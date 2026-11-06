ENSINO SUPERIOR

Bahia terá novo curso de Medicina em universidade federal; veja onde

Serão 58 vagas anuais; no estado, já existem sete bacharelados médicos em instituições federais de ensino

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:10

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde Crédito: Divulgação

A Bahia terá mais um curso de Medicina em uma instituição federal de ensino. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) a oferecer o curso de graduação em Medicina no campus dos Malês, localizado em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

A autorização prevê a oferta de 58 vagas anuais para o bacharelado. A medida foi oficializada por meio de uma portaria do dia 23 de outubro de 2026, assinada pela secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Marta Abramo. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6).

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde 1 de 4

De acordo com o documento, o curso deverá ser ministrado exclusivamente no Campus dos Malês, situado na Rua Juvenal Eugênio Queiroz, no Centro de São Francisco do Conde. A portaria estabelece que a autorização é válida apenas para a oferta da graduação nesse endereço. O ato entrou em vigor na data de sua publicação.

O novo curso se soma a outros sete bacharelados em Medicina em universidades federais na Bahia. Das instituições federais de ensino com campi no estado, apenas a Unilab ainda não tinha uma graduação médica.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026 1 de 6

As outras cinco universidades federais já oferecem o curso - duas delas oferecem em duas cidades, totalizando sete graduações. A Universidade Federal da Bahia (Ufba) é uma das que oferece duas graduações, uma no campus de Salvador, na histórica Faculdade de Medicina da Bahia, e outra no campus de Vitória da Conquista, por meio do Instituto Multidisciplinar em Saúde.