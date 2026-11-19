HISTÓRIA DE SUCESSO

Aos 20 anos, jovem de escola pública supera 200 candidatos e conquista vaga para pesquisar em Harvard

Estudante de Medicina da Uece estudou em escolas públicas e será um dos dois brasileiros em intercâmbio de pesquisa

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:22

Estudante José Alves Crédito: Reprodução

Aos 20 anos, o cearense José Alves da Silveira Neto está prestes a dar um passo importante na formação acadêmica: ele foi escolhido para participar de um programa de pesquisa ligado à Harvard Medical School, nos Estados Unidos. Natural de Quixeramobim, no interior do Ceará, o universitário disputou uma seleção com mais de 200 inscritos e ficou entre os dois brasileiros aprovados.

A conquista tem um significado especial para o estudante, que passou toda a educação básica em escolas públicas. Atualmente no sexto semestre de Medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece), ele viajará para Boston em junho de 2027, onde permanecerá por dois meses. O intercâmbio terá as despesas com passagens, hospedagem e alimentação custeadas pelo programa Desbravadores Globais da DescobertA².

A notícia da aprovação foi recebida com lágrimas. Em entrevista ao Diário do Nordeste, José contou como reagiu ao descobrir que havia conseguido a vaga: “A minha primeira reação foi tirar os óculos, botar a mão na cabeça, começar a chorar e agradecer.”

De escola pública a Harvard: conheça a trajetória do jovem cearense de 20 anos 1 de 6

Medalha na OBMEP foi primeiro passo na trajetória científica

Antes de ingressar na universidade, José já acumulava experiências que ajudaram a construir seu caminho na ciência. Ainda no ensino médio, quando cursava o segundo ano, conquistou uma medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

A premiação abriu as portas para o Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC Jr.), que oferecia uma bolsa de R$ 300. Em vez de destinar o dinheiro a outras despesas, o estudante investiu na própria formação e comprou apostilas e materiais de estudo.

Mais tarde, também recebeu apoio do IDOR Ciência Pioneira, iniciativa que oferece oportunidades de desenvolvimento científico para jovens. Embora tivesse afinidade com matemática e química desde criança, foi o interesse pela biologia que o aproximou da Medicina.

Dois brasileiros foram escolhidos entre mais de 200 inscritos

A seleção para o intercâmbio começou a ganhar forma em maio de 2026, quando José recebeu um e-mail com informações sobre a oportunidade. O processo era voltado a estudantes brasileiros interessados em pesquisa científica e exigia a apresentação de uma carta de intenção, além da participação em uma entrevista.

Ao término da disputa, apenas dois candidatos foram selecionados: José e Liz Vasconcelos, estudante de licenciatura em Química do Instituto Federal de Sergipe (IFS).

A iniciativa é uma oportunidade de aproximação com a pesquisa desenvolvida em instituições internacionais. Para José, a experiência também representa a possibilidade de conhecer métodos de investigação e ampliar a formação iniciada na universidade cearense.

Pesquisa nos EUA será na área de recuperação musculoesquelética

Durante a temporada em Boston, o estudante terá contato com atividades desenvolvidas no Discovery Center for Musculoskeletal Recovery, centro de pesquisa associado ao Spaulding Rehabilitation Hospital e à Harvard Medical School.

A área de atuação envolve medicina regenerativa e recuperação musculoesquelética. No local, José poderá acompanhar pesquisadores e conhecer o funcionamento dos laboratórios, além de aprender técnicas utilizadas nos estudos científicos.

O programa foi idealizado pela pesquisadora brasileira Fabrisia Ambrosio. De acordo com Ana Clara Cassanti, gerente de Educação do IDOR Ciência Pioneira, os estudantes selecionados apresentaram trajetórias acadêmicas consistentes, curiosidade científica e interesse em desenvolver pesquisas.

Universitário se prepara para experiência internacional

A oportunidade em Harvard também está alinhada aos planos profissionais de José. Na Uece, ele participa de ligas acadêmicas de Ortopedia e Neurologia e pretende seguir carreira na área neurológica depois de concluir a graduação.

Até a viagem, o universitário está concentrado nas aulas de inglês para aproveitar melhor a experiência nos Estados Unidos. Entre os objetivos estão aprender novas técnicas laboratoriais e compreender como os pesquisadores organizam e conduzem seus trabalhos.