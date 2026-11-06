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Aos 5 anos, baiana superdotada conquista medalha de ouro em olimpíada internacional

Pietra já tinha quebrado um recorde brasileiro aos dois anos, quando soletrou 32 palavras em apenas um minuto

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:13

Pietra Garcia: baiana de 5 anos conquista medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática
Pietra Garcia: baiana de 5 anos conquista medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática Crédito: Reprodução

Com apenas cinco anos, a baiana Pietra Garcia conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática de Singapura, que aconteceu em outubro. Pietra, que tem altas habilidades e superdotação, já tinha quebrado o recorde brasileiro ao soletrar 32 palavras em um minuto com apenas dois anos. Agora, ela ficou em terceiro lugar entre os brasileiros na olimpíada e garantiu a 14ª colocação em sua categoria no ranking mundial.

Ela competiu em uma categoria - a K2 - que também reunia crianças de sete e oito anos e, para a família, foi um marco importante na trajetória olímpica. Em apenas um ano, Pietra passou de sua primeira medalha internacional de bronze para um ouro em uma competição de matemática de alcance mundial.

Pietra Garcia: baiana de 5 anos conquista medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática

Pietra Garcia: baiana de 5 anos conquista medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática por Reprodução
Pietra Garcia: baiana de 5 anos conquista medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática por Reprodução
Pietra Garcia: baiana de 5 anos conquista medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática por Reprodução
Pietra Garcia: baiana de 5 anos conquista medalha de ouro em Olimpíada Internacional de Matemática por Reprodução
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“A conquista de Singapura tem um significado muito especial porque é uma olimpíada internacional que reúne crianças de diferentes países do mundo", diz a mãe da menina, Amanda Garcia, ao CORREIO. "Para nós, é uma alegria enorme ver uma criança como Pietra, tão pequena, alcançar um resultado como esse em uma competição internacional", acrescenta.

De acordo com Amanda, Pietra fez a prova sozinha, sendo monitorada por duas câmeras - a câmera do computador e uma câmera extra filmando todo o ambiente. Nos últimos anos, a superdotada baiana já conquistou 14 medalhas em olimpíadas acadêmicas em diferentes áreas do conhecimento, incluindo matemática, ciências, astronomia, pensamento computacional e língua portuguesa.

A concentração de Pietra durante as provas é um dos pontos de destaque. “Nós ficamos muito felizes em ver que ela está encontrando as oportunidades para crescer, e aprender e compartilhar suas conquistas", diz Amanda.

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