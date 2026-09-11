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Enamed 2026: prova que avalia formação médica será neste domingo (13)

Exame que avalia estudantes e cursos de medicina será aplicado em todo o país; cartão de confirmação já está disponível no site do Inep

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:36

São oferecidas duas vagas na área de Medicina, sendo uma para a especialidade de Oncologia e outra para Cirurgia Vascular
Prova é obrigatória para os estudantes concluintes de medicina Crédito: Shutterstock

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026 será aplicado neste domingo (13). A prova é obrigatória para os estudantes concluintes de medicina inscritos nesta edição.

Antes de sair de casa, os candidatos devem consultar o cartão de confirmação de inscrição, que informa o número de inscrição, a data, o horário e o local onde a prova será realizada. O documento também registra eventuais informações sobre atendimento especializado e uso do nome social.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026

Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) - R$ 8,2 mil em 2026 por Gerson Rosário/Divulgação
Afya Salvador: em 2026, a mensalidade de Medicina é de R$ 12.833,67 por Reprodução
Medicina na Unifacs - mensalidade é de R$ 14.668 em 2026 por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - gratuito  por Divulgação
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba - gratuito  por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
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Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação

Os cartões já estão disponíveis no site do Enamed.

O local de aplicação deve ser conferido com antecedência, já que o exame será realizado em municípios definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em todos os estados e no Distrito Federal.

O Inep também disponibilizou o manual “Enamed – Da Matriz de Referência ao Resultado do Participante”, que reúne informações sobre a avaliação, a elaboração das questões e o cálculo das notas. O documento é voltado a estudantes de medicina, profissionais já graduados e instituições de ensino superior.

Uma das informações explicadas no manual é o ponto de corte de proficiência. Na edição de 2026, a pontuação está fixada em 60 pontos na escala do exame.

O documento também esclarece como o desempenho dos estudantes é utilizado na avaliação dos cursos. O conceito varia de 1 a 5, conforme o percentual de concluintes proficientes:

Conceito 1: menos de 40% dos concluintes proficientes;

Conceito 2: de 40% a menos de 60%;

Conceito 3: de 60% a menos de 75%;

Conceito 4: de 75% a menos de 90%;

Conceito 5: 90% ou mais.

O cálculo considera apenas concluintes regularmente inscritos pela instituição, presentes ao exame e com resultado válido. Cursos com menos de dez concluintes nessa condição ficam Sem Conceito (SC).

Para que serve o Enamed?

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Enamed tem duas funções principais: avaliar a formação dos estudantes de medicina e a qualidade dos cursos de graduação e servir como critério para processos seletivos de residência médica de acesso direto, como o processo unificado do Exame Nacional de Residências (Enare).

Em junho de 2026, o Inep formalizou o Enamed como instrumento para avaliar a proficiência dos estudantes de medicina e a qualidade dos cursos. A medida faz parte da nova política integrada para a formação médica prevista na Medida Provisória nº 1.370/2026.

A partir de 2027, o exame será aplicado obrigatoriamente a cada seis meses aos estudantes concluintes de medicina em todo o país.

A medida também estabelece que, para obter registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), os formados precisarão alcançar rendimento suficiente no exame. O registro no conselho é obrigatório para o exercício da medicina no Brasil.

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Medicina

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