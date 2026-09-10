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Bolsa de valores oferece evento gratuito com palestras sobre carreira, IA e mercado financeiro

Programação será realizada dia 26, das 9h às 16h, com participação presencial ou online e certificado com horas complementares

Mariana Rios

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:28

B3 abre inscrições para evento gratuito sobre carreira, tecnologia e mercado financeiro voltado à nova geração de profissionais Crédito: Divulgação

Carreira, inteligência artificial e mercado financeiro estarão no centro de um evento gratuito promovido pela bolsa de valores brasileira B3 no próximo dia 26. A programação, das 9h às 16h, será realizada em formato híbrido e terá palestras, mentorias, oficinas e outras atividades. As inscrições pode ser realizadas aqui.

A B3 Career Summit 2026 será realizada em formato híbrido, com atividades presenciais nos prédios da B3 e transmissão online ao vivo para todo o Brasil. A programação é voltada a estudantes, jovens profissionais e pessoas em início ou transição de carreira.

A edição deste ano será dividida em três eixos: Carreira e Desenvolvimento Pessoal; Tecnologia, Inovação e Inteligência Artificial; e Mercado Financeiro.

Entre os assuntos abordados estarão as transformações no mercado de trabalho, o desenvolvimento profissional e o impacto de novas tecnologias. Participam especialistas da B3 e de empresas como Microsoft, LinkedIn, Databricks, Oracle, Empower, Planejar e Black Finance, entre outras.

Todas as sessões serão transmitidas ao vivo. Quem participar, tanto presencialmente quanto online, receberá certificado com horas complementares.

Palestra de abertura

A abertura do evento terá participação da atriz, influenciadora e comunicadora Fernanda Concon, que falará sobre carreira, comportamento e desenvolvimento profissional.

Na palestra “O futuro não espera: como construir relevância em um mundo que muda todos os dias”, ela abordará temas como marca pessoal, posicionamento, comunicação, adaptabilidade e protagonismo profissional diante das mudanças provocadas pelas novas tecnologias e pelas transformações nas relações de trabalho.

Além das palestras e conteúdos transmitidos online, quem participar presencialmente terá acesso a experiências voltadas à carreira e ao contato com a B3.

Entre as atividades previstas estão:

Mentorias rápidas com profissionais da B3;

Oficinas de inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento profissional;

Fotos profissionais para o LinkedIn;

Consultoria de perfil;

Visitas guiadas ao MUB3;

Visitas ao Centro de Operações da B3.

Em 2025, o evento reuniu mais de 1.900 participantes.

Serviço

B3 Career Summit 2026

Quando: 26 de setembro de 2026

Horário: das 9h às 16h

Formato: híbrido

Presencial: prédios da B3

Online: transmissão ao vivo para todo o Brasil

Certificado: sim, com horas complementares para participantes presenciais e online

Inscrições: gratuitas