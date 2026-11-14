ALIMENTAÇÃO

Cacau poderá ser incluído na merenda escolar após aprovação de projeto na Câmara

Iniciativa busca fortalecer a cadeia produtiva, ampliar a demanda pelo fruto e valorizar a agricultura familiar



Thais Borges

Agência Câmara

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 18:21

Cacau Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei que propõe incentivar a inclusão do cacau e de seus derivados na alimentação escolar foi aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados na última sexta-feira (13).

O Projeto de Lei 69/26 modifica a Lei 13.710/18, responsável por instituir a Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade. Pelo texto aprovado, a menção específica a “chocolate” na legislação será substituída pela expressão mais abrangente “cacau e seus derivados”.

O relator da proposta, deputado Paulo Teixeira (PT-SP), manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto. “A mudança permite abranger diferentes formas de consumo do fruto, inclusive alternativas menos industrializadas.”

Fortalecimento regional

Paulo Teixeira também destacou a relevância econômica e social do cacau para diferentes regiões brasileiras, além das oportunidades que a iniciativa pode representar para a agricultura familiar.

O parlamentar apresentou uma emenda para estabelecer que a regulamentação da medida ficará a cargo do Poder Executivo.

“A ampliação do cacau em políticas públicas de alimentação pode contribuir para estimular a produção, agregar valor ao produto e fortalecer mercados locais e regionais, além de oferecer maior previsibilidade aos produtores”, disse o relator.

Autor do projeto, o deputado Zé Neto (PT-BA) afirmou que a iniciativa busca fortalecer a cadeia produtiva do cacau, ampliar a demanda pelo fruto por meio da alimentação escolar, valorizar a agricultura familiar e incentivar seu aproveitamento integral.

Próximos passos

O projeto ainda será submetido à análise conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados.