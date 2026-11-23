OPORTUNIDADE

Curso de inglês gratuito oferece chance de intercâmbio a jovens de baixa renda; inscrições vão até dezembro

Programa da Soul Bilíngue oferece aulas online, mentorias e possibilidade de bolsas para estudar no exterior; seleção é voltada a brasileiros de 18 a 29 anos que atendam aos critérios do edital

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14:46

Curso de inglês gratuito oferece chance de intercâmbio a jovens de baixa renda; inscrições vão até dezembro Crédito: Imagem gerada pela IA

Jovens de baixa renda que desejam aprender inglês e ampliar as oportunidades de estudo e trabalho podem se inscrever em um programa gratuito que também oferece a possibilidade de conquistar uma bolsa de intercâmbio. A Soul Bilíngue está com inscrições abertas para a seletiva do primeiro semestre de 2027 do Game Soul, iniciativa com duração de 22 semanas e atividades realizadas pela internet. O prazo para participar termina em 2 de dezembro.

A formação reúne aulas de inglês com material da Cambridge University Press & Assessment, mentorias individuais, atividades gamificadas e encontros sobre oportunidades acadêmicas e profissionais. A programação também inclui conversas sobre saúde mental e autoconhecimento, além de uma comunidade formada por jovens de diferentes regiões do Brasil.

Os participantes mais bem colocados podem concorrer a bolsas de intercâmbio internacional, conforme o desempenho e as regras do programa. Segundo a organização, mais de 4 mil jovens já foram impactados pela iniciativa. Ao longo da trajetória da ONG, 146 participantes conquistaram bolsas de intercâmbio e mais de 100 já viajaram para outros países.

Quem pode participar?

A seletiva é destinada a brasileiros com idade entre 18 e 29 anos em 18 de janeiro de 2027. Entre os critérios estão ter concluído todo o ensino médio em escola pública e possuir renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Os candidatos também precisam ter disponibilidade para participar da maioria das atividades aos sábados, das 9h às 12h30, no horário de Brasília. Pessoas de qualquer estado brasileiro podem se inscrever. Não é necessário ter conhecimento prévio de inglês. Os participantes são organizados de acordo com o nível de domínio do idioma, inclusive aqueles que estão começando do zero.

Como funciona a seleção?

O processo seletivo é online e dividido em três etapas. Após preencher o formulário, os candidatos devem responder a um quiz sobre o edital e apresentar informações pessoais. Na sequência, participam de um teste de nivelamento de inglês e de uma avaliação de compatibilidade com a proposta do programa. A última fase envolve o envio de documentos para comprovação dos critérios exigidos.

Para participar da seletiva, é necessário pagar uma taxa social única de R$ 35. Segundo a Soul Bilíngue, o valor é destinado à manutenção das atividades da organização e não é reembolsado em caso de reprovação. Depois da aprovação, a participação no Game Soul é gratuita.

Programa já levou mais de 100 jovens ao exterior

Criada com a proposta de democratizar o acesso ao ensino de inglês e a oportunidades internacionais, a Soul Bilíngue afirma que o impacto do programa vai além do aprendizado do idioma. Durante a jornada, os participantes também têm contato com temas relacionados a desenvolvimento pessoal, liderança, saúde mental e possibilidades profissionais.

Segundo a organização, a experiência pode contribuir para ampliar a autoconfiança e a visão de futuro dos jovens.A iniciativa ganhou visibilidade nacional após participar do quadro The Wall, exibido no Domingão com Huck.

Como se inscrever

As inscrições para a seletiva do Game Soul 2027 ficam abertas até 2 de dezembro de 2026, às 23h59. Os interessados devem acessar o site oficial da Soul Bilíngue, consultar o edital, verificar se atendem aos requisitos e preencher o formulário.