalhar com carteira assinada? Veja quando o benefício é mantido ou reduzido

Quem recebe Bolsa Família pode trabalhar com carteira assinada? Veja quando o benefício é mantido ou reduzido