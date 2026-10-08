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Após terceiro incêndio em oito dias, advogado-geral da União determina que procuradores acompanhem apurações

Jorge Messias pediu investigação rigorosa após o fogo destruir equipamentos, amostras científicas e trabalhos acadêmicos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:08

Incêndio atingiu prédio da universidade
Incêndio atingiu prédio da universidade Crédito: Reprodução

O advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, se manifestou sobre o incêndio que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco na noite da última quarta-feira (7). Ex-aluno da instituição, ele determinou que a Procuradoria-Geral Federal designe uma comissão de procuradores para acompanhar as apurações e adotar, se necessário, as providências legais cabíveis.

Em seus perfis nas redes sociais, Messias prestou solidariedade a estudantes e professores. "Expresso minha total solidariedade à comunidade acadêmica da UFPE, minha alma mater, e espero que o ocorrido seja objeto de uma investigação rigorosa", disse.

Polícia vai investigar incêndio na UFPE

Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução
Incêndio de grande proporção atingiu universidade por Reprodução
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Incêndio atingiu prédio da universidade por Reprodução

Leia mais

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Universidade federal registra terceiro incêndio em oito dias e perde equipamentos e pesquisas

O incêndio que atingiu a unidade da UFPE começou na noite de quarta e só foi controlado no início da manhã desta quinta-feira (8). Equipamentos, amostras científicas e trabalhos acadêmicos foram destruídos pelas chamas e chama atenção que o fato de que essa foi a terceira ocorrência de incêndio em instalações da instituição em oito dias.

Ainda na noite de quarta, políticos como o deputado federal eleito Jones Manoel (Psol-PE) denunciaram ameaças que teriam sido recebidas por estudantes horas antes do incêndio começar. O deputado compartilhou prints das ameaças com cunho político.

"A sequência dos fatos é gravíssima e precisa ser esclarecida com urgência. Estamos buscando mais informações e vamos solicitar à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal uma investigação imediata sobre o caso, diante da possibilidade de o incêndio ter origem criminosa. Se mais alguém recebeu mensagens ou ameaças desse tipo, nos envie", pediu Jones.

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