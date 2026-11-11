CIÊNCIA

Aos 27 anos, brasileiro vence prêmio nacional com pesquisa sobre a progressão do Alzheimer

Premiado pela Capes, João Pedro Ferrari Souza atualmente faz pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:19

Premiado pela Capes, João Pedro Ferrari Souza atualmente faz pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução

Por que duas pessoas com características semelhantes podem apresentar evoluções tão diferentes da doença de Alzheimer? Essa questão norteou a pesquisa de doutorado em bioquímica de João Pedro Ferrari Souza, 27 anos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), vencedor do Grande Prêmio CAPES de Tese 2026, uma das principais premiações acadêmicas do país. Com foco na aplicação clínica, o pesquisador investigou como processos inflamatórios, fatores genéticos e riscos vasculares contribuem para a progressão da doença. O trabalho teve origem em pesquisas básicas financiadas pelo Instituto Serrapilheira, organização que apoia a produção de conhecimento científico fundamental, mesmo quando não há uma aplicação prática imediata.

A tese buscou compreender como diferentes processos biológicos participam do desenvolvimento do Alzheimer. Entre os principais objetos de investigação estavam dois tipos de células cerebrais: os astrócitos, responsáveis por dar suporte aos neurônios e contribuir para o funcionamento do cérebro, e as micróglias, que desempenham funções de defesa imunológica no sistema nervoso central.

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O desenvolvimento da pesquisa clínica foi possível graças aos resultados de estudos básicos realizados anteriormente no laboratório do neurocientista da UFRGS Eduardo Zimmer, pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira. As investigações já apontavam para a participação dos astrócitos em doenças neurodegenerativas e ajudaram a estabelecer as bases para as perguntas que seriam aprofundadas na tese.

“Os astrócitos são células muito importantes para o funcionamento do cérebro, mas muitas vezes negligenciadas”, explica Zimmer, orientador de Souza no doutorado. “Na tese, João Pedro Ferrari Souza investigou biomarcadores em pacientes com a doença e mostrou que alterações associadas aos astrócitos estão relacionadas ao desenvolvimento do Alzheimer. Os estudos de pesquisa básica ajudaram a formular a pergunta clínica investigada na tese.”

Segundo Souza, durante muitos anos o acúmulo da proteína beta-amiloide foi considerado a principal causa do Alzheimer. Atualmente, porém, sabe-se que o desenvolvimento da doença envolve mecanismos mais complexos, entre eles a neuroinflamação. Pesquisas experimentais in vitro e com animais já haviam demonstrado que astrócitos e micróglias se comunicam e que as micróglias podem estimular respostas dos astrócitos.

“Na nossa pesquisa, ampliamos essa investigação para o cérebro humano e observamos que essa interação entre as células também parece ter um papel importante na doença. Ou seja, não é apenas o acúmulo das proteínas associadas ao Alzheimer que importa, mas também a maneira como essas células reagem a ele”.

Além de investigar a interação entre astrócitos e micróglias, o trabalho analisou a influência de características genéticas e de condições de saúde, como hipertensão e diabetes, sobre a evolução do Alzheimer. Para isso, foram combinados exames de imagem cerebral com análises de sangue e de líquido cefalorraquidiano.

Os resultados apontaram que o APOEε4, uma variante genética associada ao aumento do risco de desenvolver Alzheimer, está relacionado à ativação das micróglias em regiões específicas do cérebro. Os pesquisadores também identificaram que essa variante potencializa os efeitos sobre o acúmulo da proteína tau, encontrada em áreas cerebrais afetadas pela doença. A descoberta pode ajudar a compreender por que pacientes apresentam trajetórias tão diferentes de progressão do Alzheimer.

Outro resultado identificado foi a possível influência da combinação de fatores de risco vascular, como hipertensão e diabetes, na aceleração da neurodegeneração e do declínio cognitivo em pessoas que já apresentam alterações biológicas associadas à doença.

“O apoio do Serrapilheira teve função estrutural para o desenvolvimento dos trabalhos do meu doutorado”, relata Souza. “Os projetos financiados pelo instituto nos deram a oportunidade de partir de hipóteses levantadas em estudos experimentais e levá-las para a pesquisa clínica. Conseguimos, assim, investigar se fenômenos observados em modelos animais também aconteciam no cérebro humano.”

O pesquisador recebeu o prêmio na categoria de Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias. A cerimônia de entrega do Grande Prêmio CAPES de Tese 2026 será nesta quinta-feira (12).

“Receber esse prêmio tem significado muito especial. Mais do que um reconhecimento da minha trajetória acadêmica, é uma validação de que estamos no caminho certo e de que o trabalho que desenvolvemos pode fazer a diferença”, afirma Souza.