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BTS no Brasil: plataforma do governo oferece curso gratuito de coreano

Aulas ensinam desde o alfabeto hangul até expressões do cotidiano, com vídeos e exercícios interativos de escrita e pronúncia

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:33

BTS faz 13 anos
BTS comemora 13 anos de carreira Crédito: Reprodução

Para quem quer comemorar a turnê do BTS no Brasil aprendendo um novo idioma, uma boa notícia é que o coreano é a nova língua disponibilizada pelo MEC Idiomas, plataforma que oferece recursos desde o aprendizado do alfabeto até a prática de conversas do cotidiano. O grupo coreano de música tem shows no país a partir desta quarta-feira (28). 

A novidade amplia a oferta de idiomas no portal e no aplicativo do Ministério da Educação (MEC), que já disponibilizam cursos gratuitos de inglês e espanhol. O curso de coreano terá atividades interativas, exercícios de escrita e pronúncia e aulas em vídeo, com conteúdos organizados para permitir o avanço gradual dos estudantes.

Annyeong - BTS e Grammy

Show do BTS por Reprodução
BTS no MV Normal por Reprodução
Camisa disputada por Reprodução
Show do BTS por Reprodução
Show do BTS por Reprodução
Performance do BTS no Grammy por Reprodução
Performance do BTS no Grammy por Reprodução
Aliens, música do BTS por Reprodução
Declaração de V no Instagram sobre o Grammy por Reprodução
Declaração de RM no Instagram sobre o Grammy por Reprodução
Annyeong por Reprodução
Annyeong por Reprodução
Annyeong por Reprodução
Ariana Grande por Reprodução
BTS por Reprodução
Grammy por Reprodução
Encontro entre Coreia do Sul e Brasil por Reprodução
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Show do BTS por Reprodução

O coreano será o primeiro idioma oferecido pelo MEC Idiomas a utilizar um sistema de escrita diferente do alfabeto latino. Um dos principais destaques da atualização é o ensino do hangul, alfabeto composto por 24 letras básicas: 14 consoantes e 10 vogais. A combinação desses caracteres forma blocos que representam sílabas.

Com a nova aba Letras, os estudantes poderão ouvir a pronúncia de cada letra, consultar sua romanização — representação dos sons por meio de caracteres latinos — e acompanhar o próprio desempenho. Uma trilha guiada apresentará o alfabeto passo a passo. Já os exercícios de escrita orientarão a execução dos traços e fornecerão retorno imediato sobre as respostas.

As atividades também trabalharão a relação entre sons e letras. Em um dos exercícios, será necessário ouvir um áudio e identificar a letra correspondente. Em outro, o estudante verá um caractere na tela e deverá selecionar, entre diferentes alternativas, o som correto. Os exercícios estarão disponíveis tanto na aba Letras quanto nas aulas de coreano.

Exercícios

O curso também contará com atividades voltadas à comunicação em situações cotidianas. Em um dos exercícios, o estudante acompanhará um diálogo e precisará escolher a resposta mais adequada. As alternativas exibirão a escrita em coreano e a pronúncia, enquanto o sistema explicará por que determinada opção é apropriada para aquele contexto.

Outro recurso será dedicado à prática oral. O estudante poderá ouvir uma frase, acompanhar sua pronúncia e repeti-la em voz alta utilizando o microfone do dispositivo. Quem não puder falar naquele momento terá a opção de prosseguir com a aula sem realizar o exercício oral.

As aulas em vídeo também farão parte da experiência de aprendizagem. As expressões em coreano serão apresentadas acompanhadas da romanização e da tradução para o português. A narração explicará como cada expressão é utilizada, e as legendas poderão ser ativadas ou desativadas. Diálogos do cotidiano permitirão acompanhar as falas com áudio, pronúncia e significado, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada estudante.

Plataforma

O MEC Idiomas é uma plataforma gratuita, disponível em portal e aplicativo, que oferece cursos de línguas organizados em etapas, do nível básico ao avançado. Além do novo curso de coreano, o serviço disponibiliza conteúdos de inglês e espanhol e registra matrículas nas 27 unidades federativas.

As duas línguas já oferecidas pela plataforma somam mais de 774 mil matrículas ativas. Desse total, 581.705 são em inglês, o equivalente a 75,1%, enquanto 192.996 correspondem ao espanhol, ou 24,9%.

Pessoas entre 18 e 34 anos representam 60,5% dos matriculados, com maior concentração na faixa etária de 25 a 34 anos.

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