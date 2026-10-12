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Aos 10 anos, menino baiano conquista 3º lugar em vestibular de Engenharia Mecânica

Em um canal no YouTube, Marcelinho Lopes compartilha conhecimentos de matemática, física e química nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 10:03

Em um canal no YouTube, Marcelinho Lopes compartilha conhecimentos de matemática, física e química nas redes sociais
Em um canal no YouTube, Marcelinho Lopes compartilha conhecimentos de matemática, física e química nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Um baiano de apenas 10 anos conquistou o terceiro lugar no vestibular da Universidade de Fortaleza (Unifor), no Ceará, para o curso de Engenharia Mecânica. O menino Marcelo Gomes Viana Lopes, conhecido como Marcelinho, celebrou o resultado nas redes sociais no início do mês. e destacou que a aprovação representa a realização de um sonho e a oportunidade de seguir os passos do pai, que também é formado na área.

Divulgador científico e embaixador mirim do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Marcelinho tem um canal no YouTube - o Marcelinho Ensina - e uma página de mesmo nome no Instagram. Nas plataformas, compartilha curiosidades, dicas e conhecimentos de matemática, física e química.

Aos 10 anos, baiano Marcelinho Lopes conquista 3º lugar em vestibular de Engenharia Mecânica

Em um canal no YouTube, Marcelinho Lopes compartilha conhecimentos de matemática, física e química nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Em um canal no YouTube, Marcelinho Lopes compartilha conhecimentos de matemática, física e química nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Em um canal no YouTube, Marcelinho Lopes compartilha conhecimentos de matemática, física e química nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Em um canal no YouTube, Marcelinho Lopes compartilha conhecimentos de matemática, física e química nas redes sociais por Reprodução/Instagram
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Em um canal no YouTube, Marcelinho Lopes compartilha conhecimentos de matemática, física e química nas redes sociais por Reprodução/Instagram

Em uma publicação no último dia 2, o garoto contou que esta foi a primeira vez que participou de um vestibular. Ele também agradeceu ao Colégio Farias Brito, onde estuda, pelo apoio e pela preparação para a seleção, além de mencionar o incentivo do Clube Amplexo Educação, de Clarissa Vergara e da equipe da Wigpédia.

A escolha pela Engenharia Mecânica tem uma motivação familiar. Segundo Marcelinho, o pai é sua principal inspiração e foi quem despertou nele o interesse pela profissão. Os dois compartilham a paixão pelas ciências exatas, e o menino afirmou que deseja seguir a mesma carreira. “Ele sempre foi a minha maior inspiração. É por ele que eu quero ser engenheiro", disse.

Ao comemorar a aprovação, Marcelinho também aproveitou para incentivar outras pessoas a perseguirem seus objetivos por meio dos estudos. “O futuro pertence a quem se prepara”, escreveu, na publicação.

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