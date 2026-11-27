ENSINO SUPERIOR

Enade 2026 será aplicado neste domingo; veja horários e cursos que farão a prova

Exame começa às 13h30 e é obrigatório para estudantes habilitados de bacharelados e cursos superiores de tecnologia

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15:47

Enade 2026 será aplicado neste domingo; veja horários e cursos que farão a prova Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A edição de 2026 do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), voltada aos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, será realizada neste domingo (29). O exame é um componente curricular obrigatório e faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), contribuindo para o acompanhamento da qualidade dos cursos de graduação no Brasil.

A aplicação seguirá o horário de Brasília. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. A prova começará às 13h30 e terá duração até as 17h30.

No dia da avaliação, os participantes deverão apresentar um documento oficial de identificação com foto, conforme as especificações previstas no edital. Quem faltar à prova sem apresentar justificativa ficará em situação irregular no exame, o que impede a colação de grau.

Os estudantes que realizarem a prova poderão deixar a sala com o caderno de questões e a folha de anotações das respostas, que contém o código alfanumérico utilizado para confirmar a presença, somente após as 17h, no horário de Brasília. O documento poderá ser entregue ao coordenador do curso, responsável por registrar a participação do aluno mediante a validação do código no Sistema Enade.

São considerados habilitados os concluintes de cursos de bacharelado que tenham previsão de cumprir pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo estabelecido pela Instituição de Ensino Superior (IES) e que não tenham colado grau até 31 de agosto de 2026. Também estão incluídos os estudantes com previsão de concluir 100% da carga horária até julho de 2027.

Para os cursos superiores de tecnologia, estão habilitados os estudantes com previsão de integralizar pelo menos 75% da carga horária mínima definida pela IES, desde que não tenham colado grau até 31 de agosto de 2026. Também devem participar aqueles com previsão de conclusão de 100% da carga horária até dezembro de 2026.

Cursos

Na modalidade de bacharelado, serão avaliados os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Biologia e Química. A avaliação também abrangerá as engenharias Civil, Mecânica, Elétrica, Química, Ambiental, de Computação, de Produção, de Controle e Automação e de Alimentos.

Entre os cursos superiores de tecnologia, o Enade contemplará as áreas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão Ambiental e Redes de Computadores.

Desempenho

Realizado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enade avalia o desempenho dos estudantes concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares.

O exame também verifica o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação geral e profissional, além de avaliar o nível de atualização dos estudantes sobre temas relacionados à realidade brasileira e mundial.