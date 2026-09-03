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Capes busca solução para brasileiros afetados por mudança no visto para doutorado na Espanha

Mudança nas regras de visto para doutorado entrou em vigor em agosto e afeta mais de 90 estudantes aprovados em programa

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:28

Capes
Capes Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) informou, nesta quinta-feira (3), que está recebeu a carta com as solicitações dos brasileiros aprovados para doutorado sanduíche na Espanha. A fundação ligada ao Ministério da Educação (MEC) declarou, ainda, que está em contato com a embaixada espanhola em Brasília e com o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) para buscar uma solução para o impasse dos pesquisadores - estudantes de doutorado e de pós-doutorado - diante das alterações recentes nas regras da emissão do visto espanhol.

Na última quarta-feira (2), uma reportagem do CORREIO mostrou que mais de 90 brasileiros foram afetados pela mudança na forma como os estudos de doutorado são enquadrados na Espanha. Desde o dia 8 de agosto, sem aviso prévio e com validade imediata, quem cursa doutorado não pode mais solicitar visto de estudante, mas sim uma autorização de residência para pesquisadores (ou investigador, no espanhol). Há casos de pelo menos 94 bolsistas de doutorado sanduíche já aprovados para períodos em universidades espanholas que podem não conseguir mais viajar.

Brasileiros com doutorado sanduíche ficam impedidos de viajar após mudança de regra de visto na Espanha: ‘Estamos em um limbo’

Izabel Rodrigues (à esquerda), que faz doutorado em História na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi aprovada para o doutorado sanduíche na Universidade Politécnica em Valência por Acervo pessoal
Universidade Complutense de Madrid por Reprodução
Universidade Politécnica de Valência, instituição de ensino superior da Espanha por Reprodução
Gustavo Brandão, que faz doutorado na Ufba, foi aprovado para o doutorado sanduíche na Fundació TecnoCampus por Acervo pessoal
Fundació TecnoCampus, universidade na Espanha por Reprodução
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Izabel Rodrigues (à esquerda), que faz doutorado em História na Universidade Federal de Juiz de Fora, foi aprovada para o doutorado sanduíche na Universidade Politécnica em Valência por Acervo pessoal

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De acordo com a Capes, mais de 50% dos bolsistas da entidade com destino à Espanha já obtiveram o visto. “Para aqueles que ainda não tiveram o visto emitido, a CAPES está acompanhando de perto e efetuará os ajustes no período da bolsa dentro do cronograma do edital, de forma a não prejudicar o desenvolvimento das atividades no exterior", diz.

Uma das preocupações dos estudantes é ter que devolver os valores já recebidos das bolsas, inclusive valores gastos com passagens, emissão de documento e outros investimentos no processo. Essa é uma das regras do programa, caso o doutorado sanduíche não seja realizado.

Ainda em nota, a Capes declarou que “sempre esteve e permanece aberta ao diálogo constante com a comunidade acadêmica e com os estudantes de pós-graduação".

Tags:

Pós-doutorado Capes

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