PESQUISAS PERDIDAS

Após terceiro incêndio em oito dias, advogado-geral da União determina que procuradores acompanhem apurações

Jorge Messias pediu investigação rigorosa após o fogo destruir equipamentos, amostras científicas e trabalhos acadêmicos

Thais Borges

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:08

Incêndio atingiu prédio da universidade Crédito: Reprodução

O advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, se manifestou sobre o incêndio que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco na noite da última quarta-feira (7). Ex-aluno da instituição, ele determinou que a Procuradoria-Geral Federal designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis.

Em seus perfis nas redes sociais, Messias prestou solidariedade a estudantes e professores. "Expresso minha total solidariedade à comunidade acadêmica da UFPE, minha alma mater, e espero que o ocorrido seja objeto de uma investigação rigorosa", disse.

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O incêndio que atingiu a unidade da UFPE começou na noite de quarta e só foi controlado no início da manhã desta quinta-feira (8). Equipamentos, amostras científicas e trabalhos acadêmicos foram destruídos pelas chamas e chama atenção que o fato de que essa foi a terceira ocorrência de incêndio em instalações da instituição em oito dias.

Ainda na noite de quarta, políticos como o deputado federal eleito Jones Manoel (Psol-PE) denunciaram ameaças que teriam sido recebidas por estudantes horas antes do incêndio começar. O deputado compartilhou prints das ameaças com cunho político.