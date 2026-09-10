Bolsa de valores oferece evento gratuito com palestras sobre carreira, IA e mercado financeiro

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Mariana Rios
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:28
Carreira, inteligência artificial e mercado financeiro estarão no centro de um evento gratuito promovido pela bolsa de valores brasileira B3 no próximo dia 26. A programação, das 9h às 16h, será realizada em formato híbrido e terá palestras, mentorias, oficinas e outras atividades. As inscrições pode ser realizadas aqui.
A B3 Career Summit 2026 será realizada em formato híbrido, com atividades presenciais nos prédios da B3 e transmissão online ao vivo para todo o Brasil. A programação é voltada a estudantes, jovens profissionais e pessoas em início ou transição de carreira.
A edição deste ano será dividida em três eixos: Carreira e Desenvolvimento Pessoal; Tecnologia, Inovação e Inteligência Artificial; e Mercado Financeiro.
Entre os assuntos abordados estarão as transformações no mercado de trabalho, o desenvolvimento profissional e o impacto de novas tecnologias. Participam especialistas da B3 e de empresas como Microsoft, LinkedIn, Databricks, Oracle, Empower, Planejar e Black Finance, entre outras.
Todas as sessões serão transmitidas ao vivo. Quem participar, tanto presencialmente quanto online, receberá certificado com horas complementares.
A abertura do evento terá participação da atriz, influenciadora e comunicadora Fernanda Concon, que falará sobre carreira, comportamento e desenvolvimento profissional.
Na palestra “O futuro não espera: como construir relevância em um mundo que muda todos os dias”, ela abordará temas como marca pessoal, posicionamento, comunicação, adaptabilidade e protagonismo profissional diante das mudanças provocadas pelas novas tecnologias e pelas transformações nas relações de trabalho.
Além das palestras e conteúdos transmitidos online, quem participar presencialmente terá acesso a experiências voltadas à carreira e ao contato com a B3.
Entre as atividades previstas estão:
Mentorias rápidas com profissionais da B3;
Oficinas de inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento profissional;
Fotos profissionais para o LinkedIn;
Consultoria de perfil;
Visitas guiadas ao MUB3;
Visitas ao Centro de Operações da B3.
Em 2025, o evento reuniu mais de 1.900 participantes.
B3 Career Summit 2026
Quando: 26 de setembro de 2026
Horário: das 9h às 16h
Formato: híbrido
Presencial: prédios da B3
Online: transmissão ao vivo para todo o Brasil
Certificado: sim, com horas complementares para participantes presenciais e online
Inscrições: gratuitas
Inscreva-se no B3 Career Summit 2026