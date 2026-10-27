MEC IDIOMAS

BTS no Brasil: plataforma do governo oferece curso gratuito de coreano

Aulas ensinam desde o alfabeto hangul até expressões do cotidiano, com vídeos e exercícios interativos de escrita e pronúncia

Thais Borges

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:33

BTS comemora 13 anos de carreira Crédito: Reprodução

Para quem quer comemorar a turnê do BTS no Brasil aprendendo um novo idioma, uma boa notícia é que o coreano é a nova língua disponibilizada pelo MEC Idiomas, plataforma que oferece recursos desde o aprendizado do alfabeto até a prática de conversas do cotidiano. O grupo coreano de música tem shows no país a partir desta quarta-feira (28).

A novidade amplia a oferta de idiomas no portal e no aplicativo do Ministério da Educação (MEC), que já disponibilizam cursos gratuitos de inglês e espanhol. O curso de coreano terá atividades interativas, exercícios de escrita e pronúncia e aulas em vídeo, com conteúdos organizados para permitir o avanço gradual dos estudantes.

Annyeong - BTS e Grammy 1 de 17

O coreano será o primeiro idioma oferecido pelo MEC Idiomas a utilizar um sistema de escrita diferente do alfabeto latino. Um dos principais destaques da atualização é o ensino do hangul, alfabeto composto por 24 letras básicas: 14 consoantes e 10 vogais. A combinação desses caracteres forma blocos que representam sílabas.

Com a nova aba Letras, os estudantes poderão ouvir a pronúncia de cada letra, consultar sua romanização — representação dos sons por meio de caracteres latinos — e acompanhar o próprio desempenho. Uma trilha guiada apresentará o alfabeto passo a passo. Já os exercícios de escrita orientarão a execução dos traços e fornecerão retorno imediato sobre as respostas.

As atividades também trabalharão a relação entre sons e letras. Em um dos exercícios, será necessário ouvir um áudio e identificar a letra correspondente. Em outro, o estudante verá um caractere na tela e deverá selecionar, entre diferentes alternativas, o som correto. Os exercícios estarão disponíveis tanto na aba Letras quanto nas aulas de coreano.

Exercícios

O curso também contará com atividades voltadas à comunicação em situações cotidianas. Em um dos exercícios, o estudante acompanhará um diálogo e precisará escolher a resposta mais adequada. As alternativas exibirão a escrita em coreano e a pronúncia, enquanto o sistema explicará por que determinada opção é apropriada para aquele contexto.

Outro recurso será dedicado à prática oral. O estudante poderá ouvir uma frase, acompanhar sua pronúncia e repeti-la em voz alta utilizando o microfone do dispositivo. Quem não puder falar naquele momento terá a opção de prosseguir com a aula sem realizar o exercício oral.

As aulas em vídeo também farão parte da experiência de aprendizagem. As expressões em coreano serão apresentadas acompanhadas da romanização e da tradução para o português. A narração explicará como cada expressão é utilizada, e as legendas poderão ser ativadas ou desativadas. Diálogos do cotidiano permitirão acompanhar as falas com áudio, pronúncia e significado, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada estudante.

Plataforma

O MEC Idiomas é uma plataforma gratuita, disponível em portal e aplicativo, que oferece cursos de línguas organizados em etapas, do nível básico ao avançado. Além do novo curso de coreano, o serviço disponibiliza conteúdos de inglês e espanhol e registra matrículas nas 27 unidades federativas.

As duas línguas já oferecidas pela plataforma somam mais de 774 mil matrículas ativas. Desse total, 581.705 são em inglês, o equivalente a 75,1%, enquanto 192.996 correspondem ao espanhol, ou 24,9%.