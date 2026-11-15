CAMINHO DA EDUCAÇÃO

Após perder bolsa do Prouni por causa de apostas da mãe em bet e tigrinho, estudante volta a fazer Enem pela terceira vez

Eduardo Luvizetto dos Santos não conseguiu reverter a decisão da universidade, que considerou movimentações financeiras da mãe como renda familiar

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:08

Eduardo perdeu bolsa por conta das movimentações da mãe Crédito: Reprodução

Após perder a oportunidade de estudar com bolsa integral pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), Eduardo Luvizetto dos Santos voltou a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15). O estudante teve o benefício negado após a Universidade Paulista (UNIP) identificar movimentações financeiras da mãe em plataformas de apostas online. Esta é a terceira vez que ele participa do exame.

Quando o caso foi divulgado, em agosto, Eduardo ainda tentava reverter a decisão da instituição, inclusive pela Justiça. Apesar de atender aos critérios educacionais e apresentar renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, ele não conseguiu garantir a bolsa de 100% para cursar Psicologia em uma unidade da universidade, em São Paulo.

Na ocasião, a UNIP justificou que os documentos apresentados pelo candidato registravam entradas frequentes de dinheiro provenientes de jogos virtuais de apostas. A instituição considerou os valores como renda familiar, argumentando que, por lei, "prêmios são considerados renda". Eduardo contestou a interpretação e explicou que a mãe enfrenta um quadro de ludopatia, transtorno relacionado à compulsão por jogos e apostas.

Sem conseguir reverter a negativa, o estudante precisou retomar a preparação para o Enem. Ele conta que a situação afetou sua motivação e seu desempenho nos estudos, principalmente porque já havia conquistado uma vaga no ensino superior. "Foi muito difícil, depois de passar por tudo isso, me dar conta que teria que tentar de novo", disse ao portal G1. "Mas percebi que não tinha o que fazer, eu precisava tentar de novo. Se eu consegui uma vez, posso conseguir de novo", afirma.

Além de tentar novamente uma vaga em Psicologia, Eduardo passou a considerar o curso de Administração Pública. Apesar do desgaste emocional provocado pelo episódio, ele disse que chegou tranquilo ao primeiro dia de provas. "Resiliência a gente cria desde quando a gente nasce, vindo da periferia. Mesmo com tudo o que aconteceu eu pensei 'não posso abandonar tudo agora'", relatou.