EDUCAÇÃO

5 dicas para se preparar para a prova da Fuvest

Especialista ensina como planejar seus estudos para alcançar o melhor desempenho

Portal Edicase

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 11:36

A preparação bem-feita para a Fuvest pode fazer toda a diferença na nota do participante (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) Crédito:

Com a prova da Fuvest se aproximando, o tempo é o maior aliado – ou inimigo – na busca pelo sucesso. O vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular se trata, de fato, de um dos mais almejados do Brasil, atraindo milhares de candidatos todos os anos. Com a primeira fase da prova marcada para 17 de novembro e a segunda fase agendada para os dias 15 e 16 de dezembro de 2024, a ansiedade pode bater à porta nestes últimos meses.

Segundo o coordenador do Curso Anglo Madson Molina, a preparação para o exame é imprescindível e pode fazer toda a diferença na nota do participante. O profissional destaca, nesse contexto, a importância de um bom plano de estudos e momentos de lazer para manter o equilíbrio. “É fundamental que também haja momentos de lazer. Já nos períodos de estudos, manter o foco e planejamento é fundamental. Dentro deste contexto, a rotina para o vestibulando é uma das chaves do sucesso”.

Temáticas mais presentes na Fuvest

A Fuvest, conhecida por suas questões específicas, exige uma preparação direcionada, principalmente quando o tempo começa a ficar escasso. Madson Molina sugere que os estudantes priorizem os conteúdos mais recorrentes, afinal, por ser uma prova que possui assuntos muito específicos, neste momento, em que o tempo de preparação começa a ficar escasso, é importante dar atenção às temáticas de maior incidência. Ele também reforça a necessidade de planejamento e foco nos estudos , sem esquecer de momentos de lazer para manter o equilíbrio.

Relevância da leitura dos livros obrigatórios

A leitura dos livros obrigatórios é uma parte crucial da preparação para a Fuvest, que cobra questões sobre essas obras tanto na primeira quanto na segunda fase do exame. O primeiro passo pode ser a leitura dos livros, no entanto materiais dos resumos das obras também costumam se mostrar eficientes. Além de se dedicarem aos conteúdos de maior incidência, os vestibulandos devem garantir uma compreensão sólida das obras literárias, utilizando resumos e materiais auxiliares para complementar a leitura e otimizar o tempo de estudo.

Confira, a seguir, mais cinco dicas do coordenador do Curso Anglo para os estudantes nesta reta final:

1. Faça outros processos seletivos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

A prova da Unicamp, da Unesp e do Enem pode ser uma maneira de se acostumar com a realização das provas e desafogar as tensões. Com outras experiências em vestibulares, o estudante conseguirá prestar a Fuvest menos pressionado.

2. Dedique-se

Existem variáveis que impactam o resultado, mas a dedicação aos estudos, sem dúvidas, é fundamental.

É preciso desenvolver uma rotina de estudos que seja possível de ser seguida e que englobe as matérias em que o estudante tem mais dificuldade (Imagem: Alphavector | Shutterstock) Crédito:

3. Organize bem a rotina de estudos

Ter uma rotina pré-definida de estudos que considere as matérias em que o estudante possui mais dificuldade e que possa ser seguida é uma boa dica para gerenciamento de tempo, já que faltam poucos meses.

4. Tenha disciplina

Não apenas para se dedicar ao conteúdo que cai na prova , mas também a seus momentos de lazer, porque isso pode impactar o resultado. A disciplina, deste modo, entra para que o vestibulando não exagere nos dois aspectos e encontre um ponto de equilíbrio.

5. Não se esqueça dos momentos de lazer

É importante que o estudante tenha ocasiões de descompressão, como encontros com amigos, momentos em família e atividades que não estão relacionadas ao vestibular .