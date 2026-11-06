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Bahia terá novo curso de Medicina em universidade federal; veja onde

Serão 58 vagas anuais; no estado, já existem sete bacharelados médicos em instituições federais de ensino

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:10

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde Crédito: Divulgação

A Bahia terá mais um curso de Medicina em uma instituição federal de ensino. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) foi autorizada pelo Ministério da Educação (MEC) a oferecer o curso de graduação em Medicina no campus dos Malês, localizado em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

A autorização prevê a oferta de 58 vagas anuais para o bacharelado. A medida foi oficializada por meio de uma portaria do dia 23 de outubro de 2026, assinada pela secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Marta Abramo. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6).

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde por Divulgação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde por Divulgação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde por Divulgação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde por Divulgação
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Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Campus dos Malês, da instituição federal em São Francisco do Conde por Divulgação

De acordo com o documento, o curso deverá ser ministrado exclusivamente no Campus dos Malês, situado na Rua Juvenal Eugênio Queiroz, no Centro de São Francisco do Conde. A portaria estabelece que a autorização é válida apenas para a oferta da graduação nesse endereço. O ato entrou em vigor na data de sua publicação.

O novo curso se soma a outros sete bacharelados em Medicina em universidades federais na Bahia. Das instituições federais de ensino com campi no estado, apenas a Unilab ainda não tinha uma graduação médica.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026

Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) - R$ 8,2 mil em 2026 por Gerson Rosário/Divulgação
Afya Salvador: em 2026, a mensalidade de Medicina é de R$ 12.833,67 por Reprodução
Medicina na Unifacs - mensalidade é de R$ 14.668 em 2026 por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - gratuito  por Divulgação
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba - gratuito  por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
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Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação

As outras cinco universidades federais já oferecem o curso - duas delas oferecem em duas cidades, totalizando sete graduações. A Universidade Federal da Bahia (Ufba) é uma das que oferece duas graduações, uma no campus de Salvador, na histórica Faculdade de Medicina da Bahia, e outra no campus de Vitória da Conquista, por meio do Instituto Multidisciplinar em Saúde.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) mantém um curso no campus de Santo Antônio de Jesus, enquanto a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) oferece a graduação em Barreiras e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Teixeira de Freitas. Já a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), que tem sede em Pernambuco, conta com dois cursos no território baiano, nos campi de Paulo Afonso e Senhor do Bonfim.

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Medicina Unilab

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