CIÊNCIA

Aos 14 anos, estudante cria modelo matemático que melhora em quase 20% a detecção de terremotos com apenas cinco sensores

Pesquisa levou Isabel Rossi à final de competição científica nos Estados Unidos

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:01

Isabel Rossi Crédito: Reprodução

Cinco sensores a mais, instalados em pontos estratégicos, poderiam ampliar em 16,7% a cobertura de detecção de terremotos na região de Los Angeles, nos Estados Unidos. A possibilidade foi identificada em uma simulação desenvolvida por Isabel Rossi, estudante de 14 anos que está entre os 30 finalistas do Desafio de Jovens Inovadores da Thermo Fisher Scientific de 2026.

Moradora da Virgínia, Isabel dedicou seis meses à análise de registros de terremotos e de informações sobre a rede de sensores já existente na região californiana. Com esses dados, criou um programa para comparar diferentes locais de instalação e encontrar uma distribuição mais eficiente dos equipamentos.

Sensores sísmicos registram vibrações do solo e permitem acompanhar a ocorrência de tremores. A posição de cada aparelho influencia o alcance do monitoramento: áreas distantes dos dispositivos podem ter uma cobertura menos eficiente.

O desafio da pesquisa era conciliar a capacidade de detectar terremotos com as condições de acesso aos locais escolhidos. Um ponto favorável ao monitoramento, por exemplo, pode apresentar dificuldades para a instalação e a manutenção do sensor.

Para avaliar essas possibilidades, Isabel comparou dois métodos matemáticos. Um deles, a soma ponderada, atribui pesos diferentes aos critérios analisados. O outro, chamado negociação de Nash e derivado da teoria dos jogos, busca equilibrar objetivos que podem entrar em conflito.

A estudante também recorreu à fronteira de Pareto, que reúne soluções nas quais melhorar um dos critérios exige abrir mão de parte do desempenho em outro. Nos testes, a negociação de Nash produziu resultados mais próximos desse equilíbrio. Foi em uma dessas simulações que a inclusão de cinco sensores apontou um aumento de 16,7% na cobertura.

O ganho ainda não foi demonstrado em uma rede real. A proposta, porém, pode contribuir para o planejamento de sistemas de monitoramento, sobretudo em regiões com acesso difícil ou recursos limitados.

Desenvolvida de forma independente, a pesquisa garantiu a Isabel uma vaga na final da competição, que recebeu inscrições de quase 10 mil estudantes. A etapa decisiva ocorre em Washington, D.C., entre 23 e 28 de outubro. Os finalistas disputam mais de US$ 100 mil em prêmios, com US$ 25 mil destinados ao vencedor principal.

Atualmente no primeiro ano do ensino médio na Jamestown High School, Isabel cultiva o interesse pela matemática desde a infância. À Society for Science, contou que aprecia a precisão da área e dedica parte do tempo livre à resolução de equações e demonstrações.

Quando era mais nova, também construiu foguetes caseiros com a orientação de um engenheiro aposentado da NASA. Na escola, organizou uma equipe de matemática e ajudou a promover um evento voltado à ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.